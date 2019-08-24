Бразилія відмовилась від 18 мільйонів євро від G7 для гасіння пожеж

Уряд Бразилії відхилив запропоновану Великою сімкою (G7) фінансову допомогу для боротьби з лісовими пожежами в Амазонії, повідомляє агенція AFP у вівторок, 27 серпня.

Глава адміністрації президента Бразилії Жаіра Болсонару Онікс Лоренцоні заявив, що запропоновані 18 мільйонів євро повинні бути використані для відновлення лісів у Європі. Таку відмову агенції офіційно підтвердили в адміністрації Болсонару.

Макрон запропонував допомогу Бразилії, у відповідь отримав звинувачення у "колоніалізмі"

Крім того, влада Бразилії вкотре звинуватила президента Франції Еммануеля Макрона у колоніалізмі. Зокрема, очільник адміністрації Болсонару порадив Макрону краще "піклуватися про французькі колонії", натякаючи на заморську територію Французької Гвіани, яка має кордон з Бразилією, і на території якої також містяться ліси Амазонії. Також він згадав главі Франції пожежу у Соборі Паризької Богоматері.

Нагадаємо, Макрон запропонував виділити Бразилії негайну фінансову допомогу від країн G7 у 18 мільйонів євро для гасіння лісових пожеж в Амазонії. Ці гроші повинні були б піти для фінансування літаків, що гасять вогонь.

До президента Франції приєдналися представники Німеччини, Великобританії, США та інших країн. Також було заявлено, що лідери країн Великої сімки (G7) обговорили цю тему на саміті у французькому Біаріцці. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що проблему лісових пожеж в Амазонії необхідно вирішувати "у діалозі та у співпраці з Бразилією".

Раніше Болсонару вже звинувачував Еммануеля Макрона в "колоніальному мисленні" у відповідь на його пропозицію винести питання масштабних лісових пожеж у Амазонії на обговорення під час зустрічі лідерів G7.

На території Бразилії цього літа зафіксовано майже 80 тисяч випадків пожеж. Це найбільша їхня кількість, починаючи з 2013 року, зазначається в дослідженні бразильського інституту космічних досліджень INPE.

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