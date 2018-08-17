 Білий дім щодо зізнання Коена: Трамп не зробив нічого неправильного | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2018

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Новини

Білий дім щодо зізнання Коена: Трамп не зробив нічого неправильного

У Білому домі наголошують, що зізнання Майкла Коена не означають жодних правопорушень з боку президента Дональда Трампа.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Після зізнання в суді колишнього адвоката президента США Майкла Коена Білий дім заявив про відсутність провини Дональда Трампа. Президент США не є об'єктом кримінального переслідування, багаторазово підкреслила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс на брифінгу в середу, 22 серпня. "Президент, у цій справі, не зробив нічого неправильного і проти нього немає ніяких обвинувачень", - заявила речниця Білого дому Сара Сандерс. "Те, що Майкл Коен зробив зізнання, не означає, що воно у чомусь стосується президента", - цитує її слова інформагенція dpa.

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Майкл Коен визнав, що незадовго до президентських перегонів заплатив двом жінкам за мовчання про стосунки з Дональдом Трампом. Загалом він визнав свою провину за вісьмома пунктами обвинувачення. (22.08.2018)

Колегія присяжних визнала колишнього очільника передвиборного штабу Дональда Трампа винним в ухилянні від сплати податків і приховуванні інформації про закордонний рахунок. (22.08.2018)

Напередодні Коен під присягою заявив, що скоїв злочин за дорученням тодішнього кандидата на пост глави Білого дому. Адвокат визнав, що під час виборчих перегонів 2016 року вчинив дії, необхідні для приховування від громадськості інформації, яка була б шкідлива для кандидата і кампанії. При цьому, заявив Коен, він діяв "в координації і за вказівкою кандидата на федеральну посаду", але не назвав конкретного імені кандидата.

Коен також зізнався у використанні підставних компаній для виплат порнозірці Стефані Кліффорд, відомої під псевдонімом Стормі Деніелс, і колишній моделі Playboy Карен МакДугал. 150 тисяч доларів для МаДдугал і 130 тисяч доларів для Кліффорд були перераховані за мовчання про їхні зв'язки з кандидатом на пост президента США Трампом.

Своєю чергою, Трамп заявив, що відшкодував Коену 130 тисяч доларів з власних коштів, а не фондів передвиборного штабу. Це не є порушенням виборчої кампанії, підкреслив президент США. "Майкл Коен визнав провину за двома епізодами порушення роботи з фінансами виборчої кампанії, які не є злочином", - написав Трамп в своєму мікроблозі в Twitter.

Помилування Манафорта?

На телеканалі Fox News журналістка Ейнслі Ергардт, говорячи про ексклюзивне інтерв'ю з Дональдом Трампом, яке мають транслювати вранці у четвер, 23 серпня, зазначила, що американський президент розмірковує над можливістю помилування колишнього голови свого передвиборчого штабу Пола Манафорта. Зокрема Трамп говорив, що має "велику повагу" до Манафорта за те, що той "зробив і пережив". Водночас, речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що не має інформації про розмови щодо можливого помилування президентом Пола Манафорта. 

Нагадаємо, напередодні колегія присяжних визнала Пола Манафорта винним в ухилянні від сплати податків і приховуванні інформації про закордонний рахунок. Загалом його визнали винним за вісьмома пунктами обвинувачення з 18.

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