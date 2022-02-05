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Вольфґанґ Шойбле

Вольфґанґ Шойбле - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вольфґанґ Шойбле".

З 2017 до 2021 року християнський демократ Вольфґанґ Шойбле був головою Бундестагу. До цього упродовж багатьох років він очолював міністерство фінансів Німеччини. Раніше він обіймав посаду міністра внутрішніх справ. У 1990 році на Шойбле, тоді міністра внутрішніх справ, було скоєно замах під час одного з передвиборних заходів. З того часу він пересувається в інвалідному візку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сотні провідних діячів культури підписали заяву на підтримку України

Сотні провідних діячів культури підписали заяву на підтримку України 05.02.2022

"Не можна миритися з відкритою загрозою вторгнення на чужу, суверенну територію", - заявляють лауреати Нобелівської премії з літератури та інші митці щодо дій РФ навколо України.

Голова Бундестагу побоюється ймовірного збільшення числа депутатів після виборів

Голова Бундестагу побоюється ймовірного збільшення числа депутатів після виборів 19.09.2021

Після виборів до Бундестагу 26 вересня число депутатів знову може зрости. За словами Вольфґанґа Шойбле, розширення складу Бундестагу може загрожувати його працездатності. Виборча реформа реалізується не раніше 2024 року.
Голова Бундестагу застеріг від впливу Росії на вибори в Німеччині

Голова Бундестагу застеріг від впливу Росії на вибори в Німеччині 26.06.2021

Багато мешканців Німеччини користуються іноземними медіа. Такий мовник, як RT, навіть близько не відповідає критеріям свободи слова, заявив голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле.
Шмигаль нагадав Шойбле про геополітичні загрози Північного потоку-2

Шмигаль нагадав Шойбле про геополітичні загрози "Північного потоку-2" 20.03.2021

Україна розглядає "Північний потік-2" як геополітичну загрозу для всієї Європи, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з головою Бундестагу Вольфґанґом Шойбле.
У Бундестазі вшанували пам'ять жертв націонал-соціалізму

У Бундестазі вшанували пам'ять жертв націонал-соціалізму 27.01.2021

Голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле застеріг щодо проявів у Німеччині расизму та антисемітизму в нових формах. Під час засідання німецького парламенту виступила і уродженка Києва Марина Вайсбанд.

Поліція посилить охорону Бундестагу після штурму Капітолія

Поліція посилить охорону Бундестагу після штурму Капітолія 10.01.2021

Поліція Берліна вирілиша посилити свою присутність будівлі Бундестагу. Це рішення ухвалили після штурму Капітолія у Вашингтоні.
У Бундестазі запроваджують обов'язкове носіння масок

У Бундестазі запроваджують обов'язкове носіння масок 05.10.2020

У Бундестазі з 6 жовтня запроваджують обов'язкове носіння масок через збільшення кількості інфікувань у Берліні. Нове правило буде дійсним щонайменше до 17 січня. Його порушення каратиметься штрафом.
Голова Бундестагу Шойбле: Режиму Лукашенка прийшов кінець

Голова Бундестагу Шойбле: Режиму Лукашенка прийшов кінець 18.08.2020

Кадри протестів у Білорусі говорять самі за себе, заявив в інтерв'ю DW голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле, висловивши впевненість у скорому кінці ери Лукашенка.
В Європі вшанували пам'ять жертв Голокосту ромів і сінті

В Європі вшанували пам'ять жертв Голокосту ромів і сінті 02.08.2020

Церемонія вшанування пам'яті жертв Голокосту ромів і сінті відбулася в меморіалі колишнього концтабору "Аушвіц".
Найгучніші відставки високопосадовців у Німеччині (відео)

Найгучніші відставки високопосадовців у Німеччині (відео) 14.07.2020

Президент Зеленський заявив, що готовий понести покарання за те, що вчасно не повідомив НАЗК про суттєві зміни майнового стану. А які закони порушували політики у Німеччині і що їм за це було?
Найгучніші відставки політиків у Німеччині: які скандали руйнують кар'єру (10.07.2020)

Найгучніші відставки політиків у Німеччині: які скандали руйнують кар'єру (10.07.2020) 10.07.2020

Володимир Зеленський зізнався, що порушив закон, оскільки не повідомив про суттєві зміни у своєму майновому стані. Президент заявив, що готовий понести покарання. А які закони порушували політики у Німеччині і що їм за це було?

Бундестаг ФРН вшанував пам'ять жертв націонал-соціалізму (29.01.2020) 29.01.2020

Через 75 років після звільнення "Аушвіца" в Німеччині все ще існують антисемітизм і расизм у різних проявах, заявив голова німецького Бундестагу. Щоб успішно боротися з цим, необхідна сильна держава і мужнє громадянське суспільство.
Бундестаг ФРН вшанував пам'ять жертв націонал-соціалізму

Бундестаг ФРН вшанував пам'ять жертв націонал-соціалізму 29.01.2020

Історична відповідальність зобов'язує німців боротися з антисемітизмом і расизмом, заявив президент ФРН. Якщо Німеччина зазнає невдачі, то ця боротьба буде приречена на провал всюди, вважає президент Ізраїлю.
Глава Бундестагу: Північний потік-2 руйнує довіру східних сусідів

Глава Бундестагу: "Північний потік-2" руйнує довіру східних сусідів 07.09.2019

Вольфганг Шойбле заявив, що може зрозуміти стурбованість східних сусідів Німеччини через будівництво газопроводу "Північний потік-2".
Зеленський обговорив з головою Бундестагу ситуацію на Донбасі

Зеленський обговорив з головою Бундестагу ситуацію на Донбасі 18.06.2019

Президент України Володимир Зеленський розповів голові Бундестагу Вольфґанґу Шойбле про свої законодавчі ініціативи та обговорив ситуацію на Донбасі.

Навіщо школярі вдавали мертвих у Бундестагу? (06.06.2019) 06.06.2019

У німецькому Бундестазі під час засідання молодіжного парламенту несподівано з'явилися "мертві". У такий спосіб школярі намагалися привернути увагу німецького парламенту до проблем захисту клімату. Дивіться, як це було і як відреагував німецький спікер.
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