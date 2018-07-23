 Вашингтон переніс зустріч Трампа з Путіним на наступний рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2018

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Новини

Вашингтон переніс зустріч Трампа з Путіним на наступний рік

Візит російського президента до США , попередньо запланований на цю осінь, перенесли на 2019 рік. Вашингтон чекає завершення розслідувань щодо ймовірного втручання Росії в американські вибори.

Наступна зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна відбудеться не раніше 2019 року

Наступна зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна відбудеться не раніше 2019 року

Запропонована американським президентом Дональдом Трампом зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним у Вашингтоні відбудеться не раніше наступного року. У середу, 25 липня, радник з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що причиною затримки є розслідування ймовірного втручання Росії у вибори в США в 2016 році.

"Президент вважає, що наступна двостороння зустріч з президентом Путіним повинна відбутися після того, як закінчиться полювання на відьом щодо Росії. Тому ми домовились, що це відбудеться на початку (2019-го. - Ред.) року", - повідомив Болтон, передає агенція AP. Раніше передбачалось, що нова зустріч президентів відбудеться восени цього року.

У США проводиться розслідування щодо російського втручання у президентські вибори США 2016 року. В середині липня Велике журі висунуло звинувачення 12 російським розвідникам, яким закидають хакерські атаки. Ідеться про зламування комп'ютерної системи Національного комітету Демократичної партії та передвиборного штабу Гілларі Клінтон у 2016 році під час президентської кампанії. В середині липня в США заарештували росіянку Марію Бутіну, яку звинувачують у фактичній роботі іноземним агентом у США без відповідної реєстрації.

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Президент Росії Володимир Путін відповідає за свою країну, тож його можна вважати відповідальним за втручання у вибори в США, заявив президент США Дональд Трамп. Він "застеріг" Путіна від подібного в майбутньому. (19.07.2018)

У Білому домі повідомили про підготовку до можливого візиту президента РФ Володимира Путіна до Вашингтона восени поточного року. Дональд Трамп теж заявив, що сподівається на другу зустріч з російським колегою. (20.07.2018)

Нагадаємо, після зустрічі з Путіним у Гельсінкі в середині липня Трамп заявив, що російський президент був "дуже сильним" та "потужним" щодо спростувань втручання Росії у американські вибори. Трамп також ухилився під прямої відповіді на питання про те, чи він вірить у дані американської розвідки про втручання Росії у вибори 2016 року.

За це Трампа піддали нищівній критиці як представники демократів, так і деякі відомі представники Республіканської партії. Згодом Трамп спробував заспокоїти критиків, сказавши, що на прес-конференції з Путіним він обмовився і мав на увазі протилежне.

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