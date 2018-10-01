Брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса

Українських боксерів Віталія та Володимира Кличків внесли до Книги рекордів Гіннеса як братів-чемпіонів, котрі на двох провели найбільшу кількість боїв. Про це в понеділок, 1 жовтня, повідомили на гала-вечорі 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), що відбувається в Києві.

"Для мене ця нагорода є несподіванкою. Наш з Володимиром рекорд - це рекорд усіх, хто підтримував братів-Кличків, хто вболівав за нас і за Україну. Адже ми завжди відстоювали честь нашої країни", - написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Facebook.

Конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC) відбувається з 1 до 5 жовтня в Києві. У столицю України прибули такі світові легенди боксу, як Леннокс Льюїс, Ерік Моралес, Евандер Холіфілд тощо. Серед учасників заходу також президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери і функціонери. Всього в столицю України для участі в конгресі приїхало близько 700 учасників з 166 країн світу. Ініціатором проведення конгресу в столиці України став мер Києва Віталій Кличко.