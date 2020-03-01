 Італія випередила Китай за числом померлих від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2020

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Новини

Італія випередила Китай за числом померлих від коронавірусу

Від початку хвилі інфікування коронавірусом в Італії померли 3 405 людей, тоді як в Китаї, де почалась пандемія, 3 245. При цьому в Італії вдвічі менше інфікованих, ніж в КНР.

Порожня площа перед Міланським собором

Порожня площа перед Міланським собором

Число померлих від коронавірусу в Італії перевищило кількість померлих в Китаї. Станом на вечір четверга, 19 березня, в Італії померли 3 405 людей, повідомило агенство цивільного захисту країни, тоді як в Китаї з початку хвилі захворювання померли 3 245 людей. Ці цифри збігаються з даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції. За останню добу в Італії від коронавірусу померли 427 людей, а в Китаї - восьмеро. При цьому кількість інфікованих в Італії вдвічі менша, ніж в КНР - 41 035 проти 80 928.

Як повідомила італійська агенція ANSA, загалом з початку епідемії у країні померли 13 медиків. "Використовуйте здоровий глузд і дійте вкрай обережно", - закликав співгромадян прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте.

Раніше італійська влада запровадила у країні карантин, там зачинені більшість магазинів, ресторанів та розважальних закладів. Штраф за вихід з дому без поважної причини становить у країні 206 євро. В Римі поліція їздить по місту та через мегафони закликає мешканців залишатися вдома.

Північний регіон Емілія-Романья посилив обмеження та заборонив мешканцям спортивні пробіжки та прогулянки. Профспілка туристичних компаній заявила, що очікує зниження кількості туристів у країні до рівня, який востаннє спостерігався в середині 1960-х років.

Згідно з результатами опитування, оприлюдненими виданням La Repubblica, 47 відсотків італійських громадян позитивно оцінюють обмежувальні заходи, ще 47 відсотків оцінили їх "дуже позитивно", і лише чотири відсотки висловились проти.

Дивитись відео 01:55

Через коронавірус Рим перетворився на місто-привид (12.03.2020)

  • Порожня Венеція

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Криза в Італії

    З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.

  • Контроль на італійсько-австрійському кордоні

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Італія ізольована

    Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.

  • Круїзний лайнер Costa Smeralda

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Середземноморські круїзи призупинені

    Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.

  • Круїзний лайнер Costa Fortuna

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Круїзи як фактор ризику

    Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.

  • Купол Рейхстагу зазвичай відкритий для туристів

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів

    Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.

  • Південний Тіроль

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно

    Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.

  • Перевірка на кордоні Німеччини з Чехією

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі

    Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.

  • Храм Сенсо-дзі у Токіо

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Азіати очкують величезні збитки

    Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.

    Автор: Андреас Кірхгофф


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ООН: Якщо коронавірус не взяти під контроль, можуть померти мільйони людей

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш закликав уряди до скоординованих дій у боротьбі з поширенням коронавірусу, інакше вмерти можуть мільйони. В ООН також закликають Ізраїль лікувати палестинців від захворювання. (19.03.2020)  

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