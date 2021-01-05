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Бахрейн - країна в Перській затоці. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бахрейн".
Бахрейн є конституційною монархією. Територія Бахрейну охоплює понад 30 острів у Перській затоці. Кількість населення Бахрейну становить півтора мільйона осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.