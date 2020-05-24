 ВООЗ призупиняє випробування протималярійного засобу в боротьбі з COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2020

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Новини

ВООЗ призупиняє випробування протималярійного засобу в боротьбі з COVID-19

З міркувань безпеки ВООЗ поки призупинила клінічні тестування протималярійного засобу гідроксихлорохіну в боротьбі проти COVID-19. Раніше цей препарат розхвалював президент США Дональд Трамп.

ВООЗ призупиняє тестування протималярійного засобу гідроксихлорохіну

ВООЗ призупиняє тестування протималярійного засобу гідроксихлорохіну

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) призупиняє тестування протималярійного засобу гідроксихлорохіну в якості препарату проти коронавірусної хвороби. Про це в понеділок, 25 травня, повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус у Женеві, передає інформагенція dpa.

За словами гендиректора ВООЗ, потрібно спочатку зібрати певний масив даних щодо цього та подібного до нього препарату, і потім провести ретельний аналіз цих даних.

Всебічні випробування фармакологічної дії гідроксихлорохіну проводилися в рамках міжнародного дослідницького проєкту під егідою ВООЗ. Мета цих тестів - з'ясувати, чи можна ефективно застосовувати різноманітні ліки проти малярії, ВІЛ, лихоманки Ебола і розсіяного склерозу при лікуванні COVID-19.

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У ВООЗ зазначили, що за один-два тижні знову радитимуться щодо поновлення тестів з гідроксихлорохіном.

Критичний відгук медиків

Минулого тижня медичний журнал The Lancet повідомив на основі всебічного аналізу даних, що протималярійні препарати хлорохін і гідроксихлорохін, ймовірно, не підходять для лікування COVID-19 і що наявні в них активні речовини можуть навіть збільшити летальність при зараженні коронавірусом.

В основу матеріалу лягла доповідь дослідників зі США і Швейцарії, що проаналізували дані понад 96 тисяч пацієнтів, майже 15 тисяч з яких отримали один з препаратів окремо або в комбінації з антибіотиком.

Раніше схожі результати давали менші за масштабами дослідження.

Трамп довіряє протималярійному препарату

Президент США Дональд Трамп неодноразово вихваляв гідроксихлорохін як диво-ліки. А нещодавно американський президент визнав, що приймав препарат з профілактичною метою, щоб захиститися від коронавірусу.

Досі сподівання на те, що протималярійні препарати можна застосовувати для лікування COVID-19 спиралися тільки на експерименти на клітинному рівні та на кілька невеликих за масштабами досліджень, уточнює dpa. 

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