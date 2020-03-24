 Влада Китаю після двох місяців ізоляції частково відкрила Ухань | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2020

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Новини

Влада Китаю після двох місяців ізоляції частково відкрила Ухань

Після двох місяців ізоляції у Китаї частково відкрили Ухань. До міста прибули перші потяги з інших міст. Утім, покидати Ухань, де почалася пандемія коронавірусу, заборонено принаймні до 8 квітня.

Після двох місяців ізоляції у Китаї частково відкрили Ухань

Після двох місяців ізоляції у Китаї частково відкрили Ухань

Китайське місто Ухань, де вперше виник спалах коронавірусу, у суботу, 28 березня, частково відкрилося після двомісячної ізоляції. Як повідомляє інформагенція Reuters, у місті запрацювало метро. Також до Уханю прибули перші швидкісні потяги, але пасажири з них могли лише вийти. Виїхати до інших міст ще не можна.

Водночас у місті ще залишаються зачиненими магазини, перекриті дороги. За офіційними даними, Ухань можна буде покинути з 8 квітня.

Тим часом національна комісія з охорони здоров'я Китаю повідомила, що 27 березня на материковій частині країни зареєстрували 54 нових випадки коронавірусу. Всі вони були виявлені в громадян країни, які прибули з-за кордону.

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Зараз на материковому Китаї нараховується 81 394 випадки інфікування, кількість жертв коронавірусу зросла на три особи до 3 295 людей. На Ухань припадає близько 60 відсотків інфікувань коронавірусом в Китаї. За останні тижні кількість інфікувань різко зменшилась. Останній підтверджений місцевий випадок вірусу в Ухані зареєстрували 23 березня.

Нагадаємо, вперше коронавірусом інфікувалися саме в 11-мільйонному місті Ухань у грудні 2019 року. З того часу епідемія поширилася на понад 200 країн світу. За останніми даними, коронавірусом на планеті інфікувалися понад 617 тисяч людей. Жертвами спричиненої ним хвороби стали понад 28 тисяч осіб, а вилікувалися більше 137 тисяч людей.

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