 Водень замість газу з Росії: Німеччина готується зробити перший крок | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Водень замість газу з Росії: Німеччина готується зробити перший крок

Газопроводи ФРН хочуть частково перевести на Н2 до 2030 року. Потім "зелений" енергоносій міг би піти і трубами двох "Північних потоків". Дочірня компанія "Газпрому" фактично згодна.

Erdgaspipeline Eugal wird im Nordosten verlegt (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

Європа, посилюючи заходи боротьби зі зміною клімату, бере курс на широке використання водню як екологічної сировини та енергоносія, а Німеччина прагне стати одним зі світових лідерів у впровадженні H2-технологій у різних сферах. До широкомасштабної державної програми розвитку водневої економіки, яку найближчим часом має намір представити уряд ФРН, увійде і проєкт переходу до 2030 року частини дуже розвиненої німецької газопровідної системи на транспортування H2.

Інфраструктура для водневої енергетики: стартовий етап

У перспективі частиною проєкту можуть стати і ті магістральні газопроводи, якими наразі територією Німеччини транспортують російський природний газ. У тому числі OPAL і Eugal. Вони пов'язані з двома ключовими європейськими проєктами "Газпрому", оскільки є сухопутними продовженнями морських трубопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2". Причому німецька газпромівська дочка Gascade фактично такі плани підтримує.

Ці плани в середині травня представило об'єднання операторів магістральних газопроводів FNB Gas, що працюють на німецькому ринку. Назва проєкту "H2-Startnetz 2030" вказує на те, що в найближче десятиліття планується створити лише початкову, "стартову мережу", яка може стати основою для подальшого розвитку розгалуженої інфраструктури з транспортування і зберігання водню.

Початок газопроводу Eugal у Любміні біля Грайвсвальда

Початок газопроводу Eugal у Любміні біля Грайвсвальда

"H2-Startnetz 2030" завдовжки понад 1200 кілометрів - це перший крок на шляху від візіонерської концепції міжрегіональної водневої мережі до її реалізації. На базі наявної мережі газопроводів у Німеччині виникла б абсолютно нова енергетична мережа, яка дала б можливість таким індустріальним галузям, як сталеливарна й хімічна промисловість, домогтися кліматичної нейтральності", - заявила виконавча директорка FNB Gas Інга Пош (Inga Posch).

"Зелений водень" за технологією Power to Gas

Адже планується використовувати переважно "зелений водень", який виробляють без використання вуглеводнів і, відповідно, без виділення в атмосферу вуглекислого газу CO2, який спричиняє парниковий ефект. "Зелений водень" отримують зі звичайної води методом електролізу, використовуючи електроенергію з відновлюваних джерел (технологія Power to Gas або P2G розробляється вже понад десять років передусім у Німеччині).

FNB Gas нарахувала в ФРН 31 подібну виробничу установку, переважно на заході та північному заході країни. Саме їх і планують з'єднати з такими промисловими споживачами водню, як металургійні та нафтопереробні заводи, із заправними станціями для водневих автомобілів та потягів, а також з діючими підземними сховищами газу (ПСГ).

Причому для зберігання H2 особливо підходять ті, що створені на основі соляних каверн, яких особливо багато саме на північному заході Німеччини. Одне з найбільших таких ПСГ, в Ємгумі, через німецьку дочірню компанію Astora контролює російський "Газпром".

P2G-установка фірми ENERTRAG: у будівлі праворуч проходить процес електролізу, у цистернах ліворуч зберігається водень

P2G-установка фірми ENERTRAG: у будівлі праворуч проходить процес електролізу, у цистернах ліворуч зберігається водень

Слід зазначити, що для реалізації проєкту "H2-Startnetz 2030" доведеться прокласти всього лише 100 кілометрів нових трубопроводів, решта інфраструктури вже є, її треба лише переоснастити і перелаштувати для роботи з воднем. Для цього, за підрахунками FNB Gas, необхідні будуть інвестиції приблизно в 660 мільйонів євро - сума досить скромна, якщо враховувати, що ці кошти треба буде вкласти 11 газотранспортним компаніям впродовж цілого десятиліття.

