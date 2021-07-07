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Буковина

Буковина - історичний регіон на кордоні між Україною та Румунією. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Буковина".

Буковина розташована між середньою течією Дністра та головним Карпатським хребтом на перетині Центральної, Південно-Східної та Східної Європи. Північна частина Буковини належить Україні і є частиною Чернівецької області. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна як скарбниця єврейської культури

Україна як скарбниця єврейської культури 07.07.2021

Німецький фотограф Крістіан Геррманн об'їздив десятки сіл, міст і містечок України у пошуках слідів знищеного єврейського життя. У 80-ту річницю Голокосту президент Німеччини відзначив його роботу орденом "За заслуги".
Німецький фотограф: Західна Україна - скарбниця єврейської культурної спадщини

Німецький фотограф: "Західна Україна - скарбниця єврейської культурної спадщини" 07.07.2021

Крістіан Геррманн із Кельна понад півтора десятиліття збирає сліди знищеного під час Голокосту єврейського життя. Про його захват єврейськими культурними цінностями Західної України - в інтерв'ю DW.
У Чернівецькій області запроваджують червоний рівень епіднебезпеки

У Чернівецькій області запроваджують "червоний" рівень епіднебезпеки 27.02.2021

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки в Чернівецькій області почне діяти з 1 березня. Напередодні в області анонсували посилення карантинних обмежень.
Коронавірус: на Буковині посилюють карантин через сплеск заражень

Коронавірус: на Буковині посилюють карантин через сплеск заражень 26.02.2021

З 27 лютого по 9 березня в Чернівецькій області посилять карантинні обмеження. Кафе та ресторани працюватимуть лише навинос. Також на Буковині закриють навчальні заклади, крім установ дошкільної та спеціальної освіти.
Ігор Померанцев до 100-ліття Пауля Целана: Павло Львович

Ігор Померанцев до 100-ліття Пауля Целана: Павло Львович 28.11.2020

"Ім'я автора - Paul Celan - мене спантеличило, адже я знав, що прізвище Павла Львовича - Анчель". DW та Meridian Czernowitz презентують серію есеїв до 100-річчя Пауля Целана.
Макс Чоллек до 100-ліття Пауля Целана: Двічі освітлена мова. Целан і німецьке забуття

Макс Чоллек до 100-ліття Пауля Целана: Двічі освітлена мова. Целан і німецьке забуття 25.11.2020

"Речі міняються, і те, що ще вчора було домінантним, уже сьогодні стає сумнівним". DW та Meridian Czernowitz презентують серію есеїв до 100-річчя Пауля Целана.
Катерина Калитко до 100-річчя Пауля Целана: Розколупування рани

Катерина Калитко до 100-річчя Пауля Целана: Розколупування рани 24.11.2020

"Якщо рана стає порталом, крізь який вдається розмовляти з тим, хто вже по той бік, тоді вона є надзвичайною цінністю". DW та Meridian Czernowitz презентують серію есеїв до 100-ліття Пауля Целана.
Юрій Андрухович до 100-річчя Пауля Целана: Садгора-Михайлівка. Фуга Смерті

Юрій Андрухович до 100-річчя Пауля Целана: Садгора-Михайлівка. Фуга Смерті 23.11.2020

"Його мати наполягала на німецькій, батько - на івриті. Саме німецька мова виграла кастинґ на ще одного з найбільших поетів минулого віку". DW та Meridian Czernowitz презентують серію есеїв до 100-річчя Пауля Целана.
На Прикарпатті та Буковині через паводки запроваджено надзвичайні заходи безпеки

На Прикарпатті та Буковині через паводки запроваджено надзвичайні заходи безпеки 22.06.2020

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях України через сильні дощі почалися паводки. Через це в регіоні запроваджено надзвичайні заходи безпеки, повідомляє міністерство внутрішніх справ України.
Підозри на коронавірус у шести буковинців не підтверджені

Підозри на коронавірус у шести буковинців не підтверджені 07.03.2020

У шести з семи осіб, в яких підозрювали наявність коронавірусу у Чернівецькій області, захворювання не було підтверджено. Очікуються результати тестів ще однієї людини.

Чи чекають на томос у рідному селі митрополита УПЦ МП Онуфрія?

Чи чекають на томос у рідному селі митрополита УПЦ МП Онуфрія? 14.12.2018

Митрополит УПЦ МП Онуфрій закликав єпископів не брати участь в об'єднавчому соборі. Що думають про автокефалію його односельчани? DW побувала у рідному селі Онуфрія на Буковині.

Німецькі фотопошуки слідів єврейської спадщини в Україні

Німецькі фотопошуки слідів єврейської спадщини в Україні 03.10.2014

Німець Кристіан Геррманн своїми фото привертає увагу громадськості до проблеми збереження єврейської спадщини у Західній Україні. DW поспілкувалася з митцем напередодні виставки у Франкфурті.
Перекладачі з німецької: Петро Рихло

Перекладачі з німецької: Петро Рихло 18.04.2013

"Літературний археолог" із Чернівців Петро Рихло відкриває українському читачеві твори німецькомовних письменників Буковини. Перекладач розповів DW про особливий світ їхньої літератури.
Чернівці на три дні перетворили на поетичний центр Європи

Чернівці на три дні перетворили на поетичний центр Європи 08.09.2010

Цієї осені відзначається 90-річчя з дня народження генія німецькомовної літератури Пауля Целана, який народився в Чернівцях. Поету присвятили Міжнародний поетичний фестиваль «MERIDIAN CZERNOWITZ».
«Мандрівка в минуле»: в пошуках старих Чернівців

«Мандрівка в минуле»: в пошуках старих Чернівців 03.10.2009

«Вавилон на Пруті» - саме так колись називали Чернівці. Нещодавно з Буковини повернулися молоді ізраїльські дослідники, які впродовж кількох тижнів вивчали історико-архітектурні пам’ятки в Чернівцях та Вижниці.