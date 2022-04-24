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Вселенський патріарх - титул предстоятеля Константинопольської православної церкви. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вселенський патріарх".
Повний титул предстоятеля Константинопольської православної церкви звучить так - Його Божественне Всесвятійшество Архієпископ Константинополя. З жовтня 1991 року цю посаду обіймає Варфоломій Перший. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Понад 40 приходів вже перейшли в нову українську церкву з Московського патріархату. Саме за приходами, місцем у диптиху та статусом визначається впливовість православної церкви. Яке нині місце ПЦУ посідає серед церков-сестер?