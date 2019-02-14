ВООЗ: Минулого року від кору у світі померло понад 140 тисяч людей

У 2018 році від кору у світі померло 142,3 тисяч людей, більшість з яких - діти до п'яти років. Такі нові оцінки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Центрів з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) були оприлюднені в четвер, 5 грудня. Це - на 18 тисяч більше, ніж роком раніше, хоча й значно менше, ніж у 2000 році, коли від цієї хвороби у світі померли 535 тисяч людей, повідомляє агенство новин dpa.

У порівнянні з 2017 роком кількість випадків захворювання кором у світі в минулому році суттєво зросла. Тенденція до зростання спостерігається і цього року. За даними ВООЗ, упродовж 11-ти з половиною місяців 2019 року у всьому світі було зареєстровано понад 413 тисяч випадків захворювання, тоді як роком раніше за цей період - понад 353 тисячі. Однак ці цифри показують лише кількість офіційно зафіксованих випадків захворювання - насправді кількість інфікованих значно вища, зауважують у ВООЗ. За розрахунками організації, в минулому році кількість випадків захворювання у світі могла перевищити 9,7 мільйона, а роком раніше - 7,5 мільйона.

Тільки в Демократичній Республіці Конго цього року зафіксовано 250 тисяч випадків захворювання. Приблизно половина всіх нових спалахів кору в минулому році зареєстрована у ДРК, Ліберії, Мадагаскарі, Сомалі та в Україні.

За даними ВООЗ та UNISEF, рівень вакцинації проти кору у всьому світі з 1999 року не зростає. Для повного захисту від хвороби необхідні дві вакцини. За оцінками дослідників, по всьому світу 19 мільйонів дітей не отримали першої дози вакцини у 2018 році. Першу вакцину отримали близько 86 відсотків дітей у всьому світі, а другу - менше 70 відсотків. Для запобігання спалахів кору рівень вакцинації повинен становити не менше 95 відсотків.

"Цілком неприйнятна кількість дітей, які за останній рік померли через цю хворобу, якій можна завадити, свідчить про велику загрозу, яку спалахи кору становлять для дітей у всьому світі", - заявила виконавча директорка UNISEF Генрієтта Форе.

В Україні за перші вісім місяців цього року на кір захворіли понад 57 тисяч осіб, повідомило у серпні міністерство охорони здоров'я з посиланням на дані Центру громадського здоров'я. Загалом із літа 2017 року на кір в Україні захворіли понад 115 тисяч людей, 41 людина померла від хвороби.