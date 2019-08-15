 Волкер: США готові приєднатися до ″нормандського формату″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2019

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Волкер: США готові приєднатися до "нормандського формату"

Якщо виникне потреба в розширенні "нормандського формату", США готові підключитися, наголосив спецпредставник Держдепу Курт Волкер. Однак він визнав проблемність позиції Росії.

Курт Волкер

Курт Волкер (архівне фото)

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що в разі потреби США готові підключитися до переговорів щодо ситуації в Східній Україні. Про це Волкер сказав у розмові з журналістами агентства новин BNS у п'ятницю, 23 серпня.

"Якщо є потреба в більш широкому форматі, звісно, ми підключимося", - сказав Волкер, якого цитує "Інтерфакс-Україна". Водночас американський дипломат наголосив, що Вашингтон "цілком" підтримує "нормандський формат".

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Так Волкер прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського включити до "нормандської групи" з переговорів, що складається з представників України, Франції, Німеччини та Росії, ще й представників США та Великобританії.

Проблемна позиція Росії

Відповідаючи на запитання журналістів, Волкер вказав і на головну проблему "нормандського формату". "Проблемою цих зустрічей є не формат, а політична воля Росії втілити в життя свої зобов'язання за мінськими угодами, - сказав спецпредставник США. - Хоч би що ви робили для створення умов для реального миру, але щоб Росія виконувала мінські угоди, ми готові приєднатися і допомогти".

Раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що сподівається найближчими тижнями скликати "нормандську четвірку" для нового раунду переговорів з питання мирного врегулювання на Сході України. На зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним він також заявив, що після обрання Зеленського президентом України з'явилися реальні можливості досягти миру на Донбасі. 

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