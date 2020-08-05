Вибухи в Бейруті: десятки людей досі вважаються зниклими безвісти

Понад 60 людей досі вважаються зниклими безвісти внаслідок вибухів у порту столиці Лівану Бейрута, їхні пошуки тривають. Про це в суботу, 8 серпня, повідомив представник міністерства охорони здоров'я (МОЗ) країни.
"Кількість загиблих - 154 людини, з них 25 ще не ідентифіковані. Крім того, у нас понад 60 людей все ще вважаються зниклими безвісти", - заявив представник МОЗ країни, цитує інформагенція AFP.
Тим часом агентство новин dpa з посиланням на речника міністерства повідомляє про 45 людей, яких вважають зниклими безвісти.
Напередодні міністр охорони здоров'я Лівану заявив, що внаслідок вибухів п'ять тисяч людей отримали ушкодження. З них щонайменше 120 осіб перебувають у критичному стані. Крім того, близько 300 тисяч жителів Бейрута втратили свої домівки.
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Нагадаємо, 4 серпня Бейрут сколихнули потужні вибухи в районі порту ліванської столиці. За оцінками міської влади, пошкоджено половину будівель Бейрута. У місті на два тижні запроваджений режим надзвичайного стану.
За даними уряду Лівану, в порту вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрату амонію), яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання необхідних заходів безпеки. Утім, президент країни Мішель Аун заявив напередодні, що слідство також має перевірити, чи не прогриміли вибухи внаслідок "іноземного втручання", зокрема, за допомогою ракети чи бомби. Однак жодних доказів на підтвердження цієї версії поки немає.
Євросоюз виділить Лівану екстрену допомогу в розмірі 33 мільйонів євро на відновлення країни. Німеччина запропонувала Лівану масштабну допомогу Бундесверу. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) застеріг від дестабілізації обстановки в Лівані. Президент Франції Еммануель Макрон анонсував швидке проведення міжнародної конференції країн-донорів для допомоги Лівану. За даними канцелярії Макрона, конференція у режимі відеозв'язку відбудеться 9 серпня.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Паніка в Бейруті
Два потужних вибухи сколихнули Бейрут та околиці ліванської столиці у вівторок, 4 серпня. Серед населення піднялась паніка, коли люди намагалися врятуватись до безпечних місць. "За все своє життя я ще не бачив такої великої катастрофи", - сказав губернатор Бейрута, виступаючи на місцевому телебаченні.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Вибухи відчули далеко від епіцентру
Вибухи, які сталися в районі бейрутського порту, були настільки потужними, що їх було чутно й видно з усіх куточків ліванської столиці. Навіть з віддалених районів надходять повідомлення про розбиті шибки.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Жителі Кіпру теж відчули вибухи
Струс землі внаслідок вибуху в Бейруті сягнув 3,5 бала, повідомили в німецькому Центрі дослідження Землі. За словами жителів Кіпру, який розташовано в 180 кілометрах від місця вибуху по інший бік Середземного моря, вони теж відчули й почули вибух.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Десятки загиблих, тисячі поранених
Щонайменше 100 осіб загинули, понад чотири тисячі дістали поранення, повідомляє ліванське міністерство охорони здоров'я.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Тонни аміачної селітри
За словами прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба, вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), використовуваної як компонент вибухових речовин, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання запобіжних заходів. Селітра могла бути конфіскована з судна російського бізнесмена.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Наввипередки з часом за порятунок людських життів
Понад 30 бригад медиків від Червоного Хреста терміново прибули на місце катастрофи. На межі своїх можливостей опинилися переповнені лікарні. Медики закликали населення до здачі крові, а також допомогти оснастити лікарні генераторами, аби забезпечити безперебійну подачу струму.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Люди розшукують одне одного
Через соціальні медіа люди намагаються знайти своїх близьких, які опинилися в районі вибуху, повідомляє кореспондент DW Бассель Аріді. Після вибуху він побував в одній з лікарень і побачив на власні очі переповнені лікарні.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Зона лиха і триденний траур
Вища Рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом в порту Бейрута 4 серпня оголосила ліванську столицю зоною лиха, президент Мішель Аун оголосив триденний державний траур. Глава уряду країни Хасан Діаб в телезверненні звернувся за допомогою до всіх дружніх країн.
Автор: Дарко Яневич