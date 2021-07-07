Буковина - історичний регіон на кордоні між Україною та Румунією. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Буковина".

Буковина розташована між середньою течією Дністра та головним Карпатським хребтом на перетині Центральної, Південно-Східної та Східної Європи. Північна частина Буковини належить Україні і є частиною Чернівецької області. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.