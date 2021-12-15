Вбивство чеченця в Берліні: росіянина засудили до довічного терміну

Вищий земельний суд Берліна у середу, 15 грудня, визнав 56-річного громадянина Росії Вадима К. винним у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Його застрелили у берлінському парку Малий Тіргартен у серпні 2019 року. Підсудного засудили до довічного позбавлення волі.

Довічного терміну вимагала прокуратура

На початку грудня федеральна прокуратура Німеччини заявила, що вважає доведеною провину К. і попросила суд засудити його до довічного терміну. Водночас генеральний прокурор Ніколаус Форшнер (Nikolaus Forschner) висловив упевненість у тому, що вбивство скоїли з політичних мотивів на замовлення російських державних відомств, і що Вадим К. пов'язаний із ФСБ Росії.

За даними прокуратури, К. прибув до Берліна через Францію та Польщу з підробленим паспортом на ім'я Вадима Соколова, вистежив Хангошвілі та застрелив його у парку Малий Тіргартен. При цьому Вадима К. бачили свідки, його зафільмували камери спостереження, а його маршрут відновили за допомогою SIM-карти, яку знайшли в його телефоні.

Представник сторони звинувачення зазначив, що Хангошвілі воював проти російської армії у другій чеченській війні у 2000-2004 роках. Тому він розглядався Москвою як ворог і був ліквідований, заявив він. Судовий розгляд тривав близько 14 місяців, за цей час допитали майже 50 свідків.

Вбивство чеченського польового командира у Берліні

Зелімхана Хангошвілі застрелили 23 серпня 2019 року в берлінському парку Малий Тіргартен. Росія раніше оголосила його у розшук за звинуваченням у тероризмі. Хангошвілі виїхав до Німеччини після того, як у 2015 році в Грузії на нього скоїли черговий замах. Імовірного вбивцю затримали у Берліні того ж дня. Ним виявився чоловік із російським паспортом на ім'я Вадима Соколова. За інформацією видання The Insider, Вадим Соколов - насправді пов'язаний зі структурами ФСБ Вадим К., якого Росія оголошувала у розшук через Інтерпол у 2014 році.

Федеральна прокуратура Німеччини та Федеральне відомство з кримінальних справ у червні 2020 року вийшли на слід другого ймовірного учасника вбивства Хангошвілі - росіянина з паспортом на ім'я Романа Давидова. The Insider з'ясував, що його справжнє ім'я - Роман Дем'янченко, у минулому він був співробітником ФСБ. Наприкінці жовтня підсудного Вадима К. впізнав один із його родичів, який живе в Україні.

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