 Вибори президента України-2019: ЦВК зареєструвала 44 кандидати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2019

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Новини

Вибори президента України-2019: ЦВК зареєструвала 44 кандидати

Центральна виборча комісія загалом зареєструвала 44 кандидати. У претендентів ще є місяць, щоб зняти свою кандидатуру.

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Цього разу кількість кандидатів на виборах президента - рекордна для України

Центральна виборча комісія України (ЦВК) в останній день реєстрації у п'ятницю, 8 лютого, зареєструвала 44 кандидати в президенти на виборах, які відбудуться 31 березня. Серед зареєстрованих претендентів на найвищу посаду в країні - 23 висуванця від партій та 21 самовисуванець, повідомляє агенція "Українські новини". Наразі в президенти балотуються 40 чоловіків і чотири жінки.

Водночас до 7 березня включно дозволяється офіційно відмовитися від балотування, тому остаточний перелік кандидатів, які будуть включені до виборчого бюлетеня, стане відомим 8 березня.

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Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє, щоб спостерігачами на виборах усіх рівнів в Україні були представники "держави-агресора". (07.02.2019)

Рішення України відмовити в акредитації громадянам однієї держави безпрецедентне і суперечить зобов'язанням членів ОБСЄ запрошувати спостерігачів з будь-яких інших країн ОБСЄ, наголосили в організації. (08.02.2019)

Кандидатами в президенти зареєстровані, зокрема, чинний президент України Петро Порошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, шоумен Володимир Зеленський, співголова об'єднання "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. Також у виборах братимуть участь лідер Радикальної партії Олег Ляшко, позафракційний депутат Верховної Ради Євген Мураєв, лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий та інші.

Всього документи на реєстрацію до ЦВК подала 91 людина, але 47 особам комісія відмовила, зокрема лідеру Комуністичної партії України Петрові Симоненку і заарештованій за підозрою в тероризмі народній депутатці Надії Савченко.

Між тим ЦВК у п'ятницю також зареєструвала 18 перших офіційних спостерігачів від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ. Загалом же комісія зареєструвала вже 109 спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій.

  • Вибори в Україні

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Рекордні вибори

    На цих виборах на посаду президента України претендує рекордна кількість кандидатів - більше сорока. До цього найбільша кількість кандидатів, які балотувалися на виборах президента, була зафіксована у 2004 році. Тоді на найвищу посаду в державі було 24 претенденти.

  • Володимир Зеленський

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Володимир Зеленський

    Шоумен Володимир Зеленський оголосив про свою участь у президентських виборах у новорічну ніч і невдовзі вирвався в лідери виборчих перегонів. Зростанню популярності кандидата не завадив і скандал навколо пов'язаного із Зеленським кінобізнесу в Росії. Багатьом українцям актор відомий за комедійним телесеріалом "Слуга народу". У ньому Зеленський грає вчителя, який несподівано став президентом.

  • Юлія Тимошенко

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Юлія Тимошенко

    Довгожителька української політики Юлія Тимошенко йде на вибори з програмою "Новий курс України", яка, зокрема, передбачає ухвалення нової "народної" Конституції. Проте найбільше виборцям поки що запам'яталася її обіцянка знизити вдвічі ціну газу. На президентських виборах 2010 та 2014 років Тимошенко доводилося задовольнятися другим місцем, тож цього разу вона будь-що націлена на перемогу.

  • Петро Порошенко

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Петро Порошенко

    Чинний президент Петро Порошенко подав до ЦВК документи в останній день реєстрації кандидатів. Проте свою кампанію він фактично розпочав ще влітку 2018 року, коли на вулицях українських міст з'явилися білборди з гаслом "Армія! Мова! Віра!". В останні місяці пріоритетним для Порошенка було питання віри, адже він брав активну участь в отриманні Православною церквою України томосу про автокефалію.

  • Юрій Бойко

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Юрій Бойко

    Екс-регіонал Юрій Бойко має найвищий рейтинг з-поміж кандидатів, що орієнтуються на проросійський електорат. Його висуненню передувало створення політиком разом з Вадимом Рабіновичем "Опозиційної платформи - За життя", за що Бойка виключили зі складу "Опозиційного блоку". У разі обрання кандидат обіцяє припинення війни на Донбасі, зниження комунальних тарифів і розвиток економіки.

  • Анатолій Гриценко

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Анатолій Гриценко

    Колишній міністр оборони України та голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко йде на вибори під гаслом "Чесних більше". Особливий наголос у своїй програмі кандидат робить на боротьбі з корупцією. Також "чесний президент" обіцяє протягом п'ятирічного терміну середню зарплату розміром понад 700 євро, а також повернення окупованих територій без "особливих статусів"

  • Олег Ляшко

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Олег Ляшко

    Лідер Радикальної партії Олег Ляшко у цій передвиборчій кампанії знову використовує імідж "хлопця з народу", який не цурається епатажних і популістських заяв. Зокрема, він уже обіцяв заарештувати "всю російську агентуру в Україні" та пропонував повернути смертну кару "за корупцію, державну зраду та тероризм". Також Ляшко традиційно вимагає зниження цін та скасування більшості податків.

    Автор: Дмитро Губенко


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Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

У президентських виборах в Україні 31 березня 2019 року візьме участь рекордна кількість кандидатів. Коротко про лідерів електоральних симпатій. (08.02.2019)  

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Піца, реп і гроші в пакеті: як висувалися кандидати у президенти (04.02.2019)  

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