Біньямін Нетаньяху оголосив про перемогу на праймеріз у "Лікуд"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у четвер, 26 грудня переміг на праймеріз консервативної партії "Лікуд". За нього проголосували 72,5 відсотка членів партії, а його опонент Гідеон Саар здобув 27,5 відсотка. "Величезна перемога! Дякую друзям та членам "Лікуду" за довіру, підтримку та любов", - написав Нетаньяху у соцмережі Twitter.

Тим часом Саар вже визнав свою поразку і привітав Нетаньяху з перемогою. Він пообіцяв підтримати чинного прем'єр-міністра "в інтересах перемоги на парламентських виборах". Результати праймеріз ще має підтвердити ізраїльська виборча комісія.

Біньямін Нетаньяху очолює партію "Лікуд" вже 14 років поспіль, а також стояв на її чолі і у 1990-их. Чинному прем'єрові 21 листопада були висунуті звинувачення в шахрайстві, корупції та зраді. Нетаньяху підозрюють, зокрема, у тому, що, перебуваючи у минулому на посаді міністра зв'язку, він надав компанії Bezeq юридичні пільги. У відповідь, ЗМІ, що належать концерну, повинні були висвітлювати діяльність політика в позитивному ключі.

Крім того, стверджується, що Нетаньяху та його родина з 2007-го до 2016 років приймали від двох бізнесменів подарунки, у тому числі ювелірні прикраси, на загальну суму в один мільйон шекелів (близько 230 тисяч євро). Він назвав розслідування проти нього політично мотивованим та "полюванням на відьом".

Нагадаємо, Нетаньяху не зміг сформувати уряд після двох виборів у квітні та вересні. Його опонент Бені Ганц від партії "Синьо-білі" також не зміг сформувати урядову більшість. Тепер, втретє за рік, 2 березня 2020 року, відбудуться парламентські вибори в Ізраїлі.