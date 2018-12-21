 Бундесвер перебирає на себе головування в силах надшвидкого реагування НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2019

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Новини

Бундесвер перебирає на себе головування в силах надшвидкого реагування НАТО

У міністерстві оборони Німеччини розглядають нові завдання Бундесверу як стимул до проведення всеосяжної модернізації збройних сил Німеччини.

Бундесвер

Військовослужбовці Бундесверу

З 1 січня 2019 року Бундесвер перебирає на себе головування в силах надшвидкого реагування Північноатлантичного альянсу (НАТО). Згідно з оприлюдненою у вівторок, 1 січня, заявою міністерки оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), цим головуванням Німеччина робить значний внесок у безпеку всього Альянсу.

За словами міністерки, нова роль Бундесверу - також украй важливий стимул для всеосяжної модернізації збройних сил країни. Раніше в ЗМІ часто з'являлася інформація про значні недоліки в плані боєготовності Бундесверу.

Сили надшвидкого реагування (Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), було створено в першій половині 2015 року у відповідь на анексію Росією українського Криму та події на Донбасі. Вони вважаються важливою складовою у стратегії НАТО для відлякування Росії. Згідно з доктриною, передові загони сил надшвидкого реагування мають бути готовими до передислокації в потрібний регіон за 72 години. Решта загонів VJTF повинні вкластися в термін від 5 до 7 днів.

За даними міністерства оборони ФРН, сухопутні сили надшвидкого реагування, названі "вістрям списа", складаються 2019 року з близько восьми тисяч вояків. З них майже чотири тисячі - військовослужбовці німецьких супопутних військ. Ще майже 1000 - допоміжний персонал. Решта припадає на партнерів по Альянсу - Францію, Нідерланди та Норвегію.

Головування в VJTF триває один рік. 2018 року в силах надшвидкого реагування Альянсу головувала Італія, а у 2020-му головуватиме Польща.

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