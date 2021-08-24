У США помер українець, який був найвищим жителем країни

Українець Ігор Вовковинський, занесений в 2010 році в Книгу рекордів Гіннесса як найвищий житель США, помер у віці 38 років від хвороби серця. Американські та світові ЗМІ написали про це в понеділок, 23 серпня.

Зріст Вовковинського становив 235 сантиметрів. Його сім'я переїхала до США в 1989 році з міста Бар у Вінницькій області, щоб вилікувати хлопчика від пухлини.

Він став популярним після того, як з'явився на одному з виступів тодішнього президента США Барака Обами у футболці з написом "Найбільший прихильник Обами в світі". Водночас багатьом шанувальникам пісенного конкурсу "Євробачення" запам'яталося, як в 2013 році Вовковинський виніс на руках на сцену співачку Злату Огневич.