Opal і Eugal теж є частиною перспективного плану розвитку H2-мережі

Тому FNB Gas не вимагає у держави жодної матеріальної підтримки. Єдине, чого члени об'єднання вимагають від уряду і парламенту ФРН - це якомога швидше внести необхідні зміни і доповнення до німецького законодавства. Зацікавлені у проєкті індустріальні та енергетичні об'єднання вже зробили Берліну відповідну пропозицію. Експлуатація системи транспортування водню також не вимагає великих витрат, запевняє Інга Пош: "Ми розраховуємо на дуже помірне підвищення тарифів на послуги магістральних мереж на менш ніж 1 відсоток в 2031 році".

FNB Gas опублікувала схематичну карту майбутньої водневої мережі в Німеччині з потенційними трубопроводами, сховищами і споживачами H2. На ній в якості можливих в майбутньому маршрутів транспортування водню на сході ФРН вказано, зокрема, і той, який обслуговують зараз дві нитки Opal і перша нитка Eugal. В кінці 2020 року до неї повинна додатися і друга.

Infografik Karte EUGAL Pipeline UK

Таким чином, у Німеччині до перспективних планів розвитку водневої мережі, хоча поки що і без вказівки конкретних термінів, вже включили ті потужності, які споруджувалися і наразі використовуються для транспортування російського природного газу. І його постачальник, "Газпром", це знає. Більш того, він підтримує такі плани, щонайменше формально.

Дочірня компанія "Газпрому" хоче допомогти ФРН із захистом клімату

У будь-якому разі Джордж Вюстнер (George Wüstner), прес-секретар оператора Opal і Eugal компанії Gascade, запевнив DW, що всі її газопроводи "формально можуть бути надані для транспортування водню". Gascade - це спільне газотранспортне підприємство російського напівдержавного концерну "Газпром" і німецької нафтогазової компанії Wintershall Dea.

У письмовій відповіді на запит DW Джордж Вюстнер пояснив: "Оскільки поновлюваний і декарбонізований водень є тим енергоносієм, який можна за короткі терміни отримати у великих кількостях за відносно вигідними цінами, ми вважаємо за необхідне використовувати його для досягнення німецьких кліматичних цілей. Тому ми цілком підтримуємо надання водню наявної газової інфраструктури".

У диспетчерській Gascade у Касселі слідкують за цілою системою газопроводів, у тому числі за OPAL і Eugal

У диспетчерській Gascade у Касселі слідкують за цілою системою газопроводів, у тому числі за OPAL і Eugal

За словами прес-секретаря Gascade, його компанія "в майбутньому відкрита для різноманітних варіантів використання нашої трубопровідної мережі" з метою транспортування водню, але тільки за наявності "достатніх обсягів". Однак у тій частині східної Німеччини, де проходять Opal і Eugal, за його словами, наразі заплановано лише кілька невеликих проєктів на основі електролізу. Інакше кажучи, принципова згода замінити російський природний газ на німецький "зелений водень" поки що особливо ні до чого не зобов'язує.

Проєкт "H2-Startnetz 2030" отримав широку підтримку

Втім, тенденція у напрямку використання H2 є абсолютно очевидною. "Серед операторів мереж у Німеччині, Ontras однією з перших висловилася на користь "зелених" газів і водню", - нагадав DW Ральф Боршінскій (Ralf Borschinsky), прес-секретар газотранспортної компанії, що належить концерну Verbundnetz Gas (VNG) - давньому великому партнеру "Газпрому" ще з часів НДР.

Ontras була одним з ініціаторів проєкту "H2-Startnetz 2030", підкреслив він, стратегічна мета компанії полягає в досягненні вуглецевої нейтральності до 2050 року. Що ж стосується найближчого майбутнього, то в разі успішної реалізації проєкту в енергетичному парку східнонімецького міста Бад-Лаухштедт, де, зокрема, споруджуються установка Power to gas і підземне сховище "зеленого водню", Ontras "могла б до 2025 року повністю перевести на водень один з трубопроводів".

