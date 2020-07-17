 Виставка до 75-річчя Потсдамської конференції: як посварилися російські й німецькі історики | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 17.07.2020

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Культура й стиль життя

Виставка до 75-річчя Потсдамської конференції: як посварилися російські й німецькі історики

Організатори виставки "Потсдамська конференція 1945 року - Новий устрій світу" не змогли досягти компромісу з мінкультом Росії з приводу формулювань у супровідних текстах.

Червона зірка із квітів у внутрішньому подвір'ї замку Цецилієнгоф

Червона зірка із квітів у внутрішньому подвір'ї замку Цецилієнгоф

Спеціальна виставка "Потсдамська конференція 1945 року - Новий устрій світу" (Potsdamer Konferenz 1945 - Die Neuordnung der Welt) відкрилася в Потсдамі майже місяць тому. Історик і куратор експозиції, приуроченої 75-річчю Потсдамської конференції, Юрґен Лу (Juergen Luh) сподівався до останнього, причому був упевнений в успіху настільки, що побився об заклад з колегами. Але, на жаль, колеги-песимісти мали рацію: на виставці немає експонатів з Росії, оскільки міністерство культури в Москві не дозволило вивезти їх за кордон. Причина: німецькі історики відмовилися використовувати у супровідних текстах виставки формулювання, надіслані з Росії. Мова, зокрема, ішла про культ особи Сталінаі про роль СРСР у закінченні Другої світової війни в Азії.

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Коронавірус завадив організаторам історичної виставки

За тиждень до відкриття виставки на околиці Потсдама панувала тиша: підготовка експозиції була завершена, а відвідувачів ще не було. Виставка відкрилася 23 червня - на півтора місяці пізніше запланованої дати.

Прем'єр Великобританії Вінстон Черчилль (л), президент США Гаррі Трумен (ц) та лідер СРСР Йосип Сталін (п) у Потсдамі

Прем'єр Великобританії Вінстон Черчилль (л), президент США Гаррі Трумен (ц) та лідер СРСР Йосип Сталін (п) у Потсдамі

Як каже Юрґен Лу, через пандемію організатори не змогли отримати кілька закордонних експонатів. Всього на виставці представлено 133 артефакти із двох десятків країн. Але серед них немає експонатів з Росії, хоча організатори дуже сподівалися виставити особисті речі Сталіна в кімнаті радянської делегації, каже Юрґен Лу. "Ми не змогли домовитися про формулювання в супровідних текстах, - розповідає історик. - Наприклад, роль Сталіна ми бачимо інакше, ніж офіційні органи в сьогоднішній Росії".

"Були речі, які важко зрозуміти. Від нас вимагали написати, що Друга світова війна в Азії закінчилася завдяки переможній радянській армії, а не атомним бомбардуванням, - продовжує він. - Така точка зору має право на існування, але не зовсім відповідає реальності".

Німецький історик Юрґен Лу

Німецький історик Юрґен Лу

Юрґен Лу каже, що не розуміє завзятості чиновників з міністерства культури в Москві і що заслуги Радянського Союзу в перемозі над нацизмом ніхто не ставить під сумнів. Утім, особисті речі президента США роздобути теж не вдалося, але з інших, більш прозаїчних причин: везти через океан солом'яного бриля Трумена виявилося занадто дорого.

Екскурс у 1945 рік

Організатори виставили три крісла, у яких влітку 1945-го на терасі замку позували фотографам лідери трьох держав: Великобританії, США і СРСР. Їм також вдалося записати годинне інтерв'ю з колишньою секретаркою Черчилля, що супроводжувала його в Потсдамі. На підготовку виставки пішло два роки. Вона унікальна тим, каже Юряґен Лу, що торкається у тому числі й більш віддалених (географічно) наслідків Потсдамської конференції. Наприклад, подій в Азії.

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Як говорить Юрген Лу, ідея виставки полягає в тому, щоб відвідувачі усвідомили всю важливість рішень, ухвалених влітку 1945-го в передмісті Берліна: "Ці рішення досі відіграють роль у тому світі, в якому ми живемо. Але ж ухвалені вони були трьома літніми чоловіками".

На виставці у Потсдамі

На виставці у Потсдамі

Німецька інтерпретація подій суперечить російській

"Ми як історики вільні в наших оцінках, - коментує Юрґен Лу ситуацію з відмовою міністерства культури Росії надати експонати. - Ні уряд Німеччини, ні уряди США, Великобританії або Росії не можуть вказувати нам, як інтерпретувати події". За словами німецького історика, з Москви прийшов лист із конкретними пропозиціями щодо "поліпшення" формулювань. А в супровідному листі було зазначено, що якщо німецька сторона відмовиться внести правки, то не виключено, що експонати надані не будуть - попри на підписаний договір.

"А оскільки ми не змінили наші тексти, абсолютно нейтральні й коректні, ми дійсно нічого не отримали, - розповідає Юрґен Лу. - Дуже шкода! Росія - величезна країна, яка зробила величезний внесок у крах нацизму, і цим можна пишатися. І ми ніщо з цього не ставимо під сумнів".

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Палац Цецилієнгоф був побудований на початку XX століття як остання резиденція династії Гогенцоллернів. У 1990 році його внесли до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Виставка працюватиме до 31 грудня 2020 року. Вхід - суворо за правилами, обумовленими боротьбою з поширенням пандемії коронавірусної хвороби: у захисних масках і за квитками, купленими в режимі онлайн.

Що каже офіційна Москва

Помічник президента РФ Володимир Мединський через майже місяць після відкриття виставки в Потсдамі вирішив прокоментувати ситуацію і 15 липня повідомив журналістам, що Росія не відправила до Німеччини експонати через те, що їхній опис в експозиції завдавав репутаційної шкоди країні, повідомляє агентство ТАСС.

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За словами Мединського, коли російські "науковці вивчили, які тексти додаються до їхніх експонатів на виставці, то це було за межею добра і зла: за великим рахунком, мова ішла про пряме перекручування історичних фактів". При цьому, як повідомляє ТАСС, Мединський заявив, що Росія готова надалі брати участь у різноманітних міжнародних проєктах, присвячених підсумкам Другої світової війни.

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