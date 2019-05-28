Волкер: РФ - головна перешкода для втілення мінських домовленностей

Росія залишається "основною перешкодою на шляху до втілення мінських домовленостей" для врегулювання конфлікту на Сході України. Про це спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, виступаючи в Комітеті з міжнародних відносин Сенату Сполучених Штатів Америки у вівторок, 18 червня. Водночас Україна зробила все, що в її силах для втілення мінських домовленостей, зазначив він.

За словами спецпредставника Держдепу США, російська сторона "продовжує підтримувати свої маріонеткові режими" так звані "ДНР" і "ЛНР", а недавнє провокативне рішення Москви видавати паспорти РФ українським громадянам, які проживають на території Донбасу, є ще однією перешкодою на шляху до виконання мінських угод, додав Волкер.

Також Волкер зазначив, що Вашингтон підтримує діяльність Німеччини та Франції в "нормандському форматі", а також роботу Організації з безпеки і співробітництва в Європі в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на сході України.

Обрання Володимира Зеленського президентом України створює гарну можливість активізувати спроби з припинення конфлікту, який триває вже п'ять років, заявив Волкер. І Вашингтон, за словами Волкера, вже закливав Москву скористатися цим шансом. Першим кроком для РФ могло б стати звільнення кораблів українських ВМС і їх екіпажів, які були затримані Росією в ході інциденту в Керченській протоці минулої осені, вважає спецпредставник Держдепу США.