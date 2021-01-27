У Бундестазі вшанували пам'ять жертв націонал-соціалізму

У німецькому Бундестазі у середу, 27 січня, відбулося засідання, присвячене вшануванню пам'яті жертв націонал-соціалізму.

Голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) попередив про появу в Німеччині нових форм расизму та антисемітизму. "У дні пам'яті завжди нагадують про відповідальність, але чи усвідомлюємо ми її? І в нашій країні антисемітизм та ксенофобія знову виявляють себе відкритими, нестримними та готовими до насильства”, - застеріг Шойбле, цитує інформагентство dpa.

У Бундестазі виступила також Марина Вайсбанд - 33-річна уродженка Києва, яка живе в Німеччині. "Відколи я приїхала сюди, я мала в цій країні позитивний досвід", - сказала вона про ФРН, згадавши, однак, і про численні заходи безпеки, з якими їй, як єврейці, доводиться стикатися.

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У свою чергу міністерка культури Моніка Ґрюттерс (Monika Grütters) застерегла від релятивізації нацистських злочинів. І політичне та історичне значення в цьому аспекті пам'ятників та місць пам'яті про нацистські злочини є незамінним. "Ось чому ми зробимо все можливе цього року, щоб охопити ще більше людей, ніж раніше, за допомогою нових цифрових форматів", - сказала вона.

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту відзначають 27 січня. Цього дня 1945 року радянські війська звільнили табір смерті "Аушвіц". Щорічно цього дня у Бундестазі проходить церемонія вшанування пам'яті жертв Голокосту.