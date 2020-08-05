Вибухи в Бейруті: десятки людей досі вважаються зниклими безвісти

Понад 60 людей досі вважаються зниклими безвісти внаслідок вибухів у порту столиці Лівану Бейрута, їхні пошуки тривають. Про це в суботу, 8 серпня, повідомив представник міністерства охорони здоров'я (МОЗ) країни.

"Кількість загиблих - 154 людини, з них 25 ще не ідентифіковані. Крім того, у нас понад 60 людей все ще вважаються зниклими безвісти", - заявив представник МОЗ країни, цитує інформагенція AFP.

Тим часом агентство новин dpa з посиланням на речника міністерства повідомляє про 45 людей, яких вважають зниклими безвісти.

Напередодні міністр охорони здоров'я Лівану заявив, що внаслідок вибухів п'ять тисяч людей отримали ушкодження. З них щонайменше 120 осіб перебувають у критичному стані. Крім того, близько 300 тисяч жителів Бейрута втратили свої домівки.

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Нагадаємо, 4 серпня Бейрут сколихнули потужні вибухи в районі порту ліванської столиці. За оцінками міської влади, пошкоджено половину будівель Бейрута. У місті на два тижні запроваджений режим надзвичайного стану.

За даними уряду Лівану, в порту вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрату амонію), яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання необхідних заходів безпеки. Утім, президент країни Мішель Аун заявив напередодні, що слідство також має перевірити, чи не прогриміли вибухи внаслідок "іноземного втручання", зокрема, за допомогою ракети чи бомби. Однак жодних доказів на підтвердження цієї версії поки немає.

Євросоюз виділить Лівану екстрену допомогу в розмірі 33 мільйонів євро на відновлення країни. Німеччина запропонувала Лівану масштабну допомогу Бундесверу. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) застеріг від дестабілізації обстановки в Лівані. Президент Франції Еммануель Макрон анонсував швидке проведення міжнародної конференції країн-донорів для допомоги Лівану. За даними канцелярії Макрона, конференція у режимі відеозв'язку відбудеться 9 серпня.

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