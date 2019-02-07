Вибори президента України-2019: ЦВК зареєструвала 44 кандидати

Центральна виборча комісія України (ЦВК) в останній день реєстрації у п'ятницю, 8 лютого, зареєструвала 44 кандидати в президенти на виборах, які відбудуться 31 березня. Серед зареєстрованих претендентів на найвищу посаду в країні - 23 висуванця від партій та 21 самовисуванець, повідомляє агенція "Українські новини". Наразі в президенти балотуються 40 чоловіків і чотири жінки.

Водночас до 7 березня включно дозволяється офіційно відмовитися від балотування, тому остаточний перелік кандидатів, які будуть включені до виборчого бюлетеня, стане відомим 8 березня.

Кандидатами в президенти зареєстровані, зокрема, чинний президент України Петро Порошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, шоумен Володимир Зеленський, співголова об'єднання "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. Також у виборах братимуть участь лідер Радикальної партії Олег Ляшко, позафракційний депутат Верховної Ради Євген Мураєв, лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий та інші.

Всього документи на реєстрацію до ЦВК подала 91 людина, але 47 особам комісія відмовила, зокрема лідеру Комуністичної партії України Петрові Симоненку і заарештованій за підозрою в тероризмі народній депутатці Надії Савченко.

Між тим ЦВК у п'ятницю також зареєструвала 18 перших офіційних спостерігачів від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ. Загалом же комісія зареєструвала вже 109 спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій.

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