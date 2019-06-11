 Вихід Великобританії з ЄС: Що тепер запропонує Борис Джонсон? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 24.07.2019

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Європа

Вихід Великобританії з ЄС: Що тепер запропонує Борис Джонсон?

Новий прем'єр Великобританії Борис Джонсон хоче, аби країна вийшла з ЄС 31 жовтня, чого б це не коштувало. У Брюсселі поки що вичікують. Там вважають, що слово за Борисом Джонсоном.

Перед референдумом щодо Brexit 2016 року Борис Джонсон активно агітував за вихід з ЄС

Перед референдумом щодо Brexit 2016 року Борис Джонсон активно агітував за вихід з ЄС

Наступний прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон перед тим, як члени Консервативної партії обрали його своїм головою, дав чітку обіцянку. "Через три роки та після двох прострочень ми маємо залишити Євросоюз 31 жовтня, і зробити це ми маємо з кращою угодою, ніж та, яку вже тричі відхиляв парламент. Якщо ми й далі все відтягуватимемо, ми загнемося", - неодноразово повторював Джонсон, агітуючи за свою кандидатуру.

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У другому турі голосування Борис Джонсон набрав більше голосів, ніж міністр закордонних справ Джеремі Хант. Очікується, що невдовзі Джонсон отримає посаду прем'єр-міністра Великобританії. (23.07.2019)

У програмному виступі перед дебатами та голосуванням за її кандидатуру в Європарламенті Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, зокрема, запровадження мінімальної зарплатні в країнах ЄС і за потреби перенесення терміну Brexit. (16.07.2019)

Його попередниця Тереза Мей двічі переносила дату виходу Великобританії з ЄС, аби ще раз спробувати переконати парламент підтримати узгоджену нею угоду з Брюсселем. Вона зазнала поразки. Результатом стало те, що на Даунінг-Стріт тепер приходить Борис Джонсон. Він обіцяє переглянути угоду з ЄС про Brexit та, зокрема, викреслити з неї правило про так званий backstop. Суперечливий пункт угоди передбачає, що митний і прикордонний контроль між членом ЄС Республікою Ірландія та Північною Ірландією, що входить до Сполученого Королівства, не запроваджуватиметься доти, доки між Лондоном та Брюсселем не буде досягнуто відповідних домовленостей. Таким чином, Великобританія перший час муситиме залишатися частиною митного союзу в рамках ЄС.

Повторні переговори?

Німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), як і багато інших ключових політиків ЄС, неодноразово виключала перегляд угоди про вихід Великобританії з ЄС. "Угода про вихід дуже ретельно пророблена. А backstop - лише термін, який означає, що поки що немає рішення, як поєднати припинення спільного ринку (ЄС. - Ред.) в Північній Ірландії та Белфастську угоду, яка виключає появу кордону", - сказала глава німецького уряду. За словами Меркель, про це, безперечно, треба говорити тоді, коли йтиметься про майбутні відносини між Великобританією та ЄС, але не зараз. Головний переговірник щодо Brexit від ЄС Мішель Барньє, привітавши Джонсона з обранням головою партії у Twitter, запропонував йому дещо переробити текст політичної заяви щодо майбутніх відносин. Крім того, він запропонував Джонсону допомогу в тому, аби все ж проштовхнути, власне, угоду про Brexit через парламент у Лондоні. Утім, змінити текст угоди, мовляв, уже не можна.

Бориса Джонсона, якого опоненти називають неврівноваженим політичним клоуном, такі деталі особливо не хвилюють. Він може собі уявити вихід з ЄС взагалі без угоди. "Я думаю, що ми маємо дивитися на Brexit як на щось дуже позитивне і не боятися Brexit без угоди. Ми не маємо боятися Brexit за правилами Світової організації торгівлі. Ми попіклуємося про наших селян та їхні дотації. Ми забезпечимо, аби схеми поставок працювали і надалі", - каже він. Утім, як саме це має функціонувати, Борис Джонсон перед виборами так і не пояснив.

