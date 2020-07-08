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Андрій Загороднюк - український підприємець, державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Загороднюк".
Андрій Загороднюк є українським підприємцем. З 2019 до 2020 року Загороднюк очолював міністерство оборони України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Про загрозу російського вторгнення в Україну кажуть останніми тижнями українські експерти у сфері безпеки. Чи готова українська армія та як змінилась її боєздатність за рік президентства Володимира Зеленського? І чи виправдані закиди у "зраді" на адресу Зекоманди?
Розведення військ на Донбасі, співпраця України з НАТО, скандальні бронежилети "Корсар" та вплив олігархів на оборонну політику. Про це та інше міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів в інтерв'ю DW за лаштунками Мюнхенської конференції з безпеки.