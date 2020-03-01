Італія випередила Китай за числом померлих від коронавірусу

Число померлих від коронавірусу в Італії перевищило кількість померлих в Китаї. Станом на вечір четверга, 19 березня, в Італії померли 3 405 людей, повідомило агенство цивільного захисту країни, тоді як в Китаї з початку хвилі захворювання померли 3 245 людей. Ці цифри збігаються з даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції. За останню добу в Італії від коронавірусу померли 427 людей, а в Китаї - восьмеро. При цьому кількість інфікованих в Італії вдвічі менша, ніж в КНР - 41 035 проти 80 928.

Як повідомила італійська агенція ANSA, загалом з початку епідемії у країні померли 13 медиків. "Використовуйте здоровий глузд і дійте вкрай обережно", - закликав співгромадян прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте.

Раніше італійська влада запровадила у країні карантин, там зачинені більшість магазинів, ресторанів та розважальних закладів. Штраф за вихід з дому без поважної причини становить у країні 206 євро. В Римі поліція їздить по місту та через мегафони закликає мешканців залишатися вдома.

Північний регіон Емілія-Романья посилив обмеження та заборонив мешканцям спортивні пробіжки та прогулянки. Профспілка туристичних компаній заявила, що очікує зниження кількості туристів у країні до рівня, який востаннє спостерігався в середині 1960-х років.

Згідно з результатами опитування, оприлюдненими виданням La Repubblica, 47 відсотків італійських громадян позитивно оцінюють обмежувальні заходи, ще 47 відсотків оцінили їх "дуже позитивно", і лише чотири відсотки висловились проти.

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