Боси німецьких автофірм після зустрічі з Трампом розраховують уникнути мит

Німецькі автовиробники розраховують, що США не запроваджуватимуть 25-відсоткові мита на імпортовані з Європи автомобілі. Про це заявили керівники компаній Volkswagen (VW) та Daimler після зустрічей у вівторок, 4 грудня, з президентом США Дональдом Трампом та представниками його адміністрації.

Як зазначив після зустрічі голова правління VW Герберт Дісс (Herbert Diess), "ми зробили великий крок уперед, аби уникнути запровадження мит на автомобілі", цитує агентство dpa. За оцінками голови правління концерну Daimler Дітера Цетше (Dieter Zetsche), переговори у Білому домі зменшили "потенційну загрозу" введення нових мит.

На заводі Volkswagen

З цією метою представники німецьких компаній виклали американській стороні плани своїх інвестицій у виробництво в США. Зокрема, компанія BMW, яку на зустрічі представляв фінансовий директор Ніколас Петер (Nicolas Peter), вже інвестувала у виробництво в Південній Кароліні 9,3 мільярда доларів та до 2021 року планує вкласти ще 600 мільйонів та створити додатково тисячу робочих місць. Компанія розглядає можливість відкриття ще одного заводу з виробництва двигунів у США.

За словами Дісса, має намір збудувати новий завод у Сполучених Штатах і VW. Цетше також запевнив, що Трамп та представники адміністрації США схвально поставили до інвестиційних планів Daimler.

Німецькі складнощі на ринку США

Німецькі автовиробники займають лише п’ять відсотків ринку США, з них 3,7 відсотка припадає на VW. Утім, на другому за обсягами після китайського ринку є потенціал для зростання, кажуть у компаніях. До того ж німецькі бренди, як правило, продають автомобілі у вищому ціновому сегменті.

Участь Дональда Трампа у переговорах не була запланована - з американського боку в них мали брати участь лише міністр торгівлі Вілбур Росс, торговельний представник США Роберт Лайтхайзер та радник Трампа з економічних питань Ларрі Кудлоу. Утім, Трамп приєднався до учасників зустрічі.

Переговори керівників німецьких автоконцернів у Вашингтоні критикували в Європі. Існували побоювання, що Трамп може використати їх для тиску на ЄС. Окрім того, вказувалося, що вони не уповноважені вести торговельні переговори. Очільники автовиробників наголосили, що зустріч у Вашингтоні відбулася за згодою та у координації з урядом у Берліні та Єврокомісією, і жодним чином не мали на меті підміняти торговельні переговори між США та Євросоюзом.

Президент США неодноразово погрожував Євросоюзу додатковими митами на автомобілі та закликав передусім німецькі автоконцерни розширювати виробництво у США. Незадовго до зустрічі у черговому дописі в мережі Twitter Трамп назвав себе "людиною мит" та вказав, що завдяки їхньому запровадженню США отримують додатково мільярди доларів.