Вселенський патріарх - титул предстоятеля Константинопольської православної церкви. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вселенський патріарх".

Повний титул предстоятеля Константинопольської православної церкви звучить так - Його Божественне Всесвятійшество Архієпископ Константинополя. З жовтня 1991 року цю посаду обіймає Варфоломій Перший. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.