Одне зі спірних питань стосується Північної Ірланії

Одне зі спірних питань стосується Північної Ірланії

ЄС виключає нові переговори

Тому команда переговірників на чолі з Мішелем Барньє може лише здогадуватися, що, власне, хоче запропонувати чи досягти новий прем'єр Великобританії. Чинний голова Європейської Ради Дональд Туск не знає, що відповісти на запитання про нинішню позицію Лондона щодо Brexit. "Я не можу нічого сказати, адже не маю жодної нової інформації про фактичну ситуацію в Лондоні. Не дуже багатообіцяюче, я б сказав. Наша роль зараз - чекати, чи може бути нове рішення", - коментує він. ЄС очікує від нового прем'єра якомога швидше якомога чіткішу інформацію щодо того, чого він хоче. Однак, одну річ Євросоюз усе ж виключає: нові переговори щодо угоди про вихід. Зміни можуть бути внесені хіба що до політичної декларації, яка супроводжує угоду та в якій в загальних рисах змальовані майбутні відносини між Брюсселем і Лондоном.

Переговірна група від ЄС побоюється, що Борис Джонсон хоче шантажувати Брюссель сценарієм виходу з Євросоюзу без угоди. "Я не хочу Brexit без угоди, але принаймні було б розумно, аби до нього серйозно підготуватися", - сказав Борис Джонсон під час одного з передвиборчих виступів. Він вважає, що не брати до уваги цієї опції - щонайменше легковажно, адже він, мовляв, знає, що і ЄС хоче в будь-якому разі запобігти Brexit без угоди. Але часу в нового прем'єра залишається обмаль. До запланованої і неодноразово наголошеної ним самим дати виходу країни з ЄС - 31 жовтня - залишається лише 100 днів. Дипломати в Брюсселі називають цей час неймовірно коротким для складних переговорів, особливо з огляду на те, що домовленості ще має підтримати британський парламент та вся решта 27 країн-членів ЄС.

Головний переговірник від ЄС щодо Brexit Мішель Барньє

Головний переговірник від ЄС щодо Brexit Мішель Барньє

Не лише північноірландське питання

Мішень Барньє вказує на те, що спірними залишаються лише економічні, але й політичні питання. Як ЄС та Великобританія співпрацюватимуть у рамках пошуку рішення в конфлікті з Іраном? Крім того, за словами Барньє, важливими є також домовленості щодо спільних військових операцій. "Рамкова угода щодо операцій має дозволити Сполученому Королівству в майбутньому долучатися до європейських намагань стабілізувати ситуацію в сусідніх регіонах. Це стосується, приміром, залучення флоту до боротьби з піратством у Аденській затоці чи розбудови армії в Сомалі", - каже головний переговірник ЄС. Борис Джонсон має досягти і цих угод, перед тим як справа дійде до жорсткого Brexit, аби уникнути політичного тертя.

Нова голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, чий перший робочий день на посаді збігатиметься із днем виходу Великобританії з ЄС, поки що уникає гучних заяв. Під час візиту до Страсбурга перед її обранням у Європарламенті, вона сказала, що угода про Brexit більше не може бути переглянута. Під час свого візиту до Парижа у вівторок, 23 липня, фон дер Ляєн заявила, що сподівається на конструктивну співпрацю з Борисом Джонсоном: "Є золоте правило: я працюватиму з кожним главою держави чи уряду".

  • Усупереч власним очікуванням

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  • Тиран, який допомагає знищити ІД

    Скандальні ляпи майбутнього британського прем'єра Бориса Джонсона

    Тиран, який допомагає знищити ІД

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  • Ельф із Гаррі Поттера

    Скандальні ляпи майбутнього британського прем'єра Бориса Джонсона

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  • Нова Британія

    Скандальні ляпи майбутнього британського прем'єра Бориса Джонсона

    Країна канібалів

    У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.

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    Скандальні ляпи майбутнього британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ліверпуль і "статус жертви"

    Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.

  • Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    Скандальні ляпи майбутнього британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    ...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.

  • А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін

    Скандальні ляпи майбутнього британського прем'єра Бориса Джонсона

    Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?

    А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.

    Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров


DW.COM

Скандальні ляпи майбутнього британського прем'єра Бориса Джонсона

Колишній мер Лондона, колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон став новим головою консерваторів. Його робота на посаді прем’єра може ускладнитися через зроблені ним раніше різкі заяви на адресу політиків і країн. (23.07.2019)  

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Перед референдумом щодо Brexit 2016 року Борис Джонсон активно агітував за вихід з ЄС

Brexit: Що тепер запропонує Борис Джонсон?

Brexit призначено на 31 жовтня. У Брюсселі вважають, що слово за Борисом Джонсоном.  

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