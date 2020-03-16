 ВООЗ радить не вживати ібупрофен для самолікування при симптомах COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.03.2020

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Новини

ВООЗ радить не вживати ібупрофен для самолікування при симптомах COVID-19

Використання ібупрофену для самолікуваннія при симптомах хвороби COVID-19 може призвести до негативних наслідків.

Прессекретар ВООЗ Крістіан Ліндмаєр

Прессекретар ВООЗ Крістіан Ліндмаєр

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала людям, в яких спостерігаються подібні до COVID-19 симптоми, уникати самолікування ібупрофеном. Його вживання може призвести до негативних наслідків.

Прессекретар ВООЗ Крістіан Ліндмаєр (Christian Lindmeier) заявив у вівторок, 17 березня, на пресконференції у Женеві, що поки немає жодних досліджень, які пов'язували б цей протизапальний препарат з підвищенем рівнем смертності, утім, додав він, на даний час експерти ще вивчають це питання.

"Поки що ми рекомендуємо радше використовувати парацетамол, а не ібупрофен при самолікуванні. Це - дуже важливо", - цитує представника ВООЗ агенція новин AFP.  Утім, додав Ліндмаєр, лікарі можуть приписувати ібупрофен.

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Представник ВООЗ зробив цей коментар після того, як на минулих вихідних міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран попередив, що використання ібупрофену та подібних протизапальних препаратів може бути "обтяжливим фактором" при лікуванні COVID-19.

Застереження Верана пролунало після появи в авторитетному медичному журналі The Lancet статті, в якій припускається, що використання нестероїдних протизапальних препаратів проти коронавірусної хвороби COVID-19 може призвести до негативних наслідків. До цієї групи лікарських засобів відносять ібупрофен, аспірин та інші лікарські препарати.

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Як зупинити коронавірус

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус закликав уряди країни світу збільшити кількість тестів, аби стримати поширення коронавірусної інфекції COVID-2019.

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 "У нас є простий меседж до всіх країн - тестування і ще раз тестування ", - заявив Гебреєсус напередодні. "Всі країни повинні мати змогу перевірити всі підозрілі випадки захворювання, вони не можуть боротися з цією пандемією із зав'язаними очима", - додав він. За словами Гебреєсуса, без проведення тестів інфіковані не можуть бути ізольованими, і тоді неможливо розірвати ланцюжок зараження.

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