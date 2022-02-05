Вольфґанґ Шойбле - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вольфґанґ Шойбле".

З 2017 до 2021 року християнський демократ Вольфґанґ Шойбле був головою Бундестагу. До цього упродовж багатьох років він очолював міністерство фінансів Німеччини. Раніше він обіймав посаду міністра внутрішніх справ. У 1990 році на Шойбле, тоді міністра внутрішніх справ, було скоєно замах під час одного з передвиборних заходів. З того часу він пересувається в інвалідному візку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.