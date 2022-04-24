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Вселенський патріарх

Вселенський патріарх - титул предстоятеля Константинопольської православної церкви. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вселенський патріарх".

Повний титул предстоятеля Константинопольської православної церкви звучить так - Його Божественне Всесвятійшество Архієпископ Константинополя. З жовтня 1991 року цю посаду обіймає Варфоломій Перший. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський привітав українців із Великоднем

Зеленський привітав українців із Великоднем 24.04.2022

Володимир Зеленський у своїй вітальній промові з нагоди Великодня висловив надію, що Україна переможе. Вселенський Патріарх Варфоломій у великодній проповіді закликав до негайного припинення війни в Україні.
Вселенський патріарх Варфоломій захворів на COVID-19

Вселенський патріарх Варфоломій захворів на COVID-19 24.12.2021

Під час регулярних діагностичних тестів 81-річний Варфоломій отримав позитивний результат на коронавірус. Він повністю вакцинований і наразі почувається добре.
Вселенського патріарха Варфоломія ушпиталили в США

Вселенського патріарха Варфоломія ушпиталили в США 25.10.2021

Варфоломію стало зле перед богослужінням у США через тривалий переліт та завантажений графік після прибуття. Наразі він почувається добре, його планують виписати з лікарні.
Зеленський зустрівся в Києві з вселенським патріархом Варфоломієм

Зеленський зустрівся в Києві з вселенським патріархом Варфоломієм 21.08.2021

Під час зустрічі Володимира Зеленського й патріарха Варфоломія обговорювалися питання мирного врегулювання на Донбасі, а також свободи віросповідання.
Вселенський Патріарх Варфоломій прибуде в Україну наступного тижня

Вселенський Патріарх Варфоломій прибуде в Україну наступного тижня 14.08.2021

Вселенський Патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України Епіфаній очолять літургію у Святій Софії у Києві 22 серпня.
Вселенський патріарх наказав церквам припинити служби через коронавірус

Вселенський патріарх наказав церквам припинити служби через коронавірус 19.03.2020

Вселенський патріарх Варфоломій заборонив церквам проводити служби і обряди до кінця березня. Також паломникам заборонили їздити до монастирів.
Чи справді Київський патріархат ще існує? (відео)

Чи справді Київський патріархат ще існує? (відео) 14.06.2019

Битва за престол. Українська православна церква Київського патріархату не припиняла свого існування і залишається чинною, запевняє патріарх Філарет. Чи дійсно це так юридично і канонічно?
Релігієзнавець: Амбіції Філарета можуть зашкодити православ'ю

Релігієзнавець: Амбіції Філарета можуть зашкодити православ'ю 13.05.2019

Як трактувати останні заяви почесного Патріарха ПЦУ Філарета про чинність УПЦ КП, і чи постало українське православ'я перед новим розколом? Про це DW розпитала львівського релігієзнавця Тараса Антошевського.
Коментар: Помилкове рішення патріарха Варфоломія

Коментар: Помилкове рішення патріарха Варфоломія 15.01.2019

Створення нової незалежної церкви в Україні викликало критику в частині православного світу. Особливий статус Константинопольського патріархату - пережиток минулого, вважає Міодраг Шоріч.
Коментар: Кому служать церква і патріархи?

Коментар: Кому служать церква і патріархи? 15.01.2019

У церковній суперечці з Києвом Москва нагнітає розкол світового православ'я. Церковну тему використовує і український президент. Про вірян йдеться в останню чергу, вважає Євген Тейзе.
Підписаний членами Синоду томос повернули зі Стамбула в Україну

Підписаний членами Синоду томос повернули зі Стамбула в Україну 10.01.2019

Після підписання усіма членами Синоду Вселенського патріархату сувій томоса повернули в Україну, повідомив президент Петро Порошенко.
Дилема православ'я: хто визнає українську автокефалію?

Дилема православ'я: хто визнає українську автокефалію? 08.01.2019

Москва намагається завадити визнанню Православної церкви України іншими помісними церквами і ставить під сумнів авторитет Вселенського патріарха. Які шанси на визнання незалежної української церкви?

Наскільки впливовою буде Православна церква України? (07.01.2019) 07.01.2019

Понад 40 приходів вже перейшли в нову українську церкву з Московського патріархату. Саме за приходами, місцем у диптиху та статусом визначається впливовість православної церкви. Яке нині місце ПЦУ посідає серед церков-сестер?

Вселенський патріарх вручив томос предстоятелю Православної церкви України

Вселенський патріарх вручив томос предстоятелю Православної церкви України 06.01.2019

У Стамбулі відбулась церемонія вручення томоса про надання автокефалії Православній церкві України. 7 січня документ буде виставлений у соборі Святої Софії у Києві.
Томос: ПЦУ отримує всі привілеї та права автокефальної церкви

Томос: ПЦУ отримує всі привілеї та права автокефальної церкви 05.01.2019

Автокефальна Православна церква України визнає головою Вселенський патріархат. ПЦУ не може засновувати парафії поза межами України.
Вселенський патріарх підписав томос для української православної церкви

Вселенський патріарх підписав томос для української православної церкви 05.01.2019

Вселенський патріарх Варфоломій підписав у Стамбулі документ про надання автокефалії Православній церкві України. 6 січня томос передадуть митрополиту ПЦУ Епіфанію.
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