ВООЗ зняла застереження щодо вживання ібупрофену при симптомах COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відмовилася від застережень щодо вживання болезаспокійливого і жарознижувального засобу ібупрофен при підозрі на зараження новим коронавірусом SARS-CoV-2, який може спричиняти хворобу COVID-19.

"На основі наявної сьогодні інформації ВООЗ не відраджує від приймання ібупрофену", - заявила організація у четвер, 19 березня, цитує агентство новин dpa.

Ще двома днями раніше у ВООЗ радили радше вживати парацетамол, а не ібупрофен при самолікуванні, хоча і вказували на відсутність досліджень, які пов'язували б цей протизапальний препарат з підвищеним рівнем смертності при захворюваності на COVID-19.

Як вказали в організації 19 березня, експерти ВООЗ ознайомилися з дослідженнями, провели консультації з лікарями та прийшли до висновку, що окрім відомих побічних ефектів у певних груп населення не існує жодних негативних наслідків вживання ібупрофену для пацієнтів з COVID-19.

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