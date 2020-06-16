 Як німецькі стартапи переживають пандемію COVID-19 | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.06.2020

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Економіка

Як німецькі стартапи переживають пандемію COVID-19

Для одних стартапів пов'язана з коронавірусом криза стала сильним ударом. Однак інші швидко змінили бізнес-концепцію і не лише залишилися на плаву, а й виграли.

Повітряне таксі з електричним приводом Lilium Jet - ідея мюнхенського стартапу Lilium

Повітряне таксі з електричним приводом Lilium Jet - ідея мюнхенського стартапу Lilium

Криза, викликана пандемією COVID-19, сильно вдарила по німецьким стартапам. Кожне друге підприємство переживає за своє майбутнє. Три чверті очікують на хвилю банкрутств. Такими своїми побоюваннями стартапери з Німеччини поділилися з аналітиками об'єднання підприємств цифрової економіки Bitkom. Опитування проводилося з травня по червень. Про такі настрої кажуть і в Федеральному об'єднанні німецьких стартапів. Як показало опитування, проведене цією організацією, понад 80 відсотків молодих німецьких компаній заявили про те, що їхнє існування опинилося під загрозою. Водночас є стартапи, які в розпал пандемії, навпаки, знайшли нову нішу і процвітають. І цей текст - про них.

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Ложки, які можна їсти

Громом серед ясного неба став запроваджений через коронавірус карантин для студенток з Штутгарта Амелі Вермеєр (Amelie Vermeer) і Юлії Піхотта (Julia Piechotta). Кафе і ресторани, які купували продукцію заснованого ними стартапу Spoontainable, в березні закрилися, і початково успішний проект зупинився. Річ у тому, що дівчата зробили ставку на випуск їстівних ложок з борошна і волокон какао як альтернативи посуду з пластику. Однієї такої ложки вистачає на годину. Потім вона стає м'якою, і її можна з'їсти.

Ложка, яку можна з'їсти - не лише смачно, але й добре для навколишнього середовища

Ложка, яку можна з'їсти - не лише смачно, але й добре для навколишнього середовища

Ідея народилася в рамках одного університетського проєкту два роки тому. Залучити інвестиції Амелі та Юлії вдалося за допомогою краудфандингу. Вони зібрали 10 тисяч євро на старті. А в квітні 2019 року їстівні ложки з'явилися на ринку і стали розходитися на ура. Особливим попитом ця продукція користувалася у кафе, в яких продавали морозиво. За даними засновниць стартапу Spoontainable, за рік вони продали понад мільйон їстівних ложок, а виручка склала близько 110 тисяч євро.

Через пандемію попит на їстівні ложки різко впав. І якби не фінансова допомога від держави, яка підтримала перспективні стартапи у подоланні наслідків пов'язаної з пандемією кризи, а також - договір про співпрацю з дискаунтером Aldi, укладений в рамках його програми підтримки стартапів, вимушений простій для підприємства міг би закінчитися банкрутством.

Платформа для корпоративної комунікації

А ось заснований в Майнці п'ять років тому стартап IK-up! ледь може впоратися з напливом клієнтів. Він пропонує програмне забезпечення для корпоративної комунікації, зокрема і для спілкування в форматі відеоконференцій. Назва розробленої тут комп'ютерної програми - IK (Interne Kommunikation - внутрішня комунікація. - Ред.) говорить сама за себе. Під час пандемії і вибуху популярності сервісів для дистанційних нарад така продукція користується підвищеним попитом.

У компанії троє засновників. Економіст Мануель Конрад (Manuel Conrad) зараз є генеральним директором, ІТ-інженер Мейк Швінд (Meik Schwind) виконує функції менеджера з технологій, а інженер-економіст Фрідер Райнхардт (Frieder Reinhardt) відповідає за збут.

Потреба в олайн-нарадах під час епідемії COVID-19 зіграла на руку стартапу IK-up!

Потреба в олайн-нарадах під час епідемії COVID-19 зіграла на руку стартапу IK-up!

