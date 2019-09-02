Вибори на сході Німеччини стабілізували уряд Меркель

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) сильно зміцнила свої позиції за підсумками виборів 1 вересня в двох федеральних землях на сході країни. У Саксонії в порівнянні з голосуванням п'ять років тому вона потроїла свій результат, отримавши 27,5 відсотка, в Бранденбурзі - подвоїла, набравши 23,5 відсотка.

Але й обидві партії, представники яких обіймають посади прем'єр-міністрів в цих землях - Християнсько-демократичний союз (ХДС) в Саксонії і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) у Бранденбурзі - хоча й зазнали серйозних втрат, також задоволені підсумками земельних виборів. Адже могло бути й гірше. Зокрема не лише для цих партій в двох федеральних землях, але й для центрального уряду Анґели Меркель (Angela Merkel).

Скромний успіх правлячих партій

Передвиборні опитування в Саксонії і Бранденбурзі обіцяли правим популістам ще більше: в обох землях у них були реальні шанси вийти на перше місце. Лише на останніх метрах передвиборних перегонів християнським демократам в Саксонії і соціал-демократам в Бранденбурзі вдалося вирватися вперед. Але ж йдеться про партії, які формують так звану "велику коаліцію" Анґели Меркель. І обидві партії переживають не найкращі часи.

У ХДС з його новою партійною головою Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), яка змінила на цій посаді Меркель в грудні минулого року, тривають суперечки про вибір правильного політичного курсу.

Попри нову лідерку ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер суперечки у партії тривають

А серед соціал-демократів, які стрімко втрачають свою колишню електоральну базу, дедалі гучніше чути заклики вийти з уряду і перейти в опозицію. Якщо б ці дві партії, або навіть тільки одна з них, поступилися правим популістам на минулих земельних виборах, відцентрові сили могли би й справді спричинити розвал уряду Меркель. Тепер такий ризик став трохи меншим.

Той факт, як каже професор політології Дрезденського університету Ганс Форлендер (Hans Vorländer), що ХДС ще раз зумів відстояти лідерські позиції в Саксонії, зміцнює позиції Крамп-Карренбауер у власній партії. А соціал-демократи, які не тільки збережуть пост прем'єр-міністра Бранденбурга, але й вірогідно увійдуть до складу саксонського уряду, зазначає професор, "зрозуміють, що могло бути істотно гірше".

Рішення про те, чи залишатися в уряді Меркель, чи піти в опозицію "зализувати рани", СДПН буде ухвалювати на з'їзді у грудні. При цьому багато що залежатиме від того, чим закінчаться в кінці жовтня вибори ще в одній федеральній землі на сході Німеччини - Тюрингії.

АДНбез міністерських портфелів

Що ж стосується земельних урядів в Саксонії і Бранденбурзі, то сформувати їх буде тепер, через успіх АдН, досить важко. Справа в тому, що з правими популістами ніхто не хоче зв'язуватись. Вони залишаються ізольованими, і навіть переговори про можливу їхню участь у правлячій коаліції всі інші партії виключають.

Але створити уряд тільки з двох партій і в Бранденбурзі, і в Саксонії буде неможливо. Без АдН немає такої пари партій, які в сумі мали б абсолютну більшість у своєму ландтазі. У Саксонії до того ж АдН має намір через суд домагатися анулювання виборів і проведення повторного голосування.

Професор політології Дрезденського університету Ганс Форлендер

Про це у понеділок, 2 вересня, оголосив голова земельної організації цієї партії Йорґ Урбан (Jörg Urban). Він вважає, що місцева виборча комісія не мала права обмежувати кількісний склад кандидатів АдН, які йшли на вибори в ландтаг Саксонії за партійним списком.

Відмова для правих популістів

У німецьких законах дуже докладно прописаний порядок висування кандидатів, яких та чи інша партія вважає гідними для включення в партійний список. За партійними списками в Німеччині обирається половина депутатів і Бундестагу, і земельних ландтагів. Друга половина - за одномандатними округами.

Список же кандидатів АдН на виборах у Саксонії був складений з порушенням деяких процедурних правил. Він зокрема формувався не на одному, як годиться, а на двох партійних з'їздах. До того ж уже в процесі голосування на другому з'їзді був змінений регламент. За кандидатів в першій частині списку голосували окремо, за інших - пакетом. Після тривалих суперечок між АдН і виборчкомом Конституційний суд Саксонії зрештою вирішив обмежити партійний список АдН 30 першими кандидатами.

Лідер саксонської організації АдН Йорґ Урбан

За список цієї партії, однак, проголосувало так багато саксонців, що їх відходило не 30, а 39 депутатських місць зі 120 наявних в ландтазі Саксонії. Але є ще і одномандатні округи. І 15 кандидатів від АдН здобули на них перемогу. Щоправда, 7 з них були й в партійному списку. Залишаються 8 переможців, які формально ніби самі по собі, але в реальності представляють АдН. Вони отримують мандати на додаток до тих 30, які були в списку. Разом - 38 місць. Отже, насправді не зайнятим через рішення суду залишилося тільки одне місце. Але для АдН це вже справа принципу.

Проблема східнонімецького іміджу

Багатьох в Німеччині турбує різке посилення правих популістів на сході Німеччини. Колишня голова Центральної ради євреїв у Німеччині, голова єврейської громади Мюнхена і Верхньої Баварії Шарлотте Кноблох (Сharlotte Knobloch) за власним зізнанням "шокована" тим фактом, що "така відкрито праворадикальна і антидемократична партія, яка часто виступає з антисемітськими заявами", настільки успішно пройшла вибори в Бранденбурзі та Саксонії.

Керівник Федерального об'єднання союзів німецьких роботодавців (BDA) Інґо Крамер (Ingo Kramer) своєю чергою побоюється, що сильні позиції АдН на сході Німеччини і "вербальні заяви провідних членів цієї партії" негативно позначаться на іміджі фірм, що розташовані у цих регіонах і постачають товари на світовий ринок. Мовляв, з підприємствами з регіону з такою поганою славою зарубіжні партнери не захочуть мати справи.