Зростання водневої економіки повинна забезпечити відновлювана енергетика

Зростання водневої економіки повинна забезпечити відновлювана енергетика

"Ми вважаємо, що водень - це той важливий елемент, який забезпечить Німеччині досягнення в 2050 році її кліматичних цілей та перехід на кліматично нейтральні джерела енергії. Тому ми маємо намір активно сприяти розвитку в цьому напрямку", - запевнив DW і Андреас Леман (Andreas Lehmann), прессекретар найбільшої в Німеччині газотранспортної компанії Open Grid Europe (OGE). Раніше, до передбаченого Євросоюзом анбандлінгу (відокремлення діяльності з видобутку і транспортування газу), вона входила до складу енергетичного концерну E.on.

Перехід з "блакитного палива" на H2 запланований на 2030-2050 роки

"Якщо ми хочемо побудувати водневу економіку, необхідно перш за все налагодити стійке і надійне постачання водню для промисловості", - підкреслив Андреас Леман і зазначив, що в довгостроковій перспективі з точки зору захисту клімату доцільним є використання тільки "зеленого водню".

Компанія OGE є, зокрема, одним з двох операторів магістрального газопроводу Megal, яким російський газ транспортується через Австрію та Чехію на південь Німеччини і далі транзитом до Франції.

Таким чином, три німецькі компанії, які наразі займаються транспортуванням продукції "Газпрому" територією ФРН, фактично підтвердили DW, що в рамках створення водневої економіки готові в період між 2030 і 2050 роками активно переводити свої мережі з "блакитного палива" на "зелений водень".

  • Судно-трубоукладач швейцарської компанії Allseas

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Коли добудують "Північний потік-2"?

    Головна газова інтрига 2020 року: коли і як Росія добудує газопровід "Північний потік-2"? Прокладення на Балтиці 160 кілометрів, що залишились, може затягнутися до першого кварталу 2021 року. Санкції США змусили швейцарську компанію Allseas відкликати свої судна-трубоукладачі (фото). Їх може замінити судно "Академік Черський", та йому потрібна масштабна модернізація в далекосхідному порту Находка.

  • Українська газокомпресорна станція

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Україна зберегла газовий транзит

    Головна газова подія року сталася 1 січня: почав діяти новий п'ятирічний договір про постачання російського газу в ЄС через Україну. Задля припинення цього транзиту будувалися "Північний потік-2" і "Турецький потік", але план Москви зірвався. "Газпрому" довелося гарантувати Києву прокачування і оплату по збільшеному тарифу 65 мільярдів кубометрів газу в 2020 році і по 40 мільярдів у наступні роки.

  • Прокладання газопроводу Eugal

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Eugal збитки не загрожують

    Поки "Північний потік-2" потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік простоює, його продовження на території ФРН до Чехії Eugal потужністю 51 мільярд кубів далі будують. Першу нитку здали в грудні 2019 року, другу прокладуть до кінця 2020 року. "Газпром" вже забронював потужності всього газопроводу і платить незалежно від обсягів прокачування. Для його європейських партнерів це безпрограшний проєкт.

  • Путін і Ердоган на введенні в дію Турецького потоку

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    "Турецький потік" поки недозавантажений

    Замість чотирьох ниток "Турецького потоку" проклали дві потужністю по 15,75 мільярда кубометрів. Їх ввели в дію на церемонії в Стамбулі 8 січня. Одна, що замінила маршрут через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію, постачає західну частину Туреччини. Друга 2020 року залишиться напівпорожньою: газогін, здатний прокачувати настільки великі обсяги через Сербію далі в ЄС, в Болгарії ще тільки будують.

