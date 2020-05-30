"Батут працює": Ілон Маск пригадав Рогозіну його зневажливі слова

"Батут працює", - сказав Ілон Маск після успішного запуску корабля Crew Dragon. Так глава SpaceX відреагував на стару пораду Рогозіна американцям користуватися батутом замість "Союзів" для доставки астронавтів на МКС.
Після успішного запуску пілотованого корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС) глава американської компанії з виробництва космічної техніки SpaceX Ілон Маск пригадав главі "Роскосмосу" Дмитру Рогозіну його слова про батут. Це сталося на спільній пресконференції з директором американського космічного агентства NASA Джеймсом Брайденстайном увечері в суботу, 30 травня.
Відповідаючи на питання про реакцію Росії на успішний запуск Crew Dragon, Брайденстайн заявив, що ще не розмовляв з Рогозіним, але бачив його заяву з привітаннями NASA і SpaceX. "Він висловився в тому плані, що це чудовий день не тільки для нас, але і для них", - пояснив Брайденстайн. "Батут працює", - пожартував після цього Маск і розсміявся, після чого засміявся і Брайденстайн. Засновник SpaceX пояснив, що це"внутрішній жарт".
Йдеться про слова Рогозіна, сказані в 2014 році, коли він на тлі санкцій, що були запроваджені проти Росії через анексію Криму, написав у Twitter, що Росія може відмовитися доставляти американських астронавтів на МКС.
"Проаналізувавши санкції проти нашого космопрому, пропоную США доставляти своїх астронавтів на МКС за допомогою батута", - заявив Рогозін, який займав тоді пост віце-прем'єра РФ і був куратором напрямку розвитку космонавтики. Незважаючи на його заяву, Росія продовжила надавати послуги американцям з доставки до МКС кораблями "Союз".
Запуск Crew Dragon
Як повідомлялося, ракета-носій Falcon 9 з пілотованим космічним кораблем Crew Dragon американської приватної аерокосмічної компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска 30 травня успішно стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.
На борту корабля Crew Dragon до МКС полетіли два ветерани-астронавти НАСА - Боб Бенкен і Даг Харлі. "Давайте вже запалимо цю свічку", - сказав перед стартом Даг Харлі, запозичивши слова першого американського астронавта Алана Шепарда, які він вимовив у 1961 році, коли очікував запуск ракетних двигунів, повідомляє агенція AP.
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SpaceX стала першою в історії пілотованої космонавтики приватною компанією, яка відправила людину у космос. Також цей запуск став першим, який здійснили з території США за понад 9 років.
НАСА розцінює пуски корабля Crew Dragon з астронавтами як ключовий крок до відновлення пілотованих космічних польотів з американської території після багаторічної перерви внаслідок закриття програми "Спейс шаттл" в 2011 році.
Глава "Роскосмосу" поки особисто не відреагував на запуск першої пілотованої місії SpaceX.