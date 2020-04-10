 Рада внесла зміни до регламенту, що захистять її від ″поправкового спаму″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2020

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Рада внесла зміни до регламенту, що захистять її від "поправкового спаму"

Згідно з ухваленими змінами, кожна фракція та група зможе визначити по п'ять важливих поправок, які буде проголосовано на пленарному засіданні.

Верховна Рада

Рада змінила регламент

Український парламент у четвер, 16 квітня, ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт про внесення змін до регламенту Верховної Ради (ВР) щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури.

Законопроєкт на позачерговому засіданні ВР підтримали 242 народних депутати за мінімально необхідних 226. Авторами законопроєкту вказані 23 депутати від фракції "Слуга народу".

Під час голосування фракція "Слуга народу" дала 204 голоси, "Опозиційна платформа - За життя" - 15, група "Довіра" - 13, позафракційні - 10. Не дали жодного голосу на підтримку закону фракції "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос", група "За майбутнє".

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Закон пропонує закріпити в регламенті ВР особливу процедуру розгляду законопроєкту в другому читанні, яку зможуть ініціювати 150 депутатів, а підтримати - 226 і більше. Ця норма не поширюватиметься на проєкти кодексів і змін до Конституції, законопроєкти, до яких надійшло менше ніж 500 поправок, і проєкти, кількість поправок до яких не перевищує вп’ятеро кількість статей (пунктів) ухваленого в першому читанні документа, зазначає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ухваленими змінами, кожна депутатська фракція та група має право визначити по п'ять важливих неврахованих поправок, які буде обговорено і проголосовано на пленарному засіданні. Водночас позафракційні депутати зможуть обґрунтувати по одній поправці. Законопроєкт також обумовлює час виступів за поправками на пленарному засіданні під час розгляду законопроєкту в другому читанні за особливою процедурою - від однієї до двох хвилин. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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На позачерговому засіданні голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що одразу після прийняття цього законопроєкту буде зареєстровано інший законопроєкт, який буде вносити зміни до цього закону щодо його тимчасової роботи і поліпшення умов для парламенту. Згодом він уточнив, що закон діятиме на час карантину, а також 30 днів після нього.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня проголосувала в першому читанні за законопроєкт про банківську діяльність, ухвалення якого є однією із двох умов укладеннянової угоди з Міжнародним валютним фондом. До другого читання законопроєкту було подано понад 16 тисяч поправок, що було багатьма сприйнято як спроба затягнути його ухвалення.

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