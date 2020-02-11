Великобританія допоможе посилити інфраструктуру ВМС України

Великобританія надаватиме допомогу в посиленні інфраструктури українських Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ), повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк у середу, 12 лютого.

"Безпеку в Азово-Чорноморському регіоні обговорили з держсекретарем з питань оборони Великобританії Беном Воллесом, міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром і міністром національної оборони Польщі Маріушем Блищаком. Домовилися, що британці допомагатимуть у посиленні інфраструктури ВМС ЗСУ, а їхні інструктори приєднаються до підготовки наших військових моряків", - написав Загороднюк на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що 12 лютого делегація міністерства оборони України на чолі з міністром прибула з робочим візитом до штаб-квартири НАТО в Брюсселі. У рамках дводенного візиту заплановані зустрічі глави оборонного відомства України з міністрами оборони Великобританії, Канади, Польщі, Литви та США у форматі QUINT, а також низка двосторонніх зустрічей з міністрами оборони держав-членів і генеральним менеджером Агентства НАТО з підтримки і постачання (NSPA).