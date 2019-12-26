 Біньямін Нетаньяху оголосив про перемогу на праймеріз у ″Лікуд″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.12.2019

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Новини

Біньямін Нетаньяху оголосив про перемогу на праймеріз у "Лікуд"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху переміг на внутрішніх виборах глави партії "Лікуд". Тепер він представлятиме свою консервативну партію на виборах у березні. Нетаньяху очолює політсилу вже 14 років.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху переміг на виборах глави партії Лікуд

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху переміг на виборах глави партії "Лікуд"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у четвер, 26 грудня переміг на праймеріз консервативної партії "Лікуд". За нього проголосували 72,5 відсотка членів партії, а його опонент Гідеон Саар здобув 27,5 відсотка. "Величезна перемога! Дякую друзям та членам "Лікуду" за довіру, підтримку та любов", - написав Нетаньяху у соцмережі Twitter.

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Чинного прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху звинувачують в корупції, він має постати перед судом. Оголошенні генпрокурором Ізраїлю звинувачення поглиблять політичну кризу в країні. (21.11.2019)

Один з депутатів партії "Лікуд" прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху запропонував провести внутрішньопартійні вибори, в результаті яких може бути обраний новий лідер партії. (24.11.2019)

У Тель-Авіві пройшла демонстрація з вимогою відставки чинного голови ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньяху, якого звинувачують у корупції. (01.12.2019)

Тим часом Саар вже визнав свою поразку і привітав Нетаньяху з перемогою. Він пообіцяв підтримати чинного прем'єр-міністра "в інтересах перемоги на парламентських виборах". Результати праймеріз ще має підтвердити ізраїльська виборча комісія.

Біньямін Нетаньяху очолює партію "Лікуд" вже 14 років поспіль, а також стояв на її чолі і у 1990-их. Чинному прем'єрові 21 листопада були висунуті звинувачення в шахрайстві, корупції та зраді. Нетаньяху підозрюють, зокрема, у тому, що, перебуваючи у минулому на посаді міністра зв'язку, він надав компанії Bezeq юридичні пільги. У відповідь, ЗМІ, що належать концерну, повинні були висвітлювати діяльність політика в позитивному ключі.

Крім того, стверджується, що Нетаньяху та його родина з 2007-го до 2016 років приймали від двох бізнесменів подарунки, у тому числі ювелірні прикраси, на загальну суму в один мільйон шекелів (близько 230 тисяч євро). Він назвав розслідування проти нього політично мотивованим та "полюванням на відьом".

Нагадаємо, Нетаньяху не зміг сформувати уряд після двох виборів у квітні та вересні. Його опонент Бені Ганц від партії "Синьо-білі" також не зміг сформувати урядову більшість. Тепер, втретє за рік, 2 березня 2020 року, відбудуться парламентські вибори в Ізраїлі. 

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