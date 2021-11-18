Верховна Рада дозволила прикордонникам частіше використовувати зброю

Верховна Рада України розширила повноваження прикордонників і визначила, за яких умов вони мають право використовувати фізичну силу, спецзасоби, зброю та бойову техніку. Відповідні зміни на засіданні у четвер, 18 листопада підтримали 271 депутат.

У пояснювальній записці до законопроєкту, його автори - депутати з комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки - зазначають, що нині використання прикордонниками засобів примусу регулюється законами "Про Нацполіцію", а також статутами Збройних сил. Втім, цих правил недостатньо, щоб ефективно протистояти порушникам українського кордону, в тому числі в зоні бойових дій на Донбасі, тому комітет розробив окремі зміни до законодавства.

"Випадки злісної непокори законним вимогам прикордонників з боку порушників режиму державного кордону України, зухвалість їх дій у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі супроводжуються погрозами їх життю та здоров’ю особового складу", - стверджують депутати у пояснювальній записці.

Після вступу законодавчої ініціативи в дію, українські прикордонники матимуть право проводити поверхневу перевірку людей, речей та транспортних засобів. Крім того, вони уповноважені використовувати фізичний вплив, в тому числі боротьбу рукопашний бій, а також спецзасоби, спрямовані на те, щоб захиститись, зупинити чи затримати порушника. Так, в арсеналі прикордонників можуть бути кайданки, сітки для зв'язування, кийки, засоби сльозогінної та дратівливої дії, електрошокери, різноманітні підривні пристрої.

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Найсуворіші засоби примусу

Для прикордонників такими засобами є вогнепальна зброя. Після підписання нового закону президентом вони зможуть використовувати її виключно для захисту і відбиття нападу, у випадку загрози життю чи здоров'ю чи для звільнення заручників. Також прикордонники матимуть право стріляти у випадку відбиття нападу на об'єкти, які охороняються або у разі необхідності зупинити авто, яке загрожує життю чи здоров'ю людей. Окрім того, зброю можна буде використовувати для затримання порушників, які чинять супротив, намагаються втекти чи становлять загрозу іншим.

Окрім того, вистрілами прикордонники матимуть право зупиняти безпілотники, які літатимуть над стратегічними об'єктами чи позиціями чи зловмисників, які намагаються викрасти зброю, бойову техніку чи повітряне судно.

Використовувати зброю прикордонники мають лише після попередження. За винятком випадків, коли мова йде про необхідність відбивати збройний напад на територію України, службовий транспорт, літаки, катери та інші засоби, які використовує державна прикордонна служба. А також – для припинення провокацій та збройних конфліктів, у разі раптового нападу озброєного порушника чи в ситуації, коли він намагається утекти, та в інших ситуаціях.

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Бойова техніка

Ухвалені зміни до закону "Про Державну прикордонну службу" також дозволяють її співробітникам використовувати озброєння та бойову техніку. Зробити це вони можуть у разі відбиття збройного нападу чи вторгнення на територію України чи на об'єкти, які ними охороняються. А також – для припинення збройних конфліктів чи провокацій на межі з тимчасово окупованою територією України у Донецькій, Луганській областях та в Криму, при виконанні різних завдань з територіальної оборони чи спецоперацій.

Законопроект комітету з питань нацбезпеки та розвідки був поданий до Ради ще в березні цього року, втім набув актуальності в останні тижні, коли Україна анонсувала "велике будівництво кордонів" з Білоруссю та Росією. У планах МВС - за два наступні роки завершити обладнання кордону з РФ та зробити те саме з українсько-білоруським кордоном.