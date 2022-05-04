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Белград

Белград - столиця Сербії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Белград".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна Росії проти України: чи піде Сербія на розрив з Кремлем?

Війна Росії проти України: чи піде Сербія на розрив з Кремлем? 04.05.2022

Після вторгнення Росії в Україну тон Белграда у відносинах із Москвою змінився. Можливо, Сербія стоїть на порозі великих зовнішньополітичних змін.
Александар Вучич оголосив себе переможцем на виборах у Сербії

Александар Вучич оголосив себе переможцем на виборах у Сербії 04.04.2022

У першому турі чинний президент Александар Вучич отримав близько 60 відсотків голосів. Партія Вучича теж має всі шанси зберегти більшість у парламенті.

Друзі Путіна у Європі: хто підтримує російського президента на Заході? "Європа у фокусі" (28.03.2022) 28.03.2022

Україна: відеопослання європейцям з Харкова, Львова та Херсона. Сербія: місцеві досі вважають росіян братнім народом. Угорщина: виборча кампанія друга Путіна Орбана та війна в Україні.
Сербія передумала висилати посла Чорногорії

Сербія передумала висилати посла Чорногорії 30.11.2020

Белград переглянув рішення про висилку чорногорського посла за принципом взаємності. Раніше Чорногорія оголосила сербського посла персоною нон грата за його слова про об'єднання країн у 1918 році.
Сербія і Чорногорія оголосили про взаємну висилку послів

Сербія і Чорногорія оголосили про взаємну висилку послів 29.11.2020

МЗС Чорногорії пояснило висилку посла Сербії в Подгориці втручанням дипломата у внутрішні справи країни. Белград у відповідь наказав керівникові чорногорської дипломатичної місії покинути країну.
У Сербії протестувальники увірвалися до парламенту

У Сербії протестувальники увірвалися до парламенту 11.07.2020

У столиці Сербії Белграді демонстранти, які протестують проти політики президента Александара Вучича щодо пандемії COVID-19, увірвалися до парламенту.
У Белграді відбулася демонстрація проти Вучича

У Белграді відбулася демонстрація проти Вучича 10.07.2020

У столиці Сербії Белграді люди знову протестували проти політики президента Александара Вучича - цього разу мирно та сидячи на землі.
У Сербії не вщухають антикарантинні протести

У Сербії не вщухають антикарантинні протести 09.07.2020

Другий день поспіль у столиці Сербії Белграді тривають протести проти карантинних обмежень. Президент країни Александар Вучич має намір переглянути рішення про їхнє запровадження.
У Сербії демонстранти спробували штурмувати парламент через посилення карантину

У Сербії демонстранти спробували штурмувати парламент через посилення карантину 08.07.2020

У столиці Сербії Белграді тисячі людей вийшли на протест проти посилення карантину. Група демонстрантів намагалася штурмувати будівлю парламенту.

Бізнес на контрабанді собак у Німеччині - "Європа у фокусі" (28.10.2019) 28.10.2019

Греція: бізнес на дешевих і небезпечних наркотиках. Росія: куди дівають гори московського сміття. Великобританія: за що поляки образилися на британців.Хорватія: хто і чому нападає на етнічних сербів. Німеччина: мільйонні обороти собачої мафії.

Пором Естонія: чому балтійський Титанік досі на дні - Європа у фокусі (відео)

Пором "Естонія": чому "балтійський Титанік" досі на дні - "Європа у фокусі" (відео) 23.09.2019

Затоплення "Естонії": пором вже 25 років не піднімають з дна Балтики. Косово: чому не вдається побороти контрабанду. Великобританія: активісти відстоюють свободу пересування.

Затоплення "Естонії": пором не піднімають з дна Балтики через теракт? - "Європа у фокусі" (23.09.2019) 23.09.2019

Затоплення "Естонії": чому пором вже 25 років не піднімають з дна Балтики. Російська Арктика: що загрожує ненцям. Косово: чому не вдається побороти контрабанду. Швейцарія: за які права страйкують жінки. Великобританія: активісти відстоюють свободу пересування.

Меркель і Макрон вимагають від Сербії та Косова переговорів

Меркель і Макрон вимагають від Сербії та Косова переговорів 29.04.2019

Лідери ФРН та Франції попередили Белград та Приштину про те, що від мирного вирішення їхньої суперечки залежать відносини обох країн з ЄС.
Протести в Белграді: тисячі людей вимагають відставки президента Сербії

Протести в Белграді: тисячі людей вимагають відставки президента Сербії 13.04.2019

Тисячі демонстрантів у столиці Сербії вимагали свободи ЗМІ і справедливих умов для виборів, виступаючи під девізом "Один з п'яти мільйонів". Протести почалися після побиття опозиціонера Борко Стефановича.
Москва - Белград: дружбі скоро кінець?

Москва - Белград: дружбі скоро кінець? 19.03.2019

У Сербії набирають сили протести проти проросійського президента країни Александара Вучича. У російських політиків це викликає занепокоєння, адже Белград вважається близьким союзником Москви.
У Белграді протестувальники вимагають свободи медіа та вільних виборів

У Белграді протестувальники вимагають свободи медіа та вільних виборів 17.03.2019

У Сербії тривають протести проти президента країни Александара Вучича. Демонстранти вимагають свободи медіа та вільних виборів.
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