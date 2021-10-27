Вакцинація дітей проти COVID-19 в Україні: що треба знати?

"Короновірус вражає як дорослих так і дітей. З початку пандемії в Україні було інфіковано приблизно 150 тисяч дітей і зараз - під час осінньої хвилі - на ковід уже захворіло майже 30 тисяч неповнолітніх", - констатував керівник національної програми імунізації Центру громадського здоров’я МОЗ України Олександр Заїка, відповідаючи на запитання DW. Це й підштовхнуло міністерство охорони здоров'я України дозволити вакцинацію дітей віком від 12 до 17 років. Наприкінці вересня фахівці з Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) обґрунтували доцільність антикоронавірусної вакцинації дітей у цьому віковому діапазоні.

Якою вакциною дозволено робити щеплення дітям

Щеплення проти коронавірусу дітей віком 12-17 років можлива лише з використанням вакцини Comirnaty, яку спільно розробили німецька компанія BioNTech та її американський партнер Pfizer, наголошується у висновках експертів з НТГЕІ, на які посилається в своєму наказі МОЗ. "Чому для дітей саме вакцина Pfizer? Були враховані наявні наукові дослідження і рекомендації ВООЗ щодо ефективності саме цього препарату саме у цій віковій групі. Це не означає, що інші вакцини для дітей неефективні, це означає, що поки що лише BioNTech/Pfizer надав результати свого дослідження, що їхню вакцину можна використовувати дітям", - пояснив Олександр Заїка.

Кому не можна робити щеплення

Експерти не радять щеплювати проти коронавірусу дітей, якщо у них є алергічна реакція на компоненти вакцини. Рекомендовано відтермінувати вакцинацію тих дітей, які перенесли дитячий мультисистемний запальний синдром чи міокардит або перикардит після першої дози вакцини Comirnaty, до отримання додаткових наукових даних. Усі протипоказання визначені у документах МОЗ та рекомендаціях НТГЕІ.

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Куди звертатися, аби щепити дитину проти COVID-19

Аби щепити свою дитину проти COVID-19, батьки мають звернутися до педіатра чи сімейного лікаря, з яким підписана декларація на обслуговування неповнолітнього, пояснив Центру громадського здоров’я. Для проведення антиковідної вакцинації у дитини мають бути наявні всі щеплення, які відповідають віку. Після обстеження дитини лікар надає дозвіл на вакцинацію і відправляє у кабінет щеплень при дитячій поліклініці чи у центр масової вакцинації. При цьому у дитини не повинно буди протипоказань до вакцинації.

Чи може лікар відмовити у вакцинації дитини

Лікар може відмовити у вакцинації підлітка, якщо на його дільниці не всі дорослі з пріоритетних груп вакциновані. Як наголосив Заїка, вакцинація проти коронавірусу дітей не є першим пріоритетом, фокус уваги уряду, як і раніше, спрямований на групи ризиків - людей похилого віку, старших за 60 років, людей з супутніми захворюваннями, людей, які працюють з великими колективами. "Рекомендовано в першу чергу щеплювати особливо тих підлітків, у яких є ризик важкого перебігу та розвитку ускладнень коронавірусної хвороби, тобто у дитини є тяжкі захворювання, наприклад, діабет", - зауважив Заїка.

Сертифікат вакцинації для дітей

Так само, як і дорослим, дітям видається сертифікат вакцинації. Міжнародний зразок сертифікату на папері можна взяти в лікаря, або батьки можуть завантажити цифровий сертифікат своєї дитини в особистому кабінеті в додатку державних послуг "Дія".

Чи вже всюди можна зробити антиковідне щеплення для дітей

Вакцинація дітей 12-17 років проти COVID-19 поки що доступна не всюди. Педіатр київської лікарні Центру первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району Віктор Щукін повідомив, що у їхньому центрі отримати щеплення проти коронавірусу можуть лише діти, які виїжджають за кордон на міжнародні змагання чи навчання. "У нас ще немає внутрішніх документів закладу щодо початок вакцинації всіх дітей. Як тільки з’являться такі накази, можемо робити щеплення від ковіду всім. Вакцина є", - зазначив лікар.

Скільки дітей уже щеплено в Україні проти COVID-19

Вакцинувати проти COVID-19 дітей віком від 12 до 17 років в Україні можна було ще з літа цього року. Тоді Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала щеплювати дітей, які їдуть на навчання за кордон, адже без вакцинації проти COVID-19 їх не прийматимуть у кампуси. Крім того, будо дозволено робити щеплення тим дітям, які отримали першу дозу вакцини за кордоном, аби завершити повний цикл вакцинації, та тих неповнолітніх, які братимуть участь у міжнародних спортивних змаганнях. Як повідомили DW в Центрі громадського здоров’я МОЗ України, за останні чотири місця було вакциновано проти COVID-19 22, 5 тисячі дітей.

Як ставляться до можливості вакцинації дітей батьки

Якогось підвищеного попиту на вакцинацію підлітків у МОЗ не очікують, зважаючи на загальноукраїнські тенденції у ставленні до вакцинації. Дані соціологічного опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології в середині вересня свідчать, що понад 56 відсотків дорослого населення країни не планує робити щеплення в найближчій перспективі. "Ті, кому потрібна вакцинація, будуть раді можлиовсті захистити своїх дітей. Тим дорослим, яким не треба вакцинація проти COVID-19, то і своїх дітей вони не приведуть на щеплення, - припускає співголова громадсько Батьки SOS Олена Бондаренко. Сама ж дитина не може прийти на щеплення. "Тому за цифрами буде така ж сама картина прихильників і противників вакцинації дітей від коронавірусу, як в цілому по країні у дорослих", - прогнозує Бондаренко.