Клієнти IK-up! - підприємства середнього бізнесу. Стартап націлився на них не випадково. Саме в невеликих фірмах коштів для дистанційного спілкування між співробітниками і начальством поки недостатньо, а слово "відеоконференція" в таких компаніях і зовсім нерідко сприймається мало не як іноземне. Серед тих, хто користується послугами IK-up!, - адвокатське бюро, яке налічує 90 співробітників, відділення благодійного фонду "Мальтійська служба допомоги", один з філіалів концерну Ikea, підрозділ компанії Apleona, що спеціалізується на комплексному управлінні бізнес-центрами, офісними комплексами та іншими об'єктами комерційної нерухомості.

Адже спочатку у стартапу була зовсім інша бізнес-концепція: він спеціалізувався на розробці і продажу програмного забезпечення для локальних інтернет-медіа, а саме - системи управління контентом. Ця система дає можливість швидко додавати, редагувати, видаляти інформацію на сайті. Втім, від надання такої послуги компанія не відмовляється і тепер. Тим більше що серед тих, хто до неї звертається, настільки значущі фірми, як Аугсбурзька медіагрупа Pressedruck і видавнича група VRM зі штаб-квартирою в Майнці.

Антисептик замість джину

Стартап Wanderer Destillerie, заснований в місті Фрехені під Кельном 34-річним підприємцем Бенедиктом Брауерсом (Benedikt Brauers), спеціалізувався на випуску джину. Але через пандемію коронавірусу і карантин бари і ресторани, куди підприємство постачало свою продукцію, закрилися. Дегустації джину теж довелося скасувати, а виробництво - зупинити. Але Бенедикт не став впадати у відчай і вирішив негайно перепрофілювати виробництво.

На сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я молодий підприємець прочитав, що ефективний антисептик на 94 відсотки складається з алкоголю. Тепер Wanderer Destillerie випускає дезінфекційні засоби. Попит на продукцію дуже високий. Серед покупців: аптеки, будинки для людей похилого віку, гуртожитки для інвалідів.

Мийка для продуктових візків

Продуктові візки в супермаркетах - серед найнебезпечніших переносників інфекцій. Під час пандемії в деяких магазинах їх стали обробляти дезінфекційними засобами. Але у стартапу Saiko Maschinentechnik з Херфорда з'явилася трохи краща ідея - там розробили систему мийки для таких візків.

Перед тим, як заходити в магазин, покупець заганяє візок в розташовану перед входом мийну установку, натискає на кнопку, і процес безконтактної обробки візка антисептиком пішов. Через 10-30 секунд все готово. Модель пристрою, винайденого співробітником фірми Барісом Карадасом (Baris Karadas), вже випробувана в 60 супермаркетах в дев'яти федеральних землях. Серед тих, хто зацікавився новинкою, торговельна мережа REWE.

Засновники Lilium - стартапу, який розробляє таксі, що літає.

Засновники Lilium - стартапу, який розробляє таксі, що літає.

Таксі, що літає

Цей безпілотний електролітак прилетить за вами прямо до місця, де ви перебуваєте, і доправить туди, куди вам потрібно. Повітряне таксі з електричним приводом Lilium Jet - дітище мюнхенського стартапу Lilium, названого так на честь німецького інженера, одного з піонерів авіації Отто Лілієнталя (Otto Lilienthal). Компанія заснована інженерами і аспірантами Мюнхенського технічного університету Даніелем Віґандом (Daniel Wiegand), Себастіаном Борном (Sebastian Born), Патріком Натеном (Patrick Nathen) і Маттіасом Майнером (Matthias Meiner). Правда, поки що проєкт, який стартував в 2015 році, знаходиться в стадії розробки.

Прототип безпілотника розрахований на двох осіб, але в перспективі літак планується зробити п'ятимісним. У дію він приводиться за допомогою 36 двигунів. Злітати і приземлятися повітряне судно буде вертикально. Максимальна дальність польоту - 300 кілометрів. Долати цю відстань пасажирський дрон буде за одну годину. Згідно з прогнозами розробників, перші спроектовані ними літаки з'являться на ринку в 2025 році.

Незважаючи на пандемію, фінансування проєкту вже забезпечено. У лютому стартап отримав капітал розміром близько 224 мільйони євро.

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Як німецькі стартапи переживають пандемію COVID-19

Для одних стартапів пов'язана з коронавірусом криза стала ударом. Але інші не лише залишилися на плаву, а й виграли.  

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