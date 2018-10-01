 Брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2018

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Новини

Брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса

Українських боксерів Віталія та Володимира Кличків внесли до книги рекордів Гіннеса. Про це оголосили на конгресі Всесвітньої боксерської ради (WBC), що відбувається в Києві.

Володимир та Віталій Клички

Володимир та Віталій Клички (фото з архіву)

Українських боксерів Віталія та Володимира Кличків внесли до Книги рекордів Гіннеса як братів-чемпіонів, котрі на двох провели найбільшу кількість боїв. Про це в понеділок, 1 жовтня, повідомили на гала-вечорі 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), що відбувається в Києві.

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Партія ХСС проводить свій проміжний з'їзд у Баварії. Серед гостей зустрічі - мер Києва Віталій Кличко та прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Українець закликав німецьку партію продовжувати підтримку санкцій ЄС проти Росії. (05.01.2018)

Український боксер Володимир Кличко відмовився від двобою-реваншу із британцем Ентоні Джошуа, якому програв у квітні, та вирішив завершити спортивну кар'єру. (03.08.2017)

"Для мене ця нагорода є несподіванкою. Наш з Володимиром рекорд - це рекорд усіх, хто підтримував братів-Кличків, хто вболівав за нас і за Україну. Адже ми завжди відстоювали честь нашої країни", - написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Facebook.

Конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC) відбувається з 1 до 5 жовтня в Києві. У столицю України прибули такі світові легенди боксу, як Леннокс Льюїс, Ерік Моралес, Евандер Холіфілд тощо. Серед учасників заходу також президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери і функціонери. Всього в столицю України для участі в конгресі приїхало близько 700 учасників з 166 країн світу. Ініціатором проведення конгресу в столиці України став мер Києва Віталій Кличко.

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