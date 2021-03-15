На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Владислав Сурков". Владислав Сурков є російським політиком і державним службовцем.

Владислав Сурков є помічником президента Росії. Служба безпеки України звинувачує Владислава Суркова в організації терористичних акцій під час подій 2014 року в Києві та Криму. Ім'я Владислава Суркова включено до санкційних списків США за його активну роль в анексії Криму та агресії Росії проти України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.