Верховна Рада уможливила підписання закону проти "поправкового спаму"

Під час позачергового засідання у п'ятницю, 24 квітня, Верховна Рада України не підтримала всі чотири проєкти постанов про скасування так званого закону проти "поправкового спаму". Таким чином його тепер зможе підписати спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Ідеться про ухвалені парламентом раніше зміни до регламенту, що мали протидіяти зловживанню депутатами своїми правами під час законодавчої процедури, зокрема, внесенню надмірної кількості поправок, які б уповільнювали розгляд окремих законопроєктів.

Закиди у порушенні регламенту Верховної Ради

Оскільки, згідно з процедурою, спікер не може підписати ухвалений законопроєкт, поки у парламенті зареєстровано хоча б один проєкт постанови про його скасування, сьогоднішні голосування були необхідні, аби розблокувати процес затвердження змін до регламенту.

При цьому автори відхилених проєктів постанов обґрунтовують свою вимогу скасувати зміни до регламенту тим, що вони також були ухвалені з порушенням регламенту Верховної Ради, зазначає інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

Зміни до регламенту були ухвалені парламентом 16 квітня. Вони дозволяють депутатам ініціювати особливу процедуру розгляду законопроєктів, до яких надійшло більше 500 поправок.

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На зустріч вимогам МВФ

Зміни до регламенту Ради були необхідними для того, аби розблокувати роботу над ухваленим у першому читанні законопроєктом про банківську діяльність. Його затвердження парламентом є однією з умов укладення Україною нової угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Утім, до другого читання цього законопроєкту було подано понад 16 тисяч поправок. Деякі народні депутати спромоглися подати одразу більше тисячі поправок для документа.

Цей документ відомий також як "антиколомойський законопроєкт". Одним із його головних завдань є законодавче унеможливлення повернення націоналізованого "Приватбанку" його колишнім власникам, серед яких - український бізнесмен Ігор Коломойський.