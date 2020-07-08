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Андрій Загороднюк

Андрій Загороднюк - український підприємець, державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Загороднюк".

Андрій Загороднюк є українським підприємцем. З 2019 до 2020 року Загороднюк очолював міністерство оборони України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський і реформи в армії: що змінилося за рік у ЗСУ (08.07.2020) 08.07.2020

Про загрозу російського вторгнення в Україну кажуть останніми тижнями українські експерти у сфері безпеки. Чи готова українська армія та як змінилась її боєздатність за рік президентства Володимира Зеленського? І чи виправдані закиди у "зраді" на адресу Зекоманди?

Андрій Загороднюк про НАТО, розведення військ на Донбасі та вплив олігархів на оборонну політику (14.02.2020) 14.02.2020

Розведення військ на Донбасі, співпраця України з НАТО, скандальні бронежилети "Корсар" та вплив олігархів на оборонну політику. Про це та інше міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів в інтерв'ю DW за лаштунками Мюнхенської конференції з безпеки.

Міністр оборони України Загороднюк: Ми йдемо до НАТО

Міністр оборони України Загороднюк: Ми йдемо до НАТО 14.02.2020

У Мюнхені, де проходить міжнародна конференція з безпеки, DW поспілкувалася з міністром оборони України Андрієм Загороднюком про актуальні питання євроатлантичної інтеграції країни та про конфлікт на Донбасі.
Україна на засіданні міністрів НАТО: розширені можливості та реформи

Україна на засіданні міністрів НАТО: розширені можливості та реформи 13.02.2020

Міністр оборони України обговорив зі своїми колегами з країн НАТО програму розширених можливостей для Києва. Україну в Альянсі за реформи хвалили, але чекають подальших кроків.
Великобританія допоможе посилити інфраструктуру ВМС України

Великобританія допоможе посилити інфраструктуру ВМС України 13.02.2020

Великобританія допомагатиме розбудовувати інфраструктуру Військово-морських сил України, повідомив український міністр оборони Андрій Загороднюк.

Столтенберг вказав Україні найкращий шлях до членства в НАТО

Столтенберг вказав Україні найкращий шлях до членства в НАТО 11.02.2020

Продовження Україною реформ - найкращий шлях до членства в НАТО, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.
Призов до армії до 20 років буде добровільним - Загороднюк

Призов до армії до 20 років буде добровільним - Загороднюк 09.02.2020

У 2020 році призов юнаків з 20 років на строкову службу буде обов'язковим, а з 18 та 19 років - добровільним, заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.
Держсекретар США Помпео прибуде з візитом до Києва 30 січня

Держсекретар США Помпео прибуде з візитом до Києва 30 січня 24.01.2020

Держсекретар США Майк Помпео прибуде до Києва 30 січня, повідомили в Держдепартаменті. У рамках візиту він має зустрітися з Володимиром Зеленським, главою МЗС Вадимом Пристайком і міністром оборони Андрієм Загороднюком.
Київ - проти розведення сил уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі

Київ - проти розведення сил уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі 21.01.2020

Міністр оборони України Андрій Загороднюк вважає, що розведення сил уздовж всій лінії розмежування на Донбасі може призвести до заморожування конфлікту.
Київ визначив нові ділянки розведення сил на Донбасі

Київ визначив нові ділянки розведення сил на Донбасі 26.12.2019

За словами міністра оборони України Андрія Загороднюка, нові ділянки розведення сил обговорюють у Тристоронній контактній групі, вони матимуть "чіткий гуманітарний характер".

Українська армія без призову: загроза чи необхідна реформа? (відео)

Українська армія без призову: загроза чи необхідна реформа? (відео) 22.11.2019

Міноборони України планує у майбутньому відмовитися від обов’язкового призову на строкову службу і перейти на повністю контрактне військо і стандарти НАТО. Які ризики і шанси відміни призову?
Відмова від призову в Україні: курс на меншу, але ефективнішу армію

Відмова від призову в Україні: курс на меншу, але ефективнішу армію 13.11.2019

Очільник міноборони України заявляє про плани відмовитися від призову і перейти на контрактну армію. Як оцінюють такі наміри військові оглядачі в Україні та у країнах НАТО?
Розведення сил в Золотому майже завершене - міністр оборони України

Розведення сил в Золотому майже завершене - міністр оборони України 01.11.2019

Міністр оборони України Андрій Загороднюк зазначає, що розведення сил поблизу Золотого практично завершилось, але попереджає про затримку з початком процесу у Петрівському через обстріли.
Андрій Загороднюк: Україна перезапускає формат роботи з НАТО

Андрій Загороднюк: Україна перезапускає формат роботи з НАТО 25.10.2019

Під час засідання міністрів оборони НАТО українська делегація домовилася про новий формат співпраці країни з Альянсом. Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.
Загороднюк не планує скорочувати склад ЗСУ

Загороднюк не планує скорочувати склад ЗСУ 21.09.2019

Міністерство оборони України буде концентруватися на професійних військовослужбовцях, які підписали контракти, та на їхньому соціальному захисті, розповів міністр Андрій Загороднюк.
Зеленський затвердив новий склад Ради нацбезпеки і оборони

Зеленський затвердив новий склад Ради нацбезпеки і оборони 06.09.2019

Володимир Зеленський увів до складу РНБО прем'єра Олексія Гончарука, міністра оборони Андрія Загороднюка та голову Верховної Ради Дмитра Разумкова.
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