Верховний суд Ізраїлю дав "зелене світло" для формування уряду

Верховний суд Ізраїлю відхилив скарги активістів проти подальшого перебування при владі глави перехідного уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, обвинувачуваного у корупції, а також проти коаліційної угоди між партіями "Лікуд" і опозиційним блоком "Кахоль-Лаван". Про це йдеться в рішенні суду, оприлюдненому в середу, 6 травня. Таким чином Верховний суд дав "зелене світло" для формування нового уряду країни, передає інформагенція dpa.

Коаліційна угода між партіями Біньяміна Нетаньяху та його головного політичного суперника Бені Ганца є юридично проблемною, вважають судді. Попри це Верховний суд не вбачає причин для свого втручання у цей процес. Незважаючи на те, що Нетаньяху звинувачують у корупції, "немає законних підстав протидіяти факту, що мандат для формування уряду було надано Біньяміну Нетаньяху", йдеться в рішенні.

Коаліція політичних опонентів

Однією з причин скарг до Верховного суду була домовленість сторін про те, що посаду прем'єр-міністра Ізраїлю представники двох партій обійматимуть почергово по півтора року. Першим главою нового уряду має стати Біньямін Нетаньяху, восени 2021-го його замінить Бені Ганц. Через критику з боку Верховного суду партії-учасниці коаліції раніше змінили деякі частини коаліційної угоди.

"Лікуд" і "Кахоль-Лаван" оголосили ввечері в середу, що домовилися про формування нового уряду, який має скласти присягу 13 травня. Майбутній "надзвичайний уряд єдності" має вивести країну з політичного глухого кута, в якому Ізраїль перебуває вже понад рік. Через те, що жодна політична сила не мала достатньої кількості мандатів для формування уряду, у країні тричі поспіль відбулися парламентські вибори.

Через епідемію коронавірусу судовий процес за обвинуваченням Нетаньяху в корупції, який мав початися в середині березня, перенесли на 24 травня. Генеральна прокуратура звинувачує політика в шахрайстві й хабарництві. Його підозрюють у спробі впливати на ЗМІ, а також закидають підписання нібито шахрайських угод із компаніями та прийняття розкішних подарунків у ​​відповідь на політичні прихильності. Глава перехідного уряду відкидає усі звинувачення.

Судді Верховного суду зазначили, що звинувачення проти Нетаньяху значні та що перебування при владі прем'єра, проти якого триватиме судовий процес, є проблематичним, пише dpa. Щоправда, згідно з ізраїльськими законами глава уряду повинен подати в відставку, якщо проти нього винесуть обвинувальний вирок. Натомість міністри повинні йти з посади вже на етапі висунення звинувачень.