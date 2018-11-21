Вбивство Хашоггі: Трамп продовжує вигороджувати саудівського кронпринца

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп впевнений, що саудівський принц-наступник Мохаммед бін Салман не має нічого спільного з вбивством критичного до саудівської влади журналіста Джамаля Хашоггі. Про це Трамп заявив увечері четверга, 22 листопада, у Флориді. Американський президент також заперечив поширену раніше інформацію про те, що буцімто спецслужби США припускали, що наказ про вбивство журналіста віддав саме саудівський принц-наступник.

"Мені огидний цей злочин. Мені огидно те, що скоєно. Так само огидні й спроби приховати (цей злочин. - Ред.), але я скажу вам, що принцу-наступнику це значно огидніше, ніж мені", - запевнив Трамп, слова якого наводить агенція новин AP. Щоправда, американський президент не навів жодних доказів на підтвердження своїх слів.

Натомість глава Білого дому іронізував, що, можливо, притягти до відповідальності за це вбивство слід саме "жорстокий світ". "Цей світ - дуже, дуже жорстоке місце", - зауважив американський президент.

Трамп також укотре вказав на важливість Саудівської Аравії для американської економіки, в тому числі як найголовнішого експортера нафти в світі. Так само він знову назвав Ер-Ріяд "важливим союзником" Вашингтона.

Турецькі ЗМІ: ЦРУ попереджало про небезпеку для Хашоггі

Тим часом турецька газета Hurriyet повідомила того ж дня, що минулого місяця керівництво ЦРУ попереджало турецьку владу про небезпеку для життя Хашоггі. Серед іншого директорка ЦРУ Джина Гаспел нібито розповіла турецьким посадовцям про перехоплення американською спецслужбою телефонної розмови Мохаммеда бін Салмана, де він згадує необхідність "змусити замовкнути" Хашоггі, пише видання.

Сам Трамп відмовився коментувати ці повідомлення ЗМІ. "Я не бажаю говорити про це. Запитайте їх (ЦРУ. - Ред.) про це", - сказав президент США, слова якого наводить інформагенція Reuters.

Франція запровадила санкції

Так само 22 листопада МЗС Франції повідомило про запровадження санкцій проти 18 громадян Саудівської Аравії, підозрюваних у причетності до вбивства журналіста. У зовнішньополітичному відомстві Франції повідомили, що цей крок було узгоджено з іншими країнами-членами ЄС, у тому числі й Німеччиною. За кілька днів до цього ФРН теж вдалася до аналогічного кроку.

Попри запровадження цих обмежувальних заходів, Париж не відмовиться від співпраці з саудитами в оборонній галузі, наголосили у Єлисейському палаці. На сьогодні Ер-Ріяд вважається одним з головним партнерів Франції щодо експорту французьких озброєнь.