 Великобританія допоможе посилити інфраструктуру ВМС України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2020

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Новини

Великобританія допоможе посилити інфраструктуру ВМС України

Великобританія допомагатиме розбудовувати інфраструктуру Військово-морських сил України, повідомив український міністр оборони Андрій Загороднюк.

Флагман ВМС України Гетьман Сагайдачний в Одесі

Флагман ВМС України "Гетьман Сагайдачний" (праворуч) в Одесі

Великобританія надаватиме допомогу в посиленні інфраструктури українських Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ), повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк у середу, 12 лютого.

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Нагадаємо, що 12 лютого делегація міністерства оборони України на чолі з міністром прибула з робочим візитом до штаб-квартири НАТО в Брюсселі. У рамках дводенного візиту заплановані зустрічі глави оборонного відомства України з міністрами оборони Великобританії, Канади, Польщі, Литви та США у форматі QUINT, а також низка двосторонніх зустрічей з міністрами оборони держав-членів і генеральним менеджером Агентства НАТО з підтримки і постачання (NSPA).

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