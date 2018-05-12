Вашингтон закликав Багдад до проведення дострокових виборів у Іраку

Сполучені Штати Америки звернулися до уряду Іраку з закликом провести дострокові вибори в країні. В понеділок, 11 листопада, пресслужба посольства США в Іраку оприлюднила текст відповідної заяви речниці Білого дому.

Офіційна представниця американської адміністрації закликала іракський уряд припинити насильство проти учасників акцій протесту, реформувати виборче законодавство й провести дострокові вибори. У заклику вказується зокрема на необхідність "виконати обіцянку" президента країни Салеха щодо зазначеної реформи виборчого законодавства.

Кількість жертв сутичок зростає

Цій заяві передували тривалі акції протесту в Іраку, що розпочалися на початку жовтня цього року. Демонстрації, котрі нерідко переростають у сутички між мітингарями та силовиками, тривали й напередодні.

В Іраку вже понад місяць тривають масові антиурядові протести

Під час антиурядових виступів силовики застосовували проти переважно неозброєних мітингарів бойові набої, сльозогінний газ, шумові гранати та гумові кулі. За даними Reuters, що посилається на інформацію місцевих лікарів та представників влади, з початку демонстрацій загинули близько 280 громадян. Тисячі інших отримали поранення.

10 листопада іракське керівництво погодилося, що реформування виборчого законодавства необхідне. Мета цих реформ - надати молодим людям більше можливостей для участі в політичному житті країни та усунути монополію на владу кількох великих політичних партій, котру вони мали з 2003 року, тобто з часу повалення режиму Саддама Хусейна нагадує Reuters.