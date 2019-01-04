Виставка електроніки CES у Лас-Вегасі: наближається ера 5G

Цьогорічна виставка споживчої електроніки CES у Лас-Вегасі відбудеться з 8 по 12 січня. Очікується, що 180 тисяч відвідувачів із понад 150 країн світу завітають до американського Лас-Вегаса, аби зазирнути у світ найновіших ґаджетів та інновацій царини споживчих технологій.

З часів першого такого ярмарку, що відбувся у Нью-Йорку у 1967 році та зібрав 117 учасників та 17,5 тисячі відвідувачів, масштаби CES збільшилися більш ніж удесятеро. Зараз виставка поєднує як традиційні, так і нетрадиційні технологічні індустрії. Репортер DW Беньямін Батке поговорив зі Стівом Конігом, віце-президентом із питань маркетингових досліджень Асоціації споживчих технологій (CTA) США, яка організовує виставку, про очікування у царині споживчих технологій, прихід на ринок 5G, а також застосування штучного інтелекту у нашому повсякденні.

DW: Чого варто очікувати світові у царині споживчої електроніки у 2019 році?

Стів Коніг: Кілька великих технологічних трендів, про які йшла мова останні два чи три роки, можуть нарешті стати реальністю. Я говорю, зокрема, про 5G - п'яте покоління мобільного зв'язку. Ми спостерігаємо його дуже швидке комерційне застосування у нас в США та в інших куточках світу. Розвивається і царина штучного інтелекту: від Китаю до Європи і до США. Споживачі використовують все більше цифрових помічників, різні комерційні підприємства використовують пристрої із засобами самонавчання. Так само ми спостерігаємо все більше чіпів зі штучним інтелектом, що використовуються у різноманітних пристроях. Автономне кермування автомобілями, технологія, про яку ми говорили багато років, нарешті виходить на дороги не лише у тестовому режимі, але й для, власне, комерційного застовування, наприклад, Waymo від Google. Чимало технологічних трендів стають реальністю.

Стів Коніг, віце-президент з маркетингових досліджень Асоціації споживчих технологій (CTA)

Навколо 5G чимало галасу. Чи справді споживачі побачать надзвичайні швидкості і зможуть завантажувати фільм за лічені секунди?

2019 рік насправді презентує початкові кроки 5G, що посяде місце поруч з 4G та LTE на кілька років перед тим, як реалізувати свій повний потенціал у різних куточках світу. Наразі 5G розпочинає роботу у великих містах. Переваги 5G - більша потужність, менша затримка передачі даних, більші швидкості. Це три якості, що напряму характеризують 5G як споживчу технологію, під час нашого руху у наступне десятиліття, під час якого інформаційні технології загалом посідатимуть центральне місце. Нам буде потрібна потужність 5G, бо у наших бездротових мережах на кшталт "розумних міст" чи з'єднаної між собою інфраструктури з'являється дедалі більше вузлів. Менша затримка передачі даних буде критично необхідною з поширенням застосування технологій на кшталт самокерованих транспортних засобів, а також в індустріальному та виробничому контекстах, де будь-які затримки абсолютно небажані. Швидкість потрібна нам у всьому цифровому, роботі чи розвагах, тому що ми робимо дедалі більше всього, використовуючи мобільні пристрої.

Як у 2019 році розвиватиметься штучний інтелект?

Дивитись відео 02:02 Now live 02:02 хв Поділитись Штучний інтелект - друг чи ворог? (08.06.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2z9NW Штучний інтелект - друг чи ворог? (08.06.2018)

Я очікую інновацій процесорів та варіативності у застосуванні пристроїв із засобами самонавчання. Що стосується процесорів та мікрочіпів, то, звісно, варто чекати подальших інновацій від Intel, Nvidia та Qualcomm. Чимало чіпів зі штучним інтелектом будуть створюватися для споживчих пристроїв, аби покращити досвід користувачів, будь-то вища якість картинки на екрані чи якісніші фото, зроблені за допомогою вашого мобільного телефону. Протягом наступних кількох років чимало ручних налаштувань вашого мобільного, наприклад, нічний режим фотографування, зникнуть, чіпи зі штучним інтелектом будуть налаштовувати все автоматично. В результаті ваші фото будуть виглядати якнайкраще незалежно від того, день надворі чи ніч.

З точки зору споживача, які застосування штучного інтелекту будуть найбільш поширеними?

Гадаю, цифрові помічники. 2018 рік навчив нас трьох речей стосовно "Алекси" від Amazon, асистента Google та подібних. Перше, цифрові асистенти можуть бути застосовані будь-де, від телефона до автомобіля. Це значить, що вони стають усюдисущими, незалежно від того, де саме ми перебуваємо, що ми робимо і який саме пристрій у нашому розпорядженні. Цифровий помічник буде поруч, аби допомогти нам, де це необхідно. Друге - це те, що всі сучасні пристрої працюють з асистентом Google чи "Алексою" від Amazon. Це все більше підігріває цікавість до їхнього використання у "розумних будинках". Всі ці різноманітні додатки для наших смартфонів - для ввімкнення світла чи обігрівача - дуже швидко будуть переадресовані до цифрового персонального асистента. Наше дослідження демонструє початок певної зміни поведінки споживачів. Тепер, аби замовити якісь продукти онлайн, користувачі звертаються до цифрових персональних асистентів, а не використовують відповідні веб-сайти чи спеціальні мобільні додатки. Третє, наш голос стає засобом взаємодії користувача з програмою, хоча я не очікую, що ми митимемо говорити до цифрового асистента весь час. Ми будемо використовувати асистентів у певних випадках, але я не хочу, сидячи в автобусі казати: "Алекса, зайди на цей сайт", проговорюючи до асистента все, що я би робив на своєму телефоні. Це відволікає, це голосно, до того ж я не хочу, щоб сторонні знали, що саме я хочу придбати. Проте у деяких випадках це буде абсолютно нормально і зручно, наприклад, сказати: "Гей, Google, увімкни-но опалення, коли ми прокинемося".