  • Символічна труба інтерконектора Греція-Болгарія

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Азербайджанський газ для Болгарії

    Одночасно з "Балканським потоком", як у Софії називають продовження "Турецького потоку", в Болгарії до кінця 2020 року запрацює магістральний газопровід IGB. Його будує болгарсько-грецько-італійська компанія ICGB за підтримки ЄС. Цей інтерконектор з'єднає газотранспортні системи Греції і Болгарії та дозволить отримувати азербайджанський газ з трубопроводу TAP, що знизить залежність від "Газпрому".

  • Турецький міністр та грецький прем'єр святкують початок будівництва TAP

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    TAP продовжує TANAP

    У 2020 році запрацює Трансадріатичний газопровід TAP потужністю 10 мільярдів кубометрів. Початок його будівництва турецький міністр та грецький прем'єр відзначали 2016 року. Він є продовженням завершеного 2019 року TANAP, яким газ з Азербайджану через Грузію йде на захід Туреччинии. Задача Південного газового коридору TANAP-TAP - забезпечувати пальним Грецію, Албанію та Італію в обхід Росії.

  • Лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дають старт газопроводу EastMed

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    EastMed: ізраїльський газ для ЄС

    2 січня 2020 року лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дали старт спорудженню найдовшого в світі підводного газопроводу EastMed потужністю 10 мільярдів кубометрів. Він покликаний через п'ять років почати постачання газу з ізраїльських морських родовищ "Левіафан" та "Тамар", а також кипрського "Афродита", через Крит та континентальну Грецію в Італію. А вона для "Газпрому" - другий ринок у ЄС після ФРН.

  • Бурові платформи в Норвегії

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Baltic Pipe: норвезький газ для Польші

    Польща поки є великим покупцем російського газу, але не має наміру подовжувати договір з "Газпромом", термін дії якого спливає в кінці 2022 року. Варшава робить ставку на газ з норвезьких морських родовищ (на фото), що надходитиме до Польщі газопроводом Baltic Pipe через Данію та Балтику. Його спорудження в 2020-2022 роках стане ще одним великим газовим проектом, що отримує фінансову підтримку ЄС.

  • Будівництво газопроводу Balticconnector

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Фінський ринок газу став конкурентним

    У 2020 році почався якісно новий етап на финському газовому ринку: він став конкурентним. Після завершення будівництва (на фото) трубопроводу Balticconnector "Газпром" уже не є єдиним постачальником газу в країну. Новий газопровід поєднав Фінляндію з газотранспортною системою Естонії, а через неї з газосховищами в Латвії та Литві та з литовським терміналом зрідженого природного газу в Клайпеді.

    Автор: Андрій Гурков, Олена Губар


Також за темою

USA/Deutschland Sanktionen gegen Nord Stream 2

"Північний потік-2" зазнав поразки в Німеччині: що це означає для проєкту? 15.05.2020

Німецький регулятор не звільнив "Північний потік-2" від жорстких норм Третього енергопакета ЄС. Це не змусить "Газпром" відмовиться від проєкту, але призведе до додаткових труднощів та затримок.

USA/Deutschland Sanktionen gegen Nord Stream 2

Єврокомісія прослідкує за застосуванням правил ЄС до "Північного потоку-2" 16.01.2020

Компанія, що будує "Північний потік-2", подала німецькому регулятору заявку на звільнення від виконання вимог ЄС. У Брюсселі заявили, що слідкуватимуть, аби Берлін коректно застосував газове законодавство ЄС.

Deutschland Prenzlau Hybridkraftwerk für Wasserstoff

Водень замість нафти, газу і вугілля - новий тренд в Європі 26.08.2019

Нові технології для захисту клімату: "зелений водень" приходить на заміну дизеля на транспорті, природного газу в опаленні і вугілля в металургії.

Реклама

Докладно

Symbolbild Error Fehler Korrektur (Fotolia/zimmytws)

Школа універсальних редакторів відкриває набір

Deutsche Welle Akademie у співпраці з медіагрупою "Накипіло" відкриває набір до Школи універсальних редакторів.  

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті

750 мільярдів євро на відновлення: що передбачає план ЄК

Єврокомісія хоче наповнити план 750 мільярдами євро. DW пояснює, де братимуть гроші та на що вони підуть.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  