 Британський посол у США йде у відставку після скандалу з Трампом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2019

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Новини

Британський посол у США йде у відставку після скандалу з Трампом

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не буде співпрацювати з британським послом Кімом Дарроком після витоку листування дипломата. У Лондоні висловили жаль через цей крок посла.

Кім Даррок

Відставці Кіма Даррока (на фото) передувала сварка з Дональдом Трампом

Посол Великобританії в США Кім Даррок оголосив про свою відставку після різкої критики на його адресу з боку президента США Дональда Трампа. Текст заяви посла про відставку опубліковано в середу, 10 липня. У заяві британський дипломат запевнив, що цим кроком він хоче покласти край спекуляціям щодо його подальшого перебування на посаді посла Великобританії у США після витоку його дипломатичного листування.

"Нинішня ситуація унеможливлює для мене виконувати мої обов'язки так, як мені того хотілося б", - визнав Даррок у своїй заяві, цитує агенція новин dpa. З огляду на обставини, його відставка є "відповідальним шляхом, щоб уможливити призначення нового посла", зазначив дипломат.

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Після скандалу із витоком листування британського посла, який назвав американського президента "некомпетентним", Дональд Трамп заявив, що не матиме з ним справ, а також розкритикував британську прем'єрку. (09.07.2019)

Британська прем'єрка Тереза Мей оголосила, що 7 червня піде у відставку з посади голови Консервативної партії. (24.05.2019)

Перед візитом до Лондона американський президент Дональд Трамп порадив Великобританії вийти з Євросоюзу без угоди, якщо її не влаштовують запропоновані умови, а також не сплачувати компенсацію за Brexit. (02.06.2019)

Цей крок Даррока з жалем сприйняли британська прем'єрка Тереза Мей та міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант. В уряді запевнили журналістів, що нового посла Великобританії у США буде призначеного в потрібний час, відмовившись уточнити, коли саме. "Сер Кім (Даррок. - Ред.) залишить посаду одразу після того, як буде нове призначення", - цитує Reuters речника британського уряду. Оскільки Тереза Мей на посаді прем'єрки перебуватиме ще лише кілька тижнів, ймовірно, що нового посла призначатиме вже новий голова уряду, яким вочевидь стане Борис Джонсон.

Відставці передував скандал

Нинішній відставці передував скандал, спричинений оприлюдненням британським виданням Mail on Sunday дипломатичного листування Даррока. У ньому він називав Трампа "некомпетентним" і "невпевненим", а його адміністрацію "недієздатною".

Цей витік спричинив бурхливу реакцію з боку Трампа. Британський уряд наголосив, що слова дипломата були його особистою думкою, але заявив про підтримку свого посла. У відповідь на це Трамп повідомив, що більше не матиме справ з Дарроком. В одному з дописів у соціальній мережі Twitter американський президент закинув британському дипломату, що "в США його не люблять".

Крім того, Даррока викреслили зі списку запрошених на урочистий бенкет у Вашингтоні. В інших своїх твітах хазяїн Білого дому назвав Даррока "тупим типом" та "набундюченим бовдуром".

Глава МЗС Великобританії Джеремі Хант розкритикував висловлювання Трампа в Twitter щодо Даррока як "зневажливі та хибні".

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