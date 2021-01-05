Тегеран відкидає можливість війни: Ніхто не може протистояти Ірану в регіоні

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф відкидає можливість нової війни в регіоні. На його думку, президент США Дональд Трамп теж не хоче конфлікту, але "люди навколо нього підштовхують його до війни".