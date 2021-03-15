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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Владислав Сурков". Владислав Сурков є російським політиком і державним службовцем.
Владислав Сурков є помічником президента Росії. Служба безпеки України звинувачує Владислава Суркова в організації терористичних акцій під час подій 2014 року в Києві та Криму. Ім'я Владислава Суркова включено до санкційних списків США за його активну роль в анексії Криму та агресії Росії проти України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Фракція "Слуга народу" ініціює створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді після публікації розмови Медведчука та Суркова. Раніше у фракції заявляли, що робота ТСК стосуватиметься і справи "вагнерівців".
На тлі нових доказів причетності Росії до збиття MH17, наскільки зросли шанси України виграти справу проти РФ у Міжнародному суді ООН? Суд у Гаазі підтвердив юрисдикцію у розгляді позову України до Росії. Що це означає?
На тлі нових доказів причетності Росії до збиття MH17, наскільки зросли шанси України виграти справу проти РФ у Міжнародному суді ООН? Тиждень тому суд у Гаазі підтвердив юрисдикцію у розгляді позову України до Росії. Що це означає для Києва і Москви?
Міжнародна слідча група з розслідування катастрофи MH17 з'ясувала, що в 2014 році керівництво "ДНР" мало прямі контакти з призначеним РФ керівником Криму Сергієм Аксьоновим та помічником Путіна Владиславом Сурковим.