Вашингтон переніс зустріч Трампа з Путіним на наступний рік

Запропонована американським президентом Дональдом Трампом зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним у Вашингтоні відбудеться не раніше наступного року. У середу, 25 липня, радник з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що причиною затримки є розслідування ймовірного втручання Росії у вибори в США в 2016 році.

"Президент вважає, що наступна двостороння зустріч з президентом Путіним повинна відбутися після того, як закінчиться полювання на відьом щодо Росії. Тому ми домовились, що це відбудеться на початку (2019-го. - Ред.) року", - повідомив Болтон, передає агенція AP. Раніше передбачалось, що нова зустріч президентів відбудеться восени цього року.

У США проводиться розслідування щодо російського втручання у президентські вибори США 2016 року. В середині липня Велике журі висунуло звинувачення 12 російським розвідникам, яким закидають хакерські атаки. Ідеться про зламування комп'ютерної системи Національного комітету Демократичної партії та передвиборного штабу Гілларі Клінтон у 2016 році під час президентської кампанії. В середині липня в США заарештували росіянку Марію Бутіну, яку звинувачують у фактичній роботі іноземним агентом у США без відповідної реєстрації.

Нагадаємо, після зустрічі з Путіним у Гельсінкі в середині липня Трамп заявив, що російський президент був "дуже сильним" та "потужним" щодо спростувань втручання Росії у американські вибори. Трамп також ухилився під прямої відповіді на питання про те, чи він вірить у дані американської розвідки про втручання Росії у вибори 2016 року.

За це Трампа піддали нищівній критиці як представники демократів, так і деякі відомі представники Республіканської партії. Згодом Трамп спробував заспокоїти критиків, сказавши, що на прес-конференції з Путіним він обмовився і мав на увазі протилежне.