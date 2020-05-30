"Батут працює": Ілон Маск пригадав Рогозіну його зневажливі слова

Після успішного запуску пілотованого корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС) глава американської компанії з виробництва космічної техніки SpaceX Ілон Маск пригадав главі "Роскосмосу" Дмитру Рогозіну його слова про батут. Це сталося на спільній пресконференції з директором американського космічного агентства NASA Джеймсом Брайденстайном увечері в суботу, 30 травня.

Відповідаючи на питання про реакцію Росії на успішний запуск Crew Dragon, Брайденстайн заявив, що ще не розмовляв з Рогозіним, але бачив його заяву з привітаннями NASA і SpaceX. "Він висловився в тому плані, що це чудовий день не тільки для нас, але і для них", - пояснив Брайденстайн. "Батут працює", - пожартував після цього Маск і розсміявся, після чого засміявся і Брайденстайн. Засновник SpaceX пояснив, що це"внутрішній жарт".

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Йдеться про слова Рогозіна, сказані в 2014 році, коли він на тлі санкцій, що були запроваджені проти Росії через анексію Криму, написав у Twitter, що Росія може відмовитися доставляти американських астронавтів на МКС.

"Проаналізувавши санкції проти нашого космопрому, пропоную США доставляти своїх астронавтів на МКС за допомогою батута", - заявив Рогозін, який займав тоді пост віце-прем'єра РФ і був куратором напрямку розвитку космонавтики. Незважаючи на його заяву, Росія продовжила надавати послуги американцям з доставки до МКС кораблями "Союз".

Запуск Crew Dragon

Як повідомлялося, ракета-носій Falcon 9 з пілотованим космічним кораблем Crew Dragon американської приватної аерокосмічної компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска 30 травня успішно стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

На борту корабля Crew Dragon до МКС полетіли два ветерани-астронавти НАСА - Боб Бенкен і Даг Харлі. "Давайте вже запалимо цю свічку", - сказав перед стартом Даг Харлі, запозичивши слова першого американського астронавта Алана Шепарда, які він вимовив у 1961 році, коли очікував запуск ракетних двигунів, повідомляє агенція AP.

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SpaceX стала першою в історії пілотованої космонавтики приватною компанією, яка відправила людину у космос. Також цей запуск став першим, який здійснили з території США за понад 9 років.

НАСА розцінює пуски корабля Crew Dragon з астронавтами як ключовий крок до відновлення пілотованих космічних польотів з американської території після багаторічної перерви внаслідок закриття програми "Спейс шаттл" в 2011 році.

Глава "Роскосмосу" поки особисто не відреагував на запуск першої пілотованої місії SpaceX.