Борис Джонсон побореться за посаду британського прем'єра

Колишній глава британського МЗС Борис Джонсон підтвердив наміри очолити уряд країни. Тереза Мей має погодити час своєї відставки на початку червня, повідомили у Консервативній партії.
Колишній міністр закордонних справ Великобританії та екс-мер Лондона Борис Джонсон підтвердив свої наміри поборотися за крісло прем'єр-міністра країни після того, як чинна британська прем'єрка Тереза Мей залишить цю посаду.
"Звичайно, я збираюся це зробити", - заявив Джонсон у четвер, 16 травня, під час бізнес-форуму у Манчестері. Він додав, що його майбутня участь у гонці "ні для кого вже не є секретом". Таким чином він підтвердив прогнози багатьох оглядачів та політиків щодо його участі у боротьбі за прем'єрське крісло.
Минулого року Борис Джонсон подав у відставку з посади глави МЗС Великобританії на знак протесту проти лінії Мей у переговорах з Євросоюзом щодо Brexit. Сам Джонсон є прихильником так званого "жорсткого" виходу Великобританії з ЄС на умовах Лондона.
Тим часом Грем Брейді, голова "Комітету 1922", до якого входять усі депутати-консерватори британського парламенту, заявив 16 травня, що представники комітету і Мей збираються зустрітися у червні для погодження часу її відставки. Зустріч має відбутися після того, як британський парламент вчетверте зробить спробу затвердити угоду з Брюсселем про Brexit. "Ми погодилися, що я та вона (Тереза Мей. - Ред.) зустрінемося після розгляду законопроекту у другому читанні, щоб погодити часові рамки для обрання нового лідера Консервативної та юніоністської партії Великобританії", - повідомив Брейді.
Наприкінці березня Тереза Мей заявила, що подасть у відставку з посади прем'єр-міністра, якщо британський парламент схвалить угоду про Brexit. До цього Мей уже тричі намагалася провести через парламент угоду про Brexit, проте безуспішно. Наступна спроба затвердити угоду відбудеться на початку червня.
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