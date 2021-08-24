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Книга рекордів Гіннеса

Книга рекордів Гіннеса - довідник світових рекордів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Книга рекордів Гіннеса".

Книга рекордів Гіннеса, в якій фіксуються світові рекорди, виходить щорічно. Нині цей довідник називається "Світові рекорди Гіннеса" (Guinness World Records). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У США помер українець, який був найвищим жителем країни

У США помер українець, який був найвищим жителем країни 24.08.2021

Зріст українця Ігоря Вовковинського становив 235 сантиметрів. Він помер у США від хвороби серця у віці 38 років.

Світовий рекорд: найстаршій учасниці змагань з пауерліфтингу - 100 років (09.08.2021) 09.08.2021

Американка Едіт Мервей-Трейна незадовго до свого 100-річчя потрапила до Книги рекордів Гіннеса завдяки своїм досягненням… у важкій атлетиці. Попри вік, вона бере участь у справжніх спортивних змаганнях.

Найунікальніший словник німецької мови - безкоштовно

Найунікальніший словник німецької мови - безкоштовно 08.01.2021

Вивчаєте німецьку мову? Тоді вам обов'язково стане в пригоді цей унікальний словник німецької мови! Розповідаємо про видання, що потрапило до Книги рекордів Гіннеса.

Найдивовижніші засоби пересування: "крейзі-кари" з Великобританії (11.12.2020) 11.12.2020

Найпрудкіше ліжко чи найбільший моторизований візок для закупів - зовні не автомобілі, але можуть легально їздити по дорогах. Британець Едд Чайна, який будує чудернацькі крейзі-кари, вже кілька разів потрапив зі своїми творіннями до Книги рекордів Гіннеса.
З Елвісом Преслі до Книги рекордів Гіннеса (фото)

З Елвісом Преслі до Книги рекордів Гіннеса (фото) 24.07.2020

Норвежець Кйел Хеннінг Бйорнстад має намір безперервно упродовж 50 годин виконувати пісні короля рок-н-ролу Елвіса Преслі і сподівається таким чином потрапити до Книги рекордів Гіннеса.
В Австрії зліпили найвищого у світі сніговика

В Австрії зліпили найвищого у світі сніговика 01.02.2020

В австрійській федеральній землі Штирія зліпили найвищого у світі сніговика. Його висота - 38,04 метра. Набитий снігом чорний циліндр вже двічі злітав з голови сніговика.
У Японії найстарішій у світі людині виповнилось 117 років

У Японії найстарішій у світі людині виповнилось 117 років 05.01.2020

Японка Кане Танака відсвяткувала свій день народження в будинку для людей похилого віку разом з друзями та персоналом. Торік вона була зареєстрована Книгою рекордів Гіннеса як найстаріша верифікована людина планети.
У гостях у власниці найбільшої в світі колекції Барбі

У гостях у власниці найбільшої в світі колекції Барбі 13.02.2019

13 лютого 1959 року в США вперше з'явилася лялька Барбі. Сьогодні найбільша в світі колекція Барбі належить власниці з Німеччини. DW зустрілася з колекціонеркою.

Брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса

Брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса 02.10.2018

Українських боксерів Віталія та Володимира Кличків внесли до книги рекордів Гіннеса. Про це оголосили на конгресі Всесвітньої боксерської ради (WBC), що відбувається в Києві.

Найцікавіше в Німеччині за 2017 рік (фотогалерея) 31.12.2017

Курйозні, забавні чи просто цікаві історії, які відбувалися в різних куточках Німеччини в 2017 році, - в фотодобірці DW.
Найцікавіше в Німеччині за 2017 рік

Найцікавіше в Німеччині за 2017 рік 31.12.2017

Курйозні, забавні чи просто цікаві історії, які відбувалися в різних куточках Німеччини в 2017 році, - в фотодобірці DW.
У Дуйсбурзі звели найвищий у світі піщаний замок: майже 17 метрів

У Дуйсбурзі звели найвищий у світі піщаний замок: майже 17 метрів 01.09.2017

Рекорд зафіксували представники компанії Guinness World Records. Над замком попрацювали майстри з десяти країн світу.

Геть з канапи! - гасло відомої на увесь світ німецької бабусі-гімнастки (16.06.2017) 16.06.2017

Займатися спортом ніколи не пізно! А якщо вам 91 - то можна підкорити світ, як це зробила німецька гімнастка Йоганна Кваас. Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найстарша за віком спортсменка-гімнастка. В чому її секрет - у відео DW.

В Італіїї у віці 117 років померла найстаріша людина планети

В Італіїї у віці 117 років померла найстаріша людина планети 15.04.2017

Італійка Емма Морано була єдиною живою людиною, народженою ще в 19-му сторіччі, про яку було щось відомо громадськості.

Найстаріший орангутан у світі (27.10.2016) 27.10.2016

Зоопарк австралійського міста Перт - домівка найстарішого примата в світі. Самці орангутана на ім'я Пуан виповнилося 60 років.

Бетмен повернувся: ірландець створив костюм супергероя із 23-ма гаджетами (20.10.2016) 20.10.2016

Ірландський костюмер з 20-річним досвідом у кіноіндустрії вирішив, що сучасний костюм Бетмена не обійдеться без гаджетів. Завдяки ним чоловік потрапив у Книгу рекордів Гіннеса.

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