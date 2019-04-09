Вибори в Ізраїлі: у виграші Біньямін Нетаньяху

За результатами позачергових парламентських виборів в Ізраїлі, які відбулись 9 квітня, головні конкуренти - правоцентристська партія "Лікуд" прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та опозиційний блок Бені Ганца "Кахоль-лаван" ідуть голова до голови. Станом на середу, 10 квітня, підраховано 97 відсотків голосів, і вони отримують по 35 місць зі 120-ти у Кнесеті, інформує агенція dpa.

Водночас у цілому праві партії, що брали участь у виборах, отримують 65 мандатів, а лівіоцентристські - 55. Саме через це перемогу приписують Нетаньяху, оскільки він зможе сформувати уряд за підтримки щонайменше 61 члена парламенту.

Нагадаємо, що на виборах в Ізраїлі право голосу мали 6,3 мільйона громадян. Прохідний бар'єр для партій-учасниць виборів становив 3,25 відсотка голосів. Після голосування на переможця чекають переговори по створенню урядової коаліції, оскільки жодна з партій не отримала понад 61 місце зі 120 в парламенті.

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін після офіційного оголошення результатів виборів проведе консультації з партіями, що пройшли в Кнесет. Він повинен буде доручити формування уряду одному з депутатів, який, на думку глави держави, має найкращі шанси заручитися підтримкою парламентської більшості.

Нагадаємо, у лютому цього року лідери партій "Хосен ле-Ісраель", "Єш Атід" та ТЕЛЄМ створили виборчий альянс і пішли на вибори до Кнесету єдиним списком. Його очільники Бені Ганц та Яїр Лапід домовилися про ротацію на посаді глави уряду в разі перемоги альянсу: першим посаду обійме Ганц, а другим - через два з половиною роки - Лапід. До альянсу приєдналися також ще двоє колишніх начальників генштабу армії - Моше Яалон та Габі Ашкеназі.