Бразилія відмовилась від 18 мільйонів євро від G7 для гасіння пожеж

Уряд Бразилії відхилив запропоновану Великою сімкою (G7) фінансову допомогу для боротьби з лісовими пожежами в Амазонії, повідомляє агенція AFP у вівторок, 27 серпня.
Глава адміністрації президента Бразилії Жаіра Болсонару Онікс Лоренцоні заявив, що запропоновані 18 мільйонів євро повинні бути використані для відновлення лісів у Європі. Таку відмову агенції офіційно підтвердили в адміністрації Болсонару.
Макрон запропонував допомогу Бразилії, у відповідь отримав звинувачення у "колоніалізмі"
Крім того, влада Бразилії вкотре звинуватила президента Франції Еммануеля Макрона у колоніалізмі. Зокрема, очільник адміністрації Болсонару порадив Макрону краще "піклуватися про французькі колонії", натякаючи на заморську територію Французької Гвіани, яка має кордон з Бразилією, і на території якої також містяться ліси Амазонії. Також він згадав главі Франції пожежу у Соборі Паризької Богоматері.
Нагадаємо, Макрон запропонував виділити Бразилії негайну фінансову допомогу від країн G7 у 18 мільйонів євро для гасіння лісових пожеж в Амазонії. Ці гроші повинні були б піти для фінансування літаків, що гасять вогонь.
До президента Франції приєдналися представники Німеччини, Великобританії, США та інших країн. Також було заявлено, що лідери країн Великої сімки (G7) обговорили цю тему на саміті у французькому Біаріцці. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що проблему лісових пожеж в Амазонії необхідно вирішувати "у діалозі та у співпраці з Бразилією".
Раніше Болсонару вже звинувачував Еммануеля Макрона в "колоніальному мисленні" у відповідь на його пропозицію винести питання масштабних лісових пожеж у Амазонії на обговорення під час зустрічі лідерів G7.
На території Бразилії цього літа зафіксовано майже 80 тисяч випадків пожеж. Це найбільша їхня кількість, починаючи з 2013 року, зазначається в дослідженні бразильського інституту космічних досліджень INPE.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Вогонь вийшов з-під контролю
На острові Евбея фронт полум'я простягнувся на 11 кілометрів. Полум'я швидко пожирає густий сосновий ліс, як у Макрімаллі (на фото). За даними пожежних служб, поруч ще чимало менших вогнищ. Вітром їдкий дим несе за десятки кілометрів. Його відчутно навіть в Афінах, за 90 кілометрів. Місцеві розповідають, що у деяких районах попіл падав, мов сніжинки.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Зусилля вогнеборців
Понад 200 вогнеборців, 75 машин, 5 гелікоптерів, 6 літаків та численні добровольці спільними зусиллями намагаються приборкати полум'я на острові Евбея. Один з пожежників розповів місцевому радіо, що вогонь сягає 20-30 метрів заввишки.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Заклик до ЄС
На цьому фото видно гелікоптерні пожежні роботи у районі Макрімалліс. Боротися зі стихією з повітря у цьому випадку не так вже й ефективно, адже використання літальних апаратів обмежено через густий дим. Власної техніки Греції бракує. В Афінах уже звернулися до Євросоюзу із закликом допомогти.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Масова евакуація
На цьому фото видно евакуацію мешканця грецького села у районі Агріліца. На цей час на острові Евбея уже евакуювали три селища та монастир. На щастя, досі обійшлося без людських жертв та поранених. Рятувальні служби готові в разі потреби розширити географію евакуації.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Небо палає
На цьому фото видно, як фермери у містечку Псахна на острові Евбея рятують пасіку на тлі палаючого неба. Після затяжної посухи, у Греції вже кілька днів не вщухають лісові пожежі. Нові вогнища виявляють щодня. Під загрозою опинилися і популярний серед туристів острів Тасос, район Фів біля Афін, а також західна частина країни. На Кіпрі та у Болгарії зараз теж вирують лісові пожежі.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Випалено, сплюндровано
Вогонь нищить усе, що зустрічається на його шляху. У Макрімаллі ці два автомобілі стали швидкою здобиччю грізного полум'я. Через кризову ситуацію на острові Евбея новий прем'єр-міністр Греції Кіріякос Міцотакіс навіть був змушений перервати літню відпустку.
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Греція бореться з лісовими пожежами
Наслідки пожеж
Суцільний попіл і лише трошки зелені. Ця пожежна машина уже прямує на наступний виклик після загашення полум'я у Пеанії, що неподалік Афін. Проте місцевих все одно не покидає страх. Торік жертвами вогню у Греції стали понад 100 осіб.
Автор: Інес Айзеле