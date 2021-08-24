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Книга рекордів Гіннеса - довідник світових рекордів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Книга рекордів Гіннеса".
Книга рекордів Гіннеса, в якій фіксуються світові рекорди, виходить щорічно. Нині цей довідник називається "Світові рекорди Гіннеса" (Guinness World Records). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Найпрудкіше ліжко чи найбільший моторизований візок для закупів - зовні не автомобілі, але можуть легально їздити по дорогах. Британець Едд Чайна, який будує чудернацькі крейзі-кари, вже кілька разів потрапив зі своїми творіннями до Книги рекордів Гіннеса.
Займатися спортом ніколи не пізно! А якщо вам 91 - то можна підкорити світ, як це зробила німецька гімнастка Йоганна Кваас. Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найстарша за віком спортсменка-гімнастка. В чому її секрет - у відео DW.