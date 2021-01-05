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Бахрейн

Бахрейн - країна в Перській затоці. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бахрейн".

Бахрейн є конституційною монархією. Територія Бахрейну охоплює понад 30 острів у Перській затоці. Кількість населення Бахрейну становить півтора мільйона осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Катар і країни Перської затоки залагодили конфлікт

Катар і країни Перської затоки залагодили конфлікт 05.01.2021

Учасники саміту Ради співробітництва арабських держав Перської затоки домовились про припинення дипломатичної кризи щодо Катару.
Катар вирішив кількарічний конфлікт із Саудівською Аравією та союзниками

Катар вирішив кількарічний конфлікт із Саудівською Аравією та союзниками 04.01.2021

Катар домовився з Саудівською Аравією та її союзниками про врегулювання кількарічного конфлікту, відкриття кордонів і припинення блокади, повідомили в МЗС Кувейту.
Ізраїль та ОАЕ підпишуть угоду про пряме повітряне сполучення

Ізраїль та ОАЕ підпишуть угоду про пряме повітряне сполучення 20.10.2020

Делегація Об'єднаних Арабських Еміратів під час візиту до Тель-Авіва має підписати угоду про пасажирське авіасполучення і безвізові поїздки між двома країнами.
Ізраїль і Бахрейн встановили дипломатичні відносини

Ізраїль і Бахрейн встановили дипломатичні відносини 19.10.2020

Зближення з Ізраїлем сприятиме співробітництву в різних галузях, вважає глава МЗС Бахрейну. Дипвідносини з Ізраїлем підтримують вже чотири арабські держави.
ОАЕ та Бахрейн підписали з Ізраїлем угоди про нормалізацію відносин

ОАЕ та Бахрейн підписали з Ізраїлем угоди про нормалізацію відносин 15.09.2020

ОАЕ та Бахрейн офіційно закріпили встановлення дипломатичних відносин з Ізраїлем. Церемонія підписання угод відбулася перед Білим домом у Вашингтоні.
Іран і Туреччина різко розкритикували зближення між Ізраїлем і Бахрейном

Іран і Туреччина різко розкритикували зближення між Ізраїлем і Бахрейном 12.09.2020

Новину про відновлення дипломатичних відносин між Бахрейном та Ізраїлем негативно прийняли в Анкарі та Тегерані.

Бахрейн та Ізраїль встановлять дипломатичні відносини

Бахрейн та Ізраїль встановлять дипломатичні відносини 11.09.2020

Бахрейн став другою країною Перської затоки після ОАЕ, яка погодилася встановити дипломатичні відносини з Ізраїлем. Про це повідомили президент США Дональд Трамп, а також прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.
Ізраїль і ОАЕ встановили прямий телефонний зв'язок

Ізраїль і ОАЕ встановили прямий телефонний зв'язок 16.08.2020

Після дипломатичного прориву між Ізраїлем та ОАЕ встановлено прямий телефонний зв'язок. Також підписана перша комерційна угода між компаніями двох країн.

Україна скасовує візи для громадян шести країн

Україна скасовує візи для громадян шести країн 22.07.2020

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про скасування віз для громадян шести країн світу. Серед них - Австралія, Нова Зеландія та країни Аравійського півострова.
ЄС має намір зібрати 230 мільйонів на глобальну боротьбу з коронавірусом

ЄС має намір зібрати 230 мільйонів на глобальну боротьбу з коронавірусом 24.02.2020

У Євросоюзі оголосили про намір зібрати 230 мільйонів євро на глобальну боротьбу з коронавірусом. Тим часом перші випадки інфікування ним зафіксували у Кувейті, Бахрейні та Афганістані.
Саудівська Аравія патрулюватиме із США води біля Ірану та Ємену

Саудівська Аравія патрулюватиме із США води біля Ірану та Ємену 18.09.2019

Саудівська Аравія приєднується до коаліції США для патрулювання вод біля Ірану і Ємену. Раніше Великобританія, Австралія і Бахрейн також погодилися долучитися до цієї місії.
Тегеран відкидає можливість війни: Ніхто не може протистояти Ірану в регіоні

Тегеран відкидає можливість війни: Ніхто не може протистояти Ірану в регіоні 18.05.2019

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф відкидає можливість нової війни в регіоні. На його думку, президент США Дональд Трамп теж не хоче конфлікту, але "люди навколо нього підштовхують його до війни".
Глава Пентагону: Вбивство Хашоггі є загрозою стабільності в усьому регіоні

Глава Пентагону: Вбивство Хашоггі є загрозою стабільності в усьому регіоні 27.10.2018

Вбивство журналіста Джамаля Хашоггі підриває верховенство права та регіональну стабільність на Близькому Сході, заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс. Він зазначив, що США вживатимуть заходів у відповідь на це.
Рік у блокаді: Катар готовий триматися довго, але закликає до діалогу

Рік у блокаді: Катар готовий триматися довго, але закликає до діалогу 05.06.2018

Багатий на газ емірат спокійно переживає блокаду, проте прагне дипломатичного рішення, каже посол Катару в Німеччині.
У Бахрейні виявили найбільше в історії королівства родовище нафти та газу

У Бахрейні виявили найбільше в історії королівства родовище нафти та газу 01.04.2018

У західній частині Бахрейну виявлені багаті поклади нафти та газу, що значно перевищують усі дотеперішні запаси чорного золота й блакитного палива країни.
Катарська криза: Бахрейн вимагає заморозити членство Катару в РСАДПЗ

Катарська криза: Бахрейн вимагає заморозити членство Катару в РСАДПЗ 30.10.2017

МЗС Бахрейну не хоче бачити делегацію Катару серед учасників наступного саміту регіонального клубу держав.
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