Вселенський патріархат повідомив, коли відбудеться Об'єднавчий Собор

Об'єднавчий собор помісної Української православної церкви (УПЦ) відбудеться в грудні 2018 року. Про це йдеться в заяві Вселенського патріархату, опублікованій на його сайті у понеділок, 19 листопада.

В заяві також зазначається, що Вселенський Патріархат під час підготовки до засідання Священного Синоду 27-29 листопада підтверджує своє рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні. Водночас, як ідеться у повідомленні, процес підготовки до Собору Православної Церкви в Україні триває, "конкретна дата в грудні 2018 року буде представлена ​​для підтвердження та оголошення Святого і Священного Синоду Вселенського Патріархату".

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що собор відбудеться 22 листопада. Але прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) напередодні спростував цю інформацію, назвавши її фейком.

Як повідомлялося, раніше Синод Вселенського патріархату заявив про намір надати автокефалію українській церкві, зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та митрополита УАПЦ Макарія. Він також скасував видане в 1686 році в синодальному листі зобов'язання, яке надавало Московському патріарху право висвячувати Київського митрополита. Відразу після проголошення цього рішення предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив про наміри провести вже найближчим часом об'єднавчий собор українських церков.