 Болгарія звинуватила РФ у порушенні контракту через припинення постачання газу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2022

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Новини

Болгарія звинуватила РФ у порушенні контракту через припинення постачання газу

Софія вже розплатилася за квітневе постачання, заявив міністр енергетики Болгарії Ніколов. Він наголосив, що Болгарія слідуватиме лінії ЄС, що відмовляється платити за російський газ у рублях.

Газпром припинив постачати газ Польщі та Болгарії з 27 квітня

"Газпром" припинив постачати газ Польщі та Болгарії з 27 квітня

Болгарія вже розплатилася за постачання російського газу у квітні, і припинення подачі палива рівнозначне порушенню чинного контракту з "Газпромом", заявив міністр енергетики Болгарії Александер Ніколов у середу, 27 квітня.

За словами міністра, Болгарія має намір дотримуватися лінії Єврокомісії, яка закликала країни ЄС не розплачуватись за російський газ у рублях, як цього вимагає президент РФ Володимир Путін. "Оскільки всі торговельні та юридичні зобов'язання дотримані, ясно, що на даний момент природний газ використовується швидше як політична та економічна зброя у нинішній війні", - сказав Ніколов.

Президентка ЄК: Це спроба газового шантажу РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) назвала дії Росії спробою газового шантажу та запевнила, що ЄС готовий до такого сценарію. 

"Ми готові до такого сценарію. Ми плануємо нашу скоординовану відповідь ЄС. Європейці можуть вірити, що ми єдині й солідарні з державами-членами, які постраждали (через призупинення газопостачання з РФ. - Ред.)", - написала фон дер Ляєн у Twitter.

Раніше "Газпром" заявив, що повністю зупинив постачання газу до Болгарії та Польщі у зв'язку з несплатою в рублях. Польська газова компанія PGNiG також назвала дії "Газпрому" порушенням контракту та оголосила про намір домагатися компенсації від Росії. Постачання газу до Польщі здійснювалося газопроводом "Ямал-Європа". Німеччина останнім часом майже не отримувала газу цим маршрутом.

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