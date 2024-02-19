Новий конфлікт у Косові - динар проти євро

У Косові національною валютою вважається євро. Тільки в районах, де проживає більшість сербів, досі ходить динар. Але уряд у Приштині хоче це змінити й запровадити скрізь єдиний платіжний засіб.

З початку лютого 2024 року сербська валюта динар більше не може вважатися платіжним засобом у Косові. Так вирішив уряд у Приштині. Натомість по всій країні, зокрема в районах, населених переважно сербами, буде застосовуватися лише євро. Ця валюта з 2002 року є офіційним платіжним засобом у Косові, колишній сербській провінції, що 2008 року проголосила незалежність.

Натомість на півночі Косова, де 95 відсотків населення становлять представники сербської меншини, де на вулицях побачиш багато сербських прапорів, вся торгівля здійснюється в сербських динарах. У містечку Зубін-Поток люди вишиковуються в довгі черги біля поштового банку, щоб зняти там динари, необхідні їм для повсякденного життя.

26-річний косовський серб Мілош Вучинич проживає зі своїми батьками в Зупце, невеликому селі неподалік від містечка Зубін-Поток. Предмети першої необхідності він купує в маленькій сільській лавці. Досі він розплачувався там динарами. Так було завжди протягом усього його життя. Але тепер це має змінитися. "Рішення, ухвалене прем'єр-міністром Курті щодо динара, впливає на людей, що живуть на півночі (Косова. - Ред.)", - нарікає він.

Мілош Вучинич не бачить для себе майбутнього у Косові Фото: Vjosa Çerkini/DW

Але як? Мати Мілоша, Олена, працює вихователькою в сербському дитячому садку в Зубін-Потоку. Установа фінансується міністерством освіти в Белграді, свою зарплату вона досі отримувала в динарах через банки, зареєстровані в Сербії. Але тепер Центральний банк Косова визнає тільки євро як платіжний засіб. Щоб отримати свою зарплату за лютий, що виплачується в динарах, Олені потрібно проїхати більш ніж за 40 кілометрів до Сербії.

Тримісячний перехідний термін

Зміни, які торкнуться не тільки динара, але всіх інших іноземних валют, набули в Косові чинності з 1 лютого. А 3 лютого косовська поліція зупинила на кордоні з Сербією фургон з чотирма мільйонами сербських динарів. Ще один фургон також був зупинений на кордоні. На півночі Косова, де домінує сербське населення, в Митровиці тисячі людей протестують проти нововведення, а міжнародна спільнота критикує односторонні й поспішні дії Національного банку Косова.

12 лютого Нацбанк дозволив тримісячний перехідний період. Було ліцензовано три банки, представлені як у Сербії, так і в Косові (Raiffeisen, NLB та ProCredit), яким дозволено отримувати динари, а потім конвертувати їх у євро. Було запропоновано варіанти того, як в майбутньому люди в Косові можуть обмінювати динари на євро.

У місті Зубін-Поток всі повсюдно розраховуються сербськими динарами Фото: Vjosa Çerkini/DW

Структури, які Сербія підтримує в Косові

"Ця проблема зачіпає не тільки північ Косова, але і все сербське населення Косова, оскільки безпосередньо впливає на зарплати, пенсії й соціальну допомогу приблизно 95 тисяч осіб", - говорить Ілір Діда, що займається проблемами майбутнього Європи, науковий працівник з Інституту гуманітарних наук у Відні. Сербія й надалі підтримує в Косові школи, лікарні й бюро, де серби, які проживають у регіоні, можуть регулювати різноманітні фінансові питання, приміром, пенсійні виплати.

Серб в Північному Косові знімає сербські динари в банкоматі Фото: Vjosa Çerkini/DW

Для колишнього косівського депутата Іліра Діди валюта не є головним питанням. "Суть цієї кризи полягає не у використанні валюти, а у відсутності всеосяжного рішення для інститутів, що фінансуються і контрольовані Сербією в Косові", - говорить він.

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ЄС прагне досягти рішення в рамках так званого діалогу між Белградом і Приштиною, який з 2013 року застопорився. Останнім часом верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і спеціальний представник ЄС з діалогу між Белградом і Приштиною Мирослав Лайчак, були зайняті тільки стримуванням ескалації й загроз насильницьких зіткнень, приміром, через автомобільні номерні знаки.

Остання спроба відновити діалог була зроблена в березні 2023 року в македонському Охриді. Але досягнута там угода не була підписана. Навпаки, у грудні 2023 року прем'єр-міністерка Сербії Ана Брнабіч надіслала лист до Брюсселя, в якому офіційно підтвердила, що не вважає ні Брюссельську, ні Охридську угоди юридично зобов'язальними й що не буде дотримуватися багатьох пунктів, які вони містять.

Екстрене засідання Радбезу ООН щодо валюти

Браніслав Крстич, косовсько-сербський журналіст і політичний аналітик з Північної Митровиці, вважає, що нинішня постанова про перехід на євро "є порушенням колективних прав". "Рішення про динар безпосередньо впливає на наше життя. Головна мета полягає в тому, щоб унеможливити виживання сербів в Косові", - вважає він.

Такої ж думки дотримується і президент Сербії Александар Вучич. Він навіть звернувся з проханням про термінове скликання спеціального засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку зі "злочинами проти людяності" і "порушенням резолюції 1244 щодо Косова". Справді, 8 лютого Рада Безпеки розглянула це питання, і косторони змогли викласти свої позиції.

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив у своєму виступі, що запровадження євро на всій території Косова не є помстою сербській меншині, а спрямоване проти незаконних грошових операцій. Він також пообіцяв сприяти косовським сербам у процесі переходу на нову валюту.

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті не збирається поступатися сербам у питанні переходу на євро як єдиний платіжний засіб Фото: Armend Nimani/AFP

Рада Безпеки ООН неодноразово посилалася на діалог, модерований ЄС - майданчик для вирішення таких конфліктів. З цим згоден і Ілір Діда. "Діалог за підтримки ЄС - дуже складний процес, але він залишається єдиним діалогом, який у нас є і буде в найближчому майбутньому, - сказав він у бесіді з DW. - Без рішучої, надійної й далекоглядної участі Заходу нормалізацію відносин між Косовом і Сербією не завершити".

Рішення Приштини зруйнувало систему усталених зв'язків

Запроваджені Приштиною зміни зруйнували систему усталених зв'язків між Белградом і косовськими сербами. Приміром, успішні сербські студенти в Косові отримують стипендії від Белграда. Як ці 12 тисяч динарів (близько 100 євро) мають надійти одержувачам зараз, поки не зрозуміло, рішення має бути знайдено протягом тримісячного перехідного періоду.

Мілош Вучинич, який ходив до сербської школи в Зубін-Потоку, наляканий усіма цими подіями. Його непокоїть питання, що може бути далі: "Косовський штамп на наших атестатах і дипломах або навіть заборона на сербські школи?" На його переконання, майбутнє сербської меншини в Косові залишається невизначеним. Тож своє майбутнє він бачить в Белграді або за кордоном.