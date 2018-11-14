 Вселенський патріархат повідомив, коли відбудеться Об′єднавчий Собор | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Вселенський патріархат повідомив, коли відбудеться Об'єднавчий Собор

Об'єднавчий Собор Української православної церкви відбудеться у грудні цього року, повідомив Вселенський патріархат. Точну дату оголосять пізніше.

Вселенський патріарх Варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій

Об'єднавчий собор помісної Української православної церкви (УПЦ) відбудеться в грудні 2018 року. Про це йдеться в заяві Вселенського патріархату, опублікованій на його сайті у понеділок, 19 листопада.

В заяві також зазначається, що Вселенський Патріархат під час підготовки до засідання Священного Синоду 27-29 листопада підтверджує своє рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні. Водночас, як ідеться у повідомленні, процес підготовки до Собору Православної Церкви в Україні триває, "конкретна дата в грудні 2018 року буде представлена ​​для підтвердження та оголошення Святого і Священного Синоду Вселенського Патріархату".

DW.COM

Президент України Петро Порошенко та Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною та Константинопольським патріархатом. (03.11.2018)

Підписання угоди між Україною та Константинопольським патріархатом лежить поза канонічним полем, вважають в Російській православній церкві у Москві. (03.11.2018)

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що собор відбудеться 22 листопада. Але прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) напередодні спростував цю інформацію, назвавши її фейком.

Як повідомлялося, раніше Синод Вселенського патріархату заявив про намір надати автокефалію українській церкві, зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та митрополита УАПЦ Макарія. Він також скасував видане в 1686 році в синодальному листі зобов'язання, яке надавало Московському патріарху право висвячувати Київського митрополита. Відразу після проголошення цього рішення предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив про наміри провести вже найближчим часом об'єднавчий собор українських церков.

Дивитись відео 01:27
Now live
01:27 хв

Церковна арифметика: чого варта єдина помісна церква (08.11.2018)

Аудіо й відео до теми

Церковна арифметика: чого варта єдина помісна церква (08.11.2018)  

Також за темою

Patriarch Bartholomäus I.

Порошенко та патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю 03.11.2018

Президент України Петро Порошенко та Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною та Константинопольським патріархатом.

Patriarch Bartholomäus I.

Патріарх Варфоломій: Несправедливо, що українці досі не мають автокефалії 25.10.2018

Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що українські віряни мають право стати самостійними. Рішення про автокефалію вирішать "на благо" українського народу.

Höhlenkloster Lawra Petschersk in Kiew

УПЦ МП припиняє євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом 13.11.2018

Собор єпископів Української православної церкви Московського патріархату розірвав євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом та відмовився долучатися до процесу надання автокефалії.

Реклама

Докладно

Соцмережу закликають відкрити офіс в Україні

Facebook закликають відкрити офіс в Україні

Національний демократичний інститут та депутати Європарламенту закликають Facebook відкрити український офіс. 

Зараз дизеля немає - повідомлення на заправці неподалік від Кельна

У Німеччині просять дозволити бензовозам їздити на вихідних

Через обміління Рейну та обмежене судноплавство в деякі регіони ФРН пальне тепер переважно доставляють бензовозами. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  