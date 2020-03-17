ВООЗ зняла застереження щодо вживання ібупрофену при симптомах COVID-19

ВООЗ зняла застереження щодо вживання ібупрофену під час підозри на зараження новим коронавірусом. Експерти дійшли до висновку, що немає жодних нових негативних наслідків ібупрофену для пацієнтів з COVID-19.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відмовилася від застережень щодо вживання болезаспокійливого і жарознижувального засобу ібупрофен при підозрі на зараження новим коронавірусом SARS-CoV-2, який може спричиняти хворобу COVID-19.
"На основі наявної сьогодні інформації ВООЗ не відраджує від приймання ібупрофену", - заявила організація у четвер, 19 березня, цитує агентство новин dpa.
Ще двома днями раніше у ВООЗ радили радше вживати парацетамол, а не ібупрофен при самолікуванні, хоча і вказували на відсутність досліджень, які пов'язували б цей протизапальний препарат з підвищеним рівнем смертності при захворюваності на COVID-19.
Як вказали в організації 19 березня, експерти ВООЗ ознайомилися з дослідженнями, провели консультації з лікарями та прийшли до висновку, що окрім відомих побічних ефектів у певних груп населення не існує жодних негативних наслідків вживання ібупрофену для пацієнтів з COVID-19.
Читайте також: Як живе Україна під карантинним контролем