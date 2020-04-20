 Верховний суд Ізраїлю дав ″зелене світло″ для формування уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2020

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Верховний суд Ізраїлю дав "зелене світло" для формування уряду

Верховний суд Ізраїлю відхилив скарги проти перебування при владі Біньяміна Нетаньяху і проти коаліційної угоди між партією "Лікуд" і опозиційним блоком "Кахоль-Лаван".

Ізраїль

Демонстрант із плакатом із фото Біньяміна Нетаньяху стежить за засіданням Верховного суду Ізраїлю

Верховний суд Ізраїлю відхилив скарги активістів проти подальшого перебування при владі глави перехідного уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, обвинувачуваного у корупції, а також проти коаліційної угоди між партіями "Лікуд" і опозиційним блоком "Кахоль-Лаван". Про це йдеться в рішенні суду, оприлюдненому в середу, 6 травня. Таким чином Верховний суд дав "зелене світло" для формування нового уряду країни, передає інформагенція dpa.

Коаліційна угода між партіями Біньяміна Нетаньяху та його головного політичного суперника Бені Ганца є юридично проблемною, вважають судді. Попри це Верховний суд не вбачає причин для свого втручання у цей процес. Незважаючи на те, що Нетаньяху звинувачують у корупції, "немає законних підстав протидіяти факту, що мандат для формування уряду було надано Біньяміну Нетаньяху", йдеться в рішенні.

Коаліція політичних опонентів

Однією з причин скарг до Верховного суду була домовленість сторін про те, що посаду прем'єр-міністра Ізраїлю представники двох партій обійматимуть почергово по півтора року. Першим главою нового уряду має стати Біньямін Нетаньяху, восени 2021-го його замінить Бені Ганц. Через критику з боку Верховного суду партії-учасниці коаліції раніше змінили деякі частини коаліційної угоди.

"Лікуд" і "Кахоль-Лаван" оголосили ввечері в середу, що домовилися про формування нового уряду, який має скласти присягу 13 травня. Майбутній "надзвичайний уряд єдності" має вивести країну з політичного глухого кута, в якому Ізраїль перебуває вже понад рік. Через те, що жодна політична сила не мала достатньої кількості мандатів для формування уряду, у країні тричі поспіль відбулися парламентські вибори.

Через епідемію коронавірусу судовий процес за обвинуваченням Нетаньяху в корупції, який мав початися в середині березня, перенесли на 24 травня. Генеральна прокуратура звинувачує політика в шахрайстві й хабарництві. Його підозрюють у спробі впливати на ЗМІ, а також закидають підписання нібито шахрайських угод із компаніями та прийняття розкішних подарунків у ​​відповідь на політичні прихильності. Глава перехідного уряду відкидає усі звинувачення.

Судді Верховного суду зазначили, що звинувачення проти Нетаньяху значні та що перебування при владі прем'єра, проти якого триватиме судовий процес, є проблематичним, пише  dpa. Щоправда, згідно з ізраїльськими законами глава уряду повинен подати в відставку, якщо проти нього винесуть обвинувальний вирок. Натомість міністри повинні йти з посади вже на етапі висунення звинувачень.

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