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Владислав Сурков

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Владислав Сурков". Владислав Сурков є російським політиком і державним службовцем.

Владислав Сурков є помічником президента Росії. Служба безпеки України звинувачує Владислава Суркова в організації терористичних акцій під час подій 2014 року в Києві та Криму. Ім'я Владислава Суркова включено до санкційних списків США за його активну роль в анексії Криму та агресії Росії проти України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЗМІ опублікували нові плівки Суркова-Медведчука

ЗМІ опублікували нові "плівки Суркова-Медведчука" 15.03.2021

На аудіозаписах нібито Віктор Медведчук та Владислав Сурков обговорюють начебто спробу колишнього глави СБУ Василя Грицака зв'язатися з "міністром оборони" "ДНР", мінські домовленості та особливий статус Донбасу.

Слуга народу ініціює ТСК у Верховній Раді щодо плівок Суркова-Медведчука

"Слуга народу" ініціює ТСК у Верховній Раді щодо плівок "Суркова-Медведчука" 15.03.2021

Фракція "Слуга народу" ініціює створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді після публікації розмови Медведчука та Суркова. Раніше у фракції заявляли, що робота ТСК стосуватиметься і справи "вагнерівців".
СБУ допитала Медведчука щодо плівок Медведчука-Суркова

СБУ допитала Медведчука щодо "плівок Медведчука-Суркова" 09.03.2021

Служба безпеки України допитала народного депутата Віктора Медведчука щодо плівок "Медведчука-Суркова".

Аваков про запис розмови Медведчука з Сурковим: Це не остання, будуть ще

Аваков про запис розмови Медведчука з Сурковим: Це не остання, будуть ще 02.03.2021

Існують записи інших розмов між колишнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим і народним депутатом Віктором Медведчуком, стверджує керівник МВС України Арсен Аваков.
Cуд у справі про катастрофу MH17: що важливо знати

Cуд у справі про катастрофу MH17: що важливо знати 09.03.2020

9 березня в Нідерландах почався судовий процес над обвинувачуваними у справі про Boeing 777, збитий над Україною 2014 року. Найважливіше про суд - в огляді DW.

Експредставник президента РФ Cурков: України немає. Є українство

Експредставник президента РФ Cурков: "України немає. Є українство" 26.02.2020

Експредставник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков, який з 2013-го до початку 2020 року відповідав за український напрямок російської політики, заявив, що "України немає".
Від падіння літака до суду в Гаазі - що відомо про катастрофу MH17 (фотогалерея)

Від падіння літака до суду в Гаазі - що відомо про катастрофу MH17 (фотогалерея) 26.02.2020

9 березня в Нідерландах розпочинається суд над обвинуваченими у катастрофі лайнера авіакомпанії Malaysia Airlines, збитого над Україною влітку 2014 року. Історія катастрофи - у фотогалереї DW.

Путін звільнив Суркова з посади помічника президента РФ

Путін звільнив Суркова з посади помічника президента РФ 18.02.2020

Владислава Суркова називали відповідальним за український напрямок, зокрема щодо врегулювання на Донбасі. Очікується, що його замінить заступник голови адміністрації Кремля Дмитро Козак.
Коментар: Призначення Козака не змінює курсу Кремля щодо України

Коментар: Призначення Козака не змінює курсу Кремля щодо України 12.02.2020

Москва зацікавлена у вирішенні проблеми Донбасу. Але призначення Кремлем нового парламентера з України і пропозицію обмінятися послами не означає зміну мети, вважає Іван Преображенський.
Пєсков про можливу відставку Суркова: Жодних змін на українському напрямку

Пєсков про можливу відставку Суркова: Жодних змін на українському напрямку 25.01.2020

Коментуючи новини про можливу відставку Владислава Суркова, речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не володіє подібними даними та відкинув припущення про зміни в політиці РФ щодо України.
Коментар: У справі МН17 Європа повірить суду, а не Кремлю

Коментар: У справі МН17 Європа повірить суду, а не Кремлю 16.11.2019

Нові дані Міжнародної слідчої групи щодо збитого малайзійського "Боїнга" завдадуть серйозного репутаційного удару по російській верхівці, вважає Костянтин Еггерт.
Фінансування тероризму і дискримінація: які шанси України проти Росії в Гаазі (відео)

Фінансування тероризму і дискримінація: які шанси України проти Росії в Гаазі (відео) 15.11.2019

На тлі нових доказів причетності Росії до збиття MH17, наскільки зросли шанси України виграти справу проти РФ у Міжнародному суді ООН? Суд у Гаазі підтвердив юрисдикцію у розгляді позову України до Росії. Що це означає?
Берлін вважає вагомими нові звинувачення на адресу Кремля у справі MH17

Берлін вважає вагомими нові звинувачення на адресу Кремля у справі MH17 15.11.2019

Звинувачення на адресу російської влади є дуже серйозними і вона повинна допомогти розслідувати катастрофу МН17, заявили в міністерстві закордонних справ Німеччини.

Україна проти Росії в Гаазі: які шанси у Києва після оприлюднення нових записів щодо MH17? (15.11.2019) 15.11.2019

На тлі нових доказів причетності Росії до збиття MH17, наскільки зросли шанси України виграти справу проти РФ у Міжнародному суді ООН? Тиждень тому суд у Гаазі підтвердив юрисдикцію у розгляді позову України до Росії. Що це означає для Києва і Москви?
Нові дані в справі MH17: що стало відомо про роль Росії на Донбасі

Нові дані в справі MH17: що стало відомо про роль Росії на Донбасі 15.11.2019

Міжнародна слідча група, яка розслідує справу про катастрофу літака Boeing, що летів рейсом MH17, оприлюднила записи телефонних розмов сепаратистів зі Сходу України з військовими РФ і чиновниками Кремля.
Справа MH17: нові дані про зв'язки між екслідерами ДНР та російською владою

Справа MH17: нові дані про зв'язки між екслідерами "ДНР" та російською владою 14.11.2019

Міжнародна слідча група з розслідування катастрофи MH17 з'ясувала, що в 2014 році керівництво "ДНР" мало прямі контакти з призначеним РФ керівником Криму Сергієм Аксьоновим та помічником Путіна Владиславом Сурковим.
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