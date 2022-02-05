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Вольфґанґ Шойбле - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вольфґанґ Шойбле".
З 2017 до 2021 року християнський демократ Вольфґанґ Шойбле був головою Бундестагу. До цього упродовж багатьох років він очолював міністерство фінансів Німеччини. Раніше він обіймав посаду міністра внутрішніх справ. У 1990 році на Шойбле, тоді міністра внутрішніх справ, було скоєно замах під час одного з передвиборних заходів. З того часу він пересувається в інвалідному візку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Після виборів до Бундестагу 26 вересня число депутатів знову може зрости. За словами Вольфґанґа Шойбле, розширення складу Бундестагу може загрожувати його працездатності. Виборча реформа реалізується не раніше 2024 року.
Володимир Зеленський зізнався, що порушив закон, оскільки не повідомив про суттєві зміни у своєму майновому стані. Президент заявив, що готовий понести покарання. А які закони порушували політики у Німеччині і що їм за це було?
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У німецькому Бундестазі під час засідання молодіжного парламенту несподівано з'явилися "мертві". У такий спосіб школярі намагалися привернути увагу німецького парламенту до проблем захисту клімату. Дивіться, як це було і як відреагував німецький спікер.