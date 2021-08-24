Книга рекордів Гіннеса

Геть з канапи! - гасло відомої на увесь світ німецької бабусі-гімнастки (16.06.2017)

Займатися спортом ніколи не пізно! А якщо вам 91 - то можна підкорити світ, як це зробила німецька гімнастка Йоганна Кваас. Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найстарша за віком спортсменка-гімнастка. В чому її секрет - у відео DW.