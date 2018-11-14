Бойко став єдиним кандидатом від "Опозиційної платформи" на виборах президента

Співголова парламентської фракції "Опозиційний блок" (ОБ) у Верховній Раді України Юрій Бойко буде єдиним кандидатом у президенти від "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ). Про це у п'ятницю, 16 листопада, заявив народний депутат, лідер пов'язуваної з Віктором Медведчуком партії "За життя" Вадим Рабінович. Як зазначив Рабіновіч в ефірі телеканалу NewsОne, таке рішення ухвалила стратегічна рада ОПЗЖ. Напередодні він відмовився висувати свою кандидатуру на президентських виборах.

Угоду про створення "Опозиційної платформи - За життя" між ОБ та "За життя" підписали 9 листопада. Тоді рекомендували висунути на президентських виборах Рабіновича єдиним кандидатом від опозиції. Згодом своє рішення про неучасть Рабінович пояснив релігійними мотивами: він сповідує юдаїзм, тому вважає, що не може вирішувати поточну ситуацію з православ'ям в Україні. ОБ, нагадаємо, об'єднує зокрема колишніх представників "Партії регіонів".

Бойко, давній бізнес-партнер Дмитра Фірташа, відомий зокрема як глава міністерства енергетики та вугільної промисловості України за президентства Віктора Януковича. Ще у 2011 році журналісти-розслідувачі з проекту "Наші гроші" викрили корупційну аферу з закупівлею двох бурових нафтових платформ, які через офшорні фірми-"прокладки" купила державна компанія "Чорноморнафтогаз", заплативши приблизно по 400 мільйонів доларів за кожну. Ця схема стала відома в Україні як "вишки Бойка". Утім, у ГПУ кажуть, що у них немає прямих доказів того, що Бойко був обізнаний у злочинній схемі і отримав кошти від цієї